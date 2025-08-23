Mới nhất
Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát

Thứ bảy, 09:44 23/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Những ai sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường có vận số nổi bật, càng trưởng thành càng phú quý, vượng phát.

Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ đơn thuần là một con số mà còn được coi là "chìa khóa" mở ra vận trình cuộc đời. Có những người ngay từ khi sinh ra đã mang theo may mắn, được quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống thịnh vượng.

Người sinh ngày 1 Âm lịch

Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát- Ảnh 1.

Ngay từ khi chào đời, người sinh ngày 1 Âm lịch đã được sao phúc tinh chiếu mệnh. Ảnh minh hoạ

Ngay từ khi chào đời, người sinh ngày 1 Âm lịch đã được sao phúc tinh chiếu mệnh. Họ thông minh, nhanh nhẹn, trọng tình nghĩa và chính nghĩa. 

Nhờ tài ngoại giao khéo léo, họ dễ dàng xây dựng những mối quan hệ bền chặt, trở thành nền tảng vững vàng cho sự nghiệp.

Họ có con mắt tinh tường, nhìn thấy cơ hội mà người khác thường bỏ lỡ, luôn đi trước một bước để nắm bắt thời cơ. 

Đặc biệt, từ tuổi trung niên, vận may bùng nổ, quý nhân liên tục xuất hiện giúp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, danh lợi song toàn.

Người sinh ngày 10 Âm lịch

Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát- Ảnh 2.

Người sinh ngày 10 Âm lịch thường mang khí chất của những bậc trí giả. Ảnh minh hoạ

Người sinh ngày 10 Âm lịch thường mang khí chất của những bậc trí giả. Họ có trí tuệ sáng suốt, tinh thần lạc quan và khả năng lập chiến lược xuất sắc. 

Bất kỳ thử thách nào cũng không khiến họ chùn bước, trái lại càng rèn luyện ý chí và bản lĩnh.

Với tầm nhìn xa trông rộng, họ luôn biết cách biến cơ hội thành thành công vang dội. 

Càng trưởng thành, họ càng khẳng định được vị thế trong xã hội, gặt hái những thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ.

Người sinh ngày 12 Âm lịch

Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát- Ảnh 3.

Được quý nhân phù trợ, cộng thêm sự chăm chỉ và kinh nghiệm sống phong phú, người sinh ngày 12 Âm lịch dễ dàng đạt được thành công lớn từ sau tuổi 30. Ảnh minh hoạ

Thuở nhỏ, người sinh ngày 12 Âm lịch thường sống quá hiền lành, dễ bị lợi dụng, nên sự nghiệp và tình duyên ban đầu không thuận lợi. 

Tuy nhiên, càng trưởng thành, vận khí càng vượng phát.

Được quý nhân phù trợ, cộng thêm sự chăm chỉ và kinh nghiệm sống phong phú, họ dễ dàng đạt được thành công lớn từ sau tuổi 30. 

Sự nghiệp thăng hoa, tài chính dồi dào, tình duyên cũng trở nên hạnh phúc, trọn vẹn.

Người sinh ngày 20 Âm lịch

Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát- Ảnh 4.

Không chỉ giàu sang vật chất, người sinh ngày 20 Âm lịch còn giàu tình cảm, tâm hồn phong phú, luôn được quý nhân phù trợ. Ảnh minh hoạ

Sinh ngày 20 Âm lịch, những người này như được ban tặng sức mạnh tinh thần kiên cường, không bao giờ khuất phục trước khó khăn. 

Họ thường mang khí chất lãnh đạo, biết cách dẫn dắt người khác và truyền cảm hứng tích cực.

Từ nghèo khó đi lên, họ kiên trì mài giũa bản thân, từng bước gây dựng sự nghiệp, để rồi cuối cùng sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. 

Không chỉ giàu sang vật chất, họ còn giàu tình cảm, tâm hồn phong phú, luôn được quý nhân phù trợ.

4 ngày sinh Âm lịch may mắn

Ngày sinh Âm lịch mang trong mình nhiều huyền cơ, là dấu ấn đặc biệt quyết định phần nào vận trình của mỗi người. 

Những ai sinh vào ngày 1, 10, 12 và 20 Âm lịch thường được xem là may mắn hiếm có, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài vượng phát và tình duyên trọn vẹn.

Nếu biết nắm bắt ưu thế trời ban, họ hoàn toàn có thể tỏa sáng rực rỡ, trở thành hình mẫu thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhànTháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhàn

GĐXH - Theo tử vi, có 4 tháng sinh Âm lịch được xem là "mùa vàng" của vận mệnh. Người sinh vào những thời điểm này thường được quý nhân phù trợ, cuộc sống no đủ và viên mãn đến cuối đời.

Bách Hợp (t/h)
