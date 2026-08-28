Phụ nữ càng 'ích kỷ' ở 3 chuyện này, cuộc sống càng nhẹ lòng, hạnh phúc

3 điều phụ nữ càng 'ích kỷ' càng thấy nhẹ lòng, bình an

Phụ nữ thường được nhắc phải biết hy sinh, nhường nhịn và chăm lo cho những người xung quanh, nhưng điều đó không có nghĩa là luôn phải đặt bản thân ở vị trí cuối cùng. Có những lúc, "ích kỷ" đúng cách lại là biểu hiện của sự trưởng thành. Phụ nữ cần biết quan tâm đến sức khỏe, nghỉ ngơi khi mệt mỏi và dành thời gian chăm sóc bản thân thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.

Bên cạnh đó, phụ nữ khôn ngoan cần giữ quyền quyết định cuộc sống của mình. Những lời khuyên từ gia đình hay bạn bè có thể giúp tham khảo, nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về bản thân. Đồng thời, trong các mối quan hệ, phụ nữ cũng nên biết đặt ranh giới cá nhân, không tiếp tục cho đi quá mức với những người chỉ biết nhận, khiến mình mệt mỏi hoặc tổn thương.

Suy cho cùng, yêu bản thân không phải là sống ích kỷ hay vô tâm với người khác. Đó là biết nói "không" khi quá sức, biết bảo vệ sức khỏe, tôn trọng cảm xúc và giữ giá trị của chính mình. Khi một người phụ nữ biết cân bằng giữa việc yêu thương người khác và chăm sóc bản thân, cô ấy sẽ có cơ hội sống hạnh phúc, độc lập và nhẹ lòng hơn.