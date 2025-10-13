Biển số xe quyền lực nhất Việt Nam không phải ai cũng biết
GĐXH - Các loại biển số xe thuộc Bộ Ngoại giao, các cơ quan cấp cao Nhà nước, quân đội là những biển số có quyền lực tại Việt Nam. Tuy nhiên, loại biển số xe nào quyền lực nhất không phải ai cũng biết.
Biển số xe nào quyền lực nhất Việt Nam?
Theo thuvienphapluat, trong các loại biển số xe, biển số xe được xem là quyền lực nhất Việt Nam là biển số mang ký hiệu "NG" (biển số ngoại giao).
Tại Khoản 6, Điều 37 Thông tư 79/2024/TT-BCA nêu rõ: Biển số xe nền màu trắng, chữ màu đỏ, số màu đen, có ký hiệu "NG" màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó. Riêng biển số xe của Đại sứ và Tổng Lãnh sự có thứ tự đăng ký là số 01 và thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các nhóm số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký (biển số 01 được cấp lại khi đăng ký cho xe mới).
Cách bố trí chữ và số trên biển số xe ô tô nước ngoài như sau: Hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký xe, tiếp theo nhóm thứ hai là ký hiệu tên nước, tổ chức quốc tế gồm 03 số tự nhiên và nhóm thứ ba là sêri chỉ nhóm đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài, nhóm thứ tư là thứ tự xe đăng ký gồm 02 số tự nhiên từ 01 đến 99.
Theo Công ước Viên của Liên Hợp Quốc năm 1961 về quan hệ ngoại giao và Thông tư liên tịch số 01-TTLN năm 1988, biển số "NG" được miễn trừ khỏi nhiều quy định pháp luật Việt Nam, bao gồm việc không bị khám xét, bắt giữ hay áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm giao thông.
Người mang biển số này, dù được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể và miễn trừ xét xử, vẫn phải tôn trọng luật pháp Việt Nam và có trách nhiệm bồi thường cho các vụ tai nạn do họ gây ra. Điều này thể hiện sự tinh tế trong việc cân bằng giữa quyền lợi và trách nhiệm của người có thân phận ngoại giao.
Không chỉ là một ký hiệu, biển số "NG" thể hiện quyền lực và sự tôn trọng của một quốc gia đối với các cơ quan ngoại giao, tạo nên sự khác biệt trong quy định pháp luật về giao thông. Chính vì vậy, biển số xe "NG" không chỉ là một chiếc biển số mà còn là biểu tượng của quyền lực và sự ưu ái trong bối cảnh giao thông tại Việt Nam.
Trường hợp, nếu xe mang biển "NG" do công dân Việt Nam điều khiển mà vi phạm các quy định về giao thông thì người đó vẫn sẽ bị điều tra, xử lý vi phạm nhưng phải đảm bảo không gây trở ngại quá đáng cho hoạt động của các cơ quan đại diện và các tổ chức quốc tế.
Các biển số xe quyền lực khác tại Việt Nam
Biển số xe dành cho các đơn vị cấp cao Nhà nước
Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA, biển số xe ô tô nền màu xanh, chữ và số màu trắng, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 11 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M cấp cho xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban an toàn giao thông quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội (gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam); Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe.
Biển số xe quân đội Việt Nam
Theo Thông tư 169/2021/TT-BQP, biển số xe quân đội có nền đỏ, chữ và số màu trắng dập chìm. Đặc trưng nhận dạng là hình quân hiệu, đường kính 20mm, được dập nổi ở vị trí trên gạch ngang thứ nhất (đối với biển dài) hoặc bên trái (đối với biển ngắn). Các phương tiện quân đội được hưởng nhiều quyền lợi riêng.
Biển số xe khác thuộc Bộ Ngoại giao
Ngoài biển số quyền lực NG, biển số xe quyền lực thuộc Bộ Ngoại giao khác, bao gồm:
- Biển trắng, số đen, sêri ký hiệu "QT" màu đỏ: Xe của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao.
Lưu ý: Biển có thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ ký hiệu xe và thứ tự đăng ký: Xe của người đứng đầu cơ quan đại diện các tổ chức của Liên Hợp Quốc.
- Biển trắng, chữ và số màu đen, sêri ký hiệu "CV": Xe của các nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế.
- Biển trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu "NN" cấp cho xe của tổ chức, văn phòng đại diện, cá nhân nước ngoài.
Tìm thấy thi thể nữ sinh đại học mất tích bí ẩn suốt 1 thángĐời sống - 2 giờ trước
Thi thể được phát hiện tại khu vực thuộc tỉnh Nam Định (cũ) được xác định là nữ sinh Trường Đại học Ngoại ngữ mất tích bí ẩn cách đây 1 tháng.
Con giáp kiên định: Một khi đã quyết, không gì có thể lay chuyểnĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trong mình bản lĩnh vững vàng và ý chí sắt đá.
Ngày 13/10, miền Bắc đón không khí lạnh, nhiệt độ giảmĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 13-14/10, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh, trời chuyển dịu mát.
Người cha ở Gia Lai thuê múa lân trước mộ con trai 3 tuổi, dân mạng rưng rưngĐời sống - 14 giờ trước
Năm nào vào dịp Trung thu, người bố trẻ ở Gia Lai cũng mời đội múa lân đến biểu diễn trước mộ phần cậu con trai vắn số.
Hot girl Lào mất iPhone 17 ở Hà Nội, công an tìm lại chỉ sau vài giờĐời sống - 17 giờ trước
Cô Maysaa, được biết đến là một hot girl nổi tiếng trong cộng đồng du học sinh Lào tại Việt Nam, đã đến Công an phường Ba Đình (Hà Nội) trình báo về việc bị mất điện thoại iPhone 17.
Vụ tài xế 'nóng ruột' vì chờ đoàn đón dâu quá lâu: Người chú đặt xe lên tiếngĐời sống - 17 giờ trước
Chờ đoàn đón dâu hơn 1,5 tiếng, tài xế ở Phú Thọ buông lời than, từ chối chở tiếp và bị hành hung ngay trên xe. Chú họ của chú rể – người đặt chuyến xe – kể lại diễn biến, hé lộ nguyên nhân vụ việc.
Giải mã ý nghĩa chữ, số, các màu trên biển số xe có thể nhiều người chưa biếtĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Biển số xe hay còn gọi là biển kiểm soát xe cơ giới được gắn ở đuôi xe đối với xe máy hay cả đầu xe và đuôi xe đối với xe ô tô. Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA ý nghĩa của chữ, số, màu trên biển số xe được quy định thế nào?
2 năm liền dính siêu bão, người trồng đào Nhật Tân, Hà Nội bật khóc lo mất TếtĐời sống - 1 ngày trước
Sau bão số 11, nước sông Hồng dâng cao, nhấn chìm hầu hết vườn đào Nhật Tân đang kỳ phát triển, đây là năm thứ hai liên tiếp làng cây cảnh nổi tiếng bị bão gây họa.
Tin sáng 12/10: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ảnh hưởng bởi các đợt không khí lạnh trong tháng 10, miền Bắc về đêm và sáng sớm giảm còn 21-24 độ, ở vùng núi, nhiệt độ có thể xuống dưới 18 độ.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, một số nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 18 độĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo, từ nay đến cuối tháng 10, miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi 2 đợt không khí lạnh.
Con giáp kiên định: Một khi đã quyết, không gì có thể lay chuyểnĐời sống
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trong mình bản lĩnh vững vàng và ý chí sắt đá.