Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'
GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nổi tiếng với khả năng ăn nói lưu loát, chủ đề dồi dào đến mức nói mãi không hết.
Họ khiến người khác cảm thấy thú vị nhờ sự hoạt ngôn, nhưng đôi khi lại bị nhận xét là... "lắm lời". Cùng khám phá xem đâu là những cung hoàng đạo có "khiếu nói chuyện" nhưng cũng dễ khiến người khác nhức đầu nếu không biết tiết chế.
Cung hoàng đạo Song Tử: "Người kể chuyện" bất tận
Trong danh sách những cung hoàng đạo nói nhiều, Song Tử chắc chắn là cái tên đứng đầu.
Không chỉ thông minh, lanh lợi, Song Tử còn sở hữu khả năng giao tiếp bẩm sinh. Họ có thể bắt chuyện với bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, và lúc nào cũng tìm thấy đề tài để trò chuyện.
Song Tử tò mò về thế giới, thích đọc sách, tìm hiểu nhiều lĩnh vực nên họ có thể "chém gió" về đủ mọi thứ.
Từ phim ảnh, âm nhạc, nghệ thuật đến những câu chuyện thường nhật, tất cả đều nằm trong vốn hiểu biết phong phú của Song Tử.
Tuy nhiên, chính sự nhiệt tình này đôi khi lại khiến người khác cảm thấy mệt mỏi.
Khi nói quá nhiều, quá lan man, Song Tử dễ bị gắn mác "nói nhảm". Nhưng phần lớn, sự duyên dáng và hài hước của họ vẫn khiến người nghe khó lòng rời đi.
Cung hoàng đạo Bạch Dương: "Nói trước, nghĩ sau"
Bạch Dương nổi tiếng thẳng thắn, bốc đồng và… nói nhiều. Điều họ nghĩ ra trong đầu sẽ lập tức biến thành lời nói mà không cần cân nhắc.
Chính sự hồn nhiên này đôi khi khiến câu chuyện của cung hoàng đạo này trở nên dài dòng, thậm chí không phù hợp với hoàn cảnh hay đối tượng trò chuyện.
Một khi Bạch Dương đã "vào guồng", rất khó để ai đó ngắt lời họ. Đặc biệt, hầu hết những gì họ nói thường mang đậm quan điểm cá nhân, dễ gây tranh luận.
Nhưng với Bạch Dương, đó không phải vấn đề. Họ tin rằng mình có lý và sẵn sàng bảo vệ ý kiến đến cùng.
Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Khi im lặng và "càm ràm" chỉ cách nhau một bước
Nếu ai nghĩ Bọ Cạp là cung hoàng đạo ít nói thì hẳn chưa từng chứng kiến họ trong những lúc muốn tranh luận.
Khi cần giải thích, bao biện hoặc thể hiện sự bất mãn, Bọ Cạp có thể nói liên tục hàng giờ, thậm chí lôi cả chuyện cũ ra để "xoáy" vào người đối diện.
Cung hoàng đạo này tin rằng những gì mình nói đều đúng và có ích, nên càng không ngần ngại nói nhiều để nhấn mạnh quan điểm.
Nhưng đôi khi, sự trách móc lặp lại khiến câu chuyện mất đi giá trị, biến thành lời "than phiền" khó nghe. Nếu Bọ Cạp học cách dừng đúng lúc, mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cung hoàng đạo Xử Nữ: Lời dặn dò không bao giờ dứt
Xử Nữ được cai trị bởi sao Thủy – hành tinh của trí tuệ và giao tiếp, nên tâm trí cung hoàng đạo này luôn chứa đựng hàng ngàn suy nghĩ.
Khi lo lắng hoặc cảm thấy có điều gì bất ổn, Xử Nữ lập tức tuôn ra hàng loạt lời nhắc nhở, chỉ dẫn, phân tích chi tiết để giảm thiểu rủi ro.
Mặc dù xuất phát điểm là mong muốn tốt cho người khác, nhưng sự cầu toàn và quá cẩn thận khiến lời nói của cung hoàng đạo này trở thành áp lực.
Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để lắng nghe hết những lời "căn dặn" quá kỹ lưỡng của họ.
Cung hoàng đạo Thiên Bình: Nói nhiều nhưng biết điểm dừng
Thiên Bình thuộc nhóm Khí – những cung hoàng đạo vốn dĩ thông thái và hoạt ngôn.
