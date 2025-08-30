Ngày đầu nghỉ lễ: Hơn 8.200 trường hợp vi phạm giao thông, phạt 'nóng' 18 tỷ đồng
Lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử lý 8.259 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt là 18 tỷ 603 triệu đồng; trong đó có 978 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có báo cáo nhanh về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày đầu tiên (30/8) của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 .
Trong ngày, toàn quốc ghi nhận 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 25 người thiệt mạng và 31 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024 (ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 2/9/2024), số vụ tai nạn đã giảm 23 vụ, số người tử vong giảm 11 người và số người bị thương giảm 17 người.
Cũng trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 8.259 trường hợp vi phạm; xử phạt với tổng số tiền 18 tỷ 603 triệu đồng; tạm giữ 38 ô tô, 1.255 mô tô và 82 phương tiện khác; tước 234 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.042 trường hợp. Trong số này, có 978 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.445 trường hợp vi phạm tốc độ, 73 trường hợp vi phạm quá tải…
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 8 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đường sắt, với số tiền xử phạt là 4 triệu đồng. Trong lĩnh vực đường thủy, đã xử lý 194 trường hợp vi phạm.
Tin sáng 31/8: Miền Bắc có mưa vào sáng sớm và chiều tối dịp 2/9; Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầuĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có sự khác nhau giữa các khu vực trong phạm vi cả nước...
Hà Nội chi gần 860 tỷ tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9Đời sống - 1 giờ trước
Hà Nội bổ sung kinh phí hơn 858,3 tỷ đồng để triển khai tặng quà mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9.
Hàng trăm xe bị trơ khung sắt, thân cầu Vĩnh Tuy lộ khung sắt sau vụ cháyĐời sống - 10 giờ trước
Sau vụ cháy trưa nay, đã có hàng trăm xe máy, xe ba bánh tự chế bị trơ khung và một số phần thân cầu Vĩnh Tuy bị lửa lớn thiêu đốt, lộ ra phần khung sắt.
Trẻ em chưa tạo tài khoản VNeID, có được nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9?Đời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Theo Công điện 149/CĐ-TTg năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, toàn bộ người dân Việt Nam sẽ được tặng 100.000 đồng/người chào mừng Tết Độc lập 2/9. Theo đó, trẻ em cũng là đối tượng được tặng quà.
Nghệ An, Hà Tĩnh sơ tán dân trước bão số 6, Quảng Trị còn 600 ngư dân chưa về bờĐời sống - 15 giờ trước
Mưa lớn khiến một số địa bàn các tỉnh miền Trung ngập sâu. Các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị ban hành lệnh cấm biển. Nhiều xã ở Hà Tĩnh đã và đang di dời hàng chục hộ dân khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở.
Chiều tối 30/8, bão số 6 đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng TrịĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Chiều tối nay (30/8), bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, với cường độ gió mạnh cấp 6-7.
Thời gian cuối nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9Đời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Người dân có thể nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 qua ứng dụng VNeID hoặc trực tiếp tiền mặt. Trường hợp bất khả kháng, công dân vẫn có thể nhận quà sau nhưng không quá ngày 15/9/2025.
Cảnh tượng chưa từng có tại các bến xe Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánhĐời sống - 22 giờ trước
Trái với cảnh đông đúc, chen chúc như mọi năm, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, nhiều bến xe lớn tại Hà Nội vắng vẻ lạ thường.
Áp thấp mạnh lên thành bão số 6 hướng vào miền TrungĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Sáng nay (30/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa).
Đi làm ngày Quốc khánh 2/9, người lao động được hưởng tới 490% lươngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy định của Bộ luật Lao động, đi làm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, người lao động được trả lương làm thêm giờ.
Con giáp dễ vướng tiểu nhân những tháng cuối năm 2025Đời sống
GĐXH - Những tháng cuối năm 2025 được dự báo sẽ mang đến nhiều cơ hội đổi đời, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Đặc biệt, có 3 con giáp được cảnh báo dễ gặp tiểu nhân quấy phá, hao tài tốn của.