Biển số xe quyền lực nhất Việt Nam không phải ai cũng biết

Biển số xe nào quyền lực nhất Việt Nam?

Theo thuvienphapluat, trong các loại biển số xe, biển số xe được xem là quyền lực nhất Việt Nam là biển số mang ký hiệu "NG" (biển số ngoại giao).

Tại Khoản 6, Điều 37 Thông tư 79/2024/TT-BCA nêu rõ: Biển số xe nền màu trắng, chữ màu đỏ, số màu đen, có ký hiệu "NG" màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó. Riêng biển số xe của Đại sứ và Tổng Lãnh sự có thứ tự đăng ký là số 01 và thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các nhóm số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký (biển số 01 được cấp lại khi đăng ký cho xe mới).

Cách bố trí chữ và số trên biển số xe ô tô nước ngoài như sau: Hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký xe, tiếp theo nhóm thứ hai là ký hiệu tên n­ước, tổ chức quốc tế gồm 03 số tự nhiên và nhóm thứ ba là sêri chỉ nhóm đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài, nhóm thứ tư là thứ tự xe đăng ký gồm 02 số tự nhiên từ 01 đến 99.

Theo Công ước Viên của Liên Hợp Quốc năm 1961 về quan hệ ngoại giao và Thông tư liên tịch số 01-TTLN năm 1988, biển số "NG" được miễn trừ khỏi nhiều quy định pháp luật Việt Nam, bao gồm việc không bị khám xét, bắt giữ hay áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm giao thông.

Người mang biển số này, dù được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể và miễn trừ xét xử, vẫn phải tôn trọng luật pháp Việt Nam và có trách nhiệm bồi thường cho các vụ tai nạn do họ gây ra. Điều này thể hiện sự tinh tế trong việc cân bằng giữa quyền lợi và trách nhiệm của người có thân phận ngoại giao.

Không chỉ là một ký hiệu, biển số "NG" thể hiện quyền lực và sự tôn trọng của một quốc gia đối với các cơ quan ngoại giao, tạo nên sự khác biệt trong quy định pháp luật về giao thông. Chính vì vậy, biển số xe "NG" không chỉ là một chiếc biển số mà còn là biểu tượng của quyền lực và sự ưu ái trong bối cảnh giao thông tại Việt Nam.

Trường hợp, nếu xe mang biển "NG" do công dân Việt Nam điều khiển mà vi phạm các quy định về giao thông thì người đó vẫn sẽ bị điều tra, xử lý vi phạm nhưng phải đảm bảo không gây trở ngại quá đáng cho hoạt động của các cơ quan đại diện và các tổ chức quốc tế.

Các biển số xe quyền lực khác tại Việt Nam

Biển số xe dành cho các đơn vị cấp cao Nhà nước

Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA, biển số xe ô tô nền màu xanh, chữ và số màu trắng, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 11 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M cấp cho xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban an toàn giao thông quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội (gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam); Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe.

Biển số xe quân đội Việt Nam

Theo Thông tư 169/2021/TT-BQP, biển số xe quân đội có nền đỏ, chữ và số màu trắng dập chìm. Đặc trưng nhận dạng là hình quân hiệu, đường kính 20mm, được dập nổi ở vị trí trên gạch ngang thứ nhất (đối với biển dài) hoặc bên trái (đối với biển ngắn). Các phương tiện quân đội được hưởng nhiều quyền lợi riêng.

Biển số xe khác thuộc Bộ Ngoại giao

Ngoài biển số quyền lực NG, biển số xe quyền lực thuộc Bộ Ngoại giao khác, bao gồm:

- Biển trắng, số đen, sêri ký hiệu "QT" màu đỏ: Xe của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao.

Lưu ý: Biển có thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ ký hiệu xe và thứ tự đăng ký: Xe của người đứng đầu cơ quan đại diện các tổ chức của Liên Hợp Quốc.

- Biển trắng, chữ và số màu đen, sêri ký hiệu "CV": Xe của các nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế.

- Biển trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu "NN" cấp cho xe của tổ chức, văn phòng đại diện, cá nhân nước ngoài.