Với trí óc nhanh nhạy, cung hoàng đạo này có thể trò chuyện một cách cuốn hút, khiến người khác cảm thấy như đang nghe một người dẫn chuyện tài ba.
Thiên Bình thích chia sẻ, thích thể hiện vốn hiểu biết, và cũng sẵn sàng dành nhiều thời gian để nói về những điều họ quan tâm.
Tuy nhiên, khác với nhiều cung hoàng đạo "lắm lời" khác, Thiên Bình biết lắng nghe và cân bằng cuộc trò chuyện.
Chính sự khéo léo này giúp họ duy trì hình ảnh một người hoạt ngôn nhưng không gây khó chịu.
5 cung hoàng đạo cần tiết chế lời nói
Mỗi cung hoàng đạo đều có cách thể hiện riêng qua lời nói. Song Tử duyên dáng, Bạch Dương thẳng thắn, Bọ Cạp mãnh liệt, Xử Nữ tỉ mỉ hay Thiên Bình khéo léo, tất cả đều cho thấy sức mạnh của giao tiếp.
Tuy đôi khi sự "lắm lời" khiến người khác nhức đầu, nhưng nếu biết tiết chế, họ sẽ trở thành những người bạn, người đồng nghiệp thú vị và đáng quý trong cuộc sống.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Cả đời theo đuổi danh vọng, lúc nghỉ hưu nhìn cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng 'tệ nhất' tôi mới biết mình đã sống sai cáchGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Tôi từng nghĩ, cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ là những ngày tháng an nhàn bên con cháu. Nhưng những năm tháng tuổi trẻ đã khiến tôi đánh mất quá nhiều thứ, để rồi lúc nhìn lại, hối hận không còn kịp nữa.
Đi họp lớp, tôi bỏ xe cũ ở nhà để lái chiếc BMW thuê bằng nửa tháng lương: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quênGia đình - 5 giờ trước
Đọc xong dòng tin nhắn, người đàn ông này đã lặng người và nhận ra một sự thật.
Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùngChuyện vợ chồng - 15 giờ trước
Vừa đọc những dòng đầu tiên, tim tôi đã thắt lại...
Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãnGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Nếu biết cách buông bỏ 3 điều dưới đây, bạn sẽ thấy quãng đời sau khi nghỉ hưu trở nên nhẹ nhàng, an nhiên và đầy ý nghĩa.
Nghỉ hưu, mẹ chuyển đến sống cùng nhà con gái: Bài học tuổi già đắt giá từ hai múi sầu riêngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Khi bước sang tuổi nghỉ hưu, nhiều người mong muốn được an hưởng những tháng ngày yên bình bên con cháu. Thế nhưng, thực tế lại không phải lúc nào cũng như mơ.
Top cung hoàng đạo sống dĩ hòa vi quý, càng nhường nhịn càng thành côngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây sống theo nguyên tắc "một điều nhịn, chín điều lành", họ không thích tranh cãi, càng không muốn tạo ra khoảng cách trong các mối quan hệ.
Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thậtChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Không sính lễ, không vàng cưới, nhưng anh cưới được một "nữ cường nhân" có nhà có xe, còn chị tìm được một người đàn ông thật thà, coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc.
Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lờiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong hành trình bước vào tuổi già, không ít cha mẹ trăn trở: nên ở cùng con cái để được chăm sóc hay tự lo cho mình để giữ sự tự do?
Nhường hết tài sản cho vợ cũ nuôi con, về già mới biết 2 con đều của người khácChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Không chỉ để lại nhà và tiền tiết kiệm cho vợ cũ nuôi con, ông Giang còn tiếp tục bị bòn rút sau ly hôn; khi có tuổi ông mới biết cả hai quý tử đều là "con tu hú".
Nghỉ hưu không phải là già: 4 thói quen giúp cụ ông U70 sống an yên, hạnh phúcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nghỉ hưu vốn dĩ là quãng thời gian con người có nhiều khoảng lặng để suy ngẫm và để chăm sóc chính mình. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách tận dụng giai đoạn này để sống khỏe mạnh, an yên.
Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khácGia đình
GĐXH - Ở tuổi 67, sau khi nghỉ hưu, tôi cứ ngỡ mình sẽ có những năm tháng bình yên bên con gái và con rể, nhưng tôi đã lầm...