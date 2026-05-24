Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Sáng 24/5, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức đã chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6, TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao Báo Sức khỏe và Đời sống đã kiên trì tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam qua 6 mùa. Điều đáng quý là chương trình đã đưa kiến thức dinh dưỡng, vận động và lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân, bằng cách dễ hiểu hơn, sinh động hơn và gần gũi hơn.



TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, cuộc sống hiện đại mang lại nhiều tiện nghi hơn nhưng cũng khiến con người dễ hình thành những thói quen thiếu lành mạnh như ít vận động, ăn uống thiếu khoa học, thức khuya và căng thẳng kéo dài.

Thứ trưởng Bộ Y tế cảnh báo, nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm như đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch, đột quỵ hay ung thư không xuất hiện trong ngày một ngày hai mà tích tụ từ những thói quen nhỏ lặp lại trong thời gian dài. Vì vậy, mỗi người cần chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh, thay vì đợi đến khi mắc bệnh mới điều chỉnh lối sống.

Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6 phát biểu khai mạc.

“Phòng bệnh không phải điều gì xa vời, mà bắt đầu từ chính bữa ăn gia đình, việc duy trì vận động, giấc ngủ điều độ và thói quen lắng nghe cơ thể mỗi ngày”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng cho hay: "Không ai có thể ăn uống điều độ hay tập luyện thay cho người khác, quyết định bảo vệ sức khỏe cuối cùng vẫn thuộc về mỗi cá nhân. Bác sĩ có thể tư vấn, bệnh viện có thể điều trị, ngành y tế có thể khuyến cáo, nhưng lựa chọn sống lành mạnh hay không vẫn nằm ở chính mỗi người. Vì vậy, thông điệp hôm nay rất đơn giản: hãy bắt đầu từ điều nhỏ nhất, nhưng hãy bắt đầu thật nghiêm túc".

Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống kiêm Trưởng Ban Tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6 cho biết: "Báo Sức khỏe và Đời sống nhận thức rõ trách nhiệm của cơ quan ngôn luận thuộc Bộ Y tế. Chúng tôi hiểu rằng truyền thông y tế cần đi thẳng vào đời sống thực tế để người dân hiểu và thực hành một cách dễ hiểu và được lâu dài".

Thầy thuốc ưu tú, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, Trưởng Ban tổ chức; Ông Vũ Văn Thắng - Tổng Giám Đốc của Herbalife tại Việt Nam và Campuchia; PGS.TS.BS Nguyễn Duy Phong - Trưởng Khoa Y tế Công cộng Trường Đại học Y Dược TPHCM bấm nút khai mạc Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam suốt 6 mùa bền bỉ đã trở thành một sự kiện cộng đồng ngoài trời ý nghĩa, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của công chúng và cơ quan quản lý trung ương, địa phương.

Ngay sau nghi thức khai mạc, các đội chơi bước vào phần thi vận động với nhiều tiết mục được đầu tư công phu. Sắc màu rực rỡ của trang phục cùng những màn biểu diễn aerobic, zumba, nhảy hiện đại và múa tập thể khiến khu vực sân khấu luôn trong không khí sôi động.

Người dân vui vẻ check-in khi tham gia Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6.

Không chỉ diễn ra tại khu vực sân khấu, các gian tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng cũng thu hút đông người dân đến trải nghiệm. Nhiều người xếp hàng từ sớm để được kiểm tra chỉ số cơ thể, đo BMI và nhận tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng.

Chị Trần Mỹ Linh (ngụ phường Bàn Cờ) cho biết: "Chương trình rất náo nhiệt, xem mọi người biểu diễn tôi cũng thấy có thêm động lực để tập luyện thể thao. Tôi nghĩ những chương trình như thế này giúp việc chăm sóc sức khỏe trở nên hấp dẫn hơn, gần gũi và dễ tiếp cận hơn".

Bà Lê Thị Kim Hoa (ngụ phường Xuân Hoà) vui vẻ cho hay: "Hôm nay tôi được bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra chỉ số cơ thể và hướng dẫn chế độ ăn phù hợp với sức khoẻ của mình. Vừa được tư vấn sức khỏe, vừa xem các hoạt động biểu diễn nên cảm giác rất vui và bổ ích".

Người dân khám, tư vấn dinh dưỡng tại ngày hội.

Theo Ban Tổ chức, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm, đồng thời xây dựng sân chơi cộng đồng gắn kết, lan tỏa lối sống lành mạnh trong xã hội hiện đại.

Người dân tham gia các hoạt động tại các gian hàng.

Phần thi của đội chơi số 1.