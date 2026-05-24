Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Sáng 24/5, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức đã chính thức khai mạc.
Phát biểu khai mạc tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6, TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao Báo Sức khỏe và Đời sống đã kiên trì tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam qua 6 mùa. Điều đáng quý là chương trình đã đưa kiến thức dinh dưỡng, vận động và lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân, bằng cách dễ hiểu hơn, sinh động hơn và gần gũi hơn.
Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, cuộc sống hiện đại mang lại nhiều tiện nghi hơn nhưng cũng khiến con người dễ hình thành những thói quen thiếu lành mạnh như ít vận động, ăn uống thiếu khoa học, thức khuya và căng thẳng kéo dài.
Thứ trưởng Bộ Y tế cảnh báo, nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm như đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch, đột quỵ hay ung thư không xuất hiện trong ngày một ngày hai mà tích tụ từ những thói quen nhỏ lặp lại trong thời gian dài. Vì vậy, mỗi người cần chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh, thay vì đợi đến khi mắc bệnh mới điều chỉnh lối sống.
“Phòng bệnh không phải điều gì xa vời, mà bắt đầu từ chính bữa ăn gia đình, việc duy trì vận động, giấc ngủ điều độ và thói quen lắng nghe cơ thể mỗi ngày”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng cho hay: "Không ai có thể ăn uống điều độ hay tập luyện thay cho người khác, quyết định bảo vệ sức khỏe cuối cùng vẫn thuộc về mỗi cá nhân. Bác sĩ có thể tư vấn, bệnh viện có thể điều trị, ngành y tế có thể khuyến cáo, nhưng lựa chọn sống lành mạnh hay không vẫn nằm ở chính mỗi người. Vì vậy, thông điệp hôm nay rất đơn giản: hãy bắt đầu từ điều nhỏ nhất, nhưng hãy bắt đầu thật nghiêm túc".
Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống kiêm Trưởng Ban Tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6 cho biết: "Báo Sức khỏe và Đời sống nhận thức rõ trách nhiệm của cơ quan ngôn luận thuộc Bộ Y tế. Chúng tôi hiểu rằng truyền thông y tế cần đi thẳng vào đời sống thực tế để người dân hiểu và thực hành một cách dễ hiểu và được lâu dài".
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam suốt 6 mùa bền bỉ đã trở thành một sự kiện cộng đồng ngoài trời ý nghĩa, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của công chúng và cơ quan quản lý trung ương, địa phương.
Ngay sau nghi thức khai mạc, các đội chơi bước vào phần thi vận động với nhiều tiết mục được đầu tư công phu. Sắc màu rực rỡ của trang phục cùng những màn biểu diễn aerobic, zumba, nhảy hiện đại và múa tập thể khiến khu vực sân khấu luôn trong không khí sôi động.
Không chỉ diễn ra tại khu vực sân khấu, các gian tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng cũng thu hút đông người dân đến trải nghiệm. Nhiều người xếp hàng từ sớm để được kiểm tra chỉ số cơ thể, đo BMI và nhận tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng.
Chị Trần Mỹ Linh (ngụ phường Bàn Cờ) cho biết: "Chương trình rất náo nhiệt, xem mọi người biểu diễn tôi cũng thấy có thêm động lực để tập luyện thể thao. Tôi nghĩ những chương trình như thế này giúp việc chăm sóc sức khỏe trở nên hấp dẫn hơn, gần gũi và dễ tiếp cận hơn".
Bà Lê Thị Kim Hoa (ngụ phường Xuân Hoà) vui vẻ cho hay: "Hôm nay tôi được bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra chỉ số cơ thể và hướng dẫn chế độ ăn phù hợp với sức khoẻ của mình. Vừa được tư vấn sức khỏe, vừa xem các hoạt động biểu diễn nên cảm giác rất vui và bổ ích".
Theo Ban Tổ chức, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm, đồng thời xây dựng sân chơi cộng đồng gắn kết, lan tỏa lối sống lành mạnh trong xã hội hiện đại.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6Y tế - 50 phút trước
SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắtBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổiDân số và phát triển - 4 ngày trước
Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểmY tế - 4 ngày trước
GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uốngY tế - 5 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâuY tế - 5 ngày trước
GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồngY tế - 1 tuần trước
GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ emY tế - 1 tuần trước
GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'Y tế - 1 tuần trước
GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhậpY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắtBệnh thường gặp
GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.