Ngày đầu nghỉ lễ: Hơn 8.200 trường hợp vi phạm giao thông, phạt 'nóng' 18 tỷ đồng

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có báo cáo nhanh về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày đầu tiên (30/8) của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 .

Trong ngày, toàn quốc ghi nhận 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 25 người thiệt mạng và 31 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024 (ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 2/9/2024), số vụ tai nạn đã giảm 23 vụ, số người tử vong giảm 11 người và số người bị thương giảm 17 người.

Cũng trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 8.259 trường hợp vi phạm; xử phạt với tổng số tiền 18 tỷ 603 triệu đồng; tạm giữ 38 ô tô, 1.255 mô tô và 82 phương tiện khác; tước 234 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.042 trường hợp. Trong số này, có 978 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.445 trường hợp vi phạm tốc độ, 73 trường hợp vi phạm quá tải…

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 8 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đường sắt, với số tiền xử phạt là 4 triệu đồng. Trong lĩnh vực đường thủy, đã xử lý 194 trường hợp vi phạm.