Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Chủ nhật, 10:15 24/05/2026 | Y tế

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Sáng 24/5, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức đã chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6, TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao Báo Sức khỏe và Đời sống đã kiên trì tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam qua 6 mùa. Điều đáng quý là chương trình đã đưa kiến thức dinh dưỡng, vận động và lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân, bằng cách dễ hiểu hơn, sinh động hơn và gần gũi hơn.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân- Ảnh 1.

TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, cuộc sống hiện đại mang lại nhiều tiện nghi hơn nhưng cũng khiến con người dễ hình thành những thói quen thiếu lành mạnh như ít vận động, ăn uống thiếu khoa học, thức khuya và căng thẳng kéo dài.

Thứ trưởng Bộ Y tế cảnh báo, nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm như đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch, đột quỵ hay ung thư không xuất hiện trong ngày một ngày hai mà tích tụ từ những thói quen nhỏ lặp lại trong thời gian dài. Vì vậy, mỗi người cần chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh, thay vì đợi đến khi mắc bệnh mới điều chỉnh lối sống.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân- Ảnh 2.

Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6 phát biểu khai mạc.

“Phòng bệnh không phải điều gì xa vời, mà bắt đầu từ chính bữa ăn gia đình, việc duy trì vận động, giấc ngủ điều độ và thói quen lắng nghe cơ thể mỗi ngày”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng cho hay: "Không ai có thể ăn uống điều độ hay tập luyện thay cho người khác, quyết định bảo vệ sức khỏe cuối cùng vẫn thuộc về mỗi cá nhân. Bác sĩ có thể tư vấn, bệnh viện có thể điều trị, ngành y tế có thể khuyến cáo, nhưng lựa chọn sống lành mạnh hay không vẫn nằm ở chính mỗi người. Vì vậy, thông điệp hôm nay rất đơn giản: hãy bắt đầu từ điều nhỏ nhất, nhưng hãy bắt đầu thật nghiêm túc".

Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống kiêm Trưởng Ban Tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6 cho biết: "Báo Sức khỏe và Đời sống nhận thức rõ trách nhiệm của cơ quan ngôn luận thuộc Bộ Y tế. Chúng tôi hiểu rằng truyền thông y tế cần đi thẳng vào đời sống thực tế để người dân hiểu và thực hành một cách dễ hiểu và được lâu dài".

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân- Ảnh 3.

Thầy thuốc ưu tú, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, Trưởng Ban tổ chức; Ông Vũ Văn Thắng - Tổng Giám Đốc của Herbalife tại Việt Nam và Campuchia; PGS.TS.BS Nguyễn Duy Phong - Trưởng Khoa Y tế Công cộng Trường Đại học Y Dược TPHCM bấm nút khai mạc Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam suốt 6 mùa bền bỉ đã trở thành một sự kiện cộng đồng ngoài trời ý nghĩa, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của công chúng và cơ quan quản lý trung ương, địa phương.

Ngay sau nghi thức khai mạc, các đội chơi bước vào phần thi vận động với nhiều tiết mục được đầu tư công phu. Sắc màu rực rỡ của trang phục cùng những màn biểu diễn aerobic, zumba, nhảy hiện đại và múa tập thể khiến khu vực sân khấu luôn trong không khí sôi động.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân- Ảnh 4.

Người dân vui vẻ check-in khi tham gia Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6.

Không chỉ diễn ra tại khu vực sân khấu, các gian tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng cũng thu hút đông người dân đến trải nghiệm. Nhiều người xếp hàng từ sớm để được kiểm tra chỉ số cơ thể, đo BMI và nhận tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng.

Chị Trần Mỹ Linh (ngụ phường Bàn Cờ) cho biết: "Chương trình rất náo nhiệt, xem mọi người biểu diễn tôi cũng thấy có thêm động lực để tập luyện thể thao. Tôi nghĩ những chương trình như thế này giúp việc chăm sóc sức khỏe trở nên hấp dẫn hơn, gần gũi và dễ tiếp cận hơn".

Bà Lê Thị Kim Hoa (ngụ phường Xuân Hoà) vui vẻ cho hay: "Hôm nay tôi được bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra chỉ số cơ thể và hướng dẫn chế độ ăn phù hợp với sức khoẻ của mình. Vừa được tư vấn sức khỏe, vừa xem các hoạt động biểu diễn nên cảm giác rất vui và bổ ích".

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân- Ảnh 5.

Người dân khám, tư vấn dinh dưỡng tại ngày hội.

Theo Ban Tổ chức, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm, đồng thời xây dựng sân chơi cộng đồng gắn kết, lan tỏa lối sống lành mạnh trong xã hội hiện đại.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân- Ảnh 6.

Người dân tham gia các hoạt động tại các gian hàng.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân- Ảnh 7.

Phần thi của đội chơi số 1.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân- Ảnh 8.

Phần thi của đội chơi số 3.

Nam Thương
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 50 phút trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

