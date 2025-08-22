Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'

Thứ sáu, 10:26 22/08/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nổi tiếng với khả năng ăn nói lưu loát, chủ đề dồi dào đến mức nói mãi không hết.

Họ khiến người khác cảm thấy thú vị nhờ sự hoạt ngôn, nhưng đôi khi lại bị nhận xét là... "lắm lời". Cùng khám phá xem đâu là những cung hoàng đạo có "khiếu nói chuyện" nhưng cũng dễ khiến người khác nhức đầu nếu không biết tiết chế.

Cung hoàng đạo Song Tử: "Người kể chuyện" bất tận

Trong danh sách những cung hoàng đạo nói nhiều, Song Tử chắc chắn là cái tên đứng đầu.

Không chỉ thông minh, lanh lợi, Song Tử còn sở hữu khả năng giao tiếp bẩm sinh. Họ có thể bắt chuyện với bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, và lúc nào cũng tìm thấy đề tài để trò chuyện.

Song Tử tò mò về thế giới, thích đọc sách, tìm hiểu nhiều lĩnh vực nên họ có thể "chém gió" về đủ mọi thứ.

Từ phim ảnh, âm nhạc, nghệ thuật đến những câu chuyện thường nhật, tất cả đều nằm trong vốn hiểu biết phong phú của Song Tử.

Tuy nhiên, chính sự nhiệt tình này đôi khi lại khiến người khác cảm thấy mệt mỏi.

Khi nói quá nhiều, quá lan man, Song Tử dễ bị gắn mác "nói nhảm". Nhưng phần lớn, sự duyên dáng và hài hước của họ vẫn khiến người nghe khó lòng rời đi.

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'- Ảnh 1.

Khi nói quá nhiều, quá lan man, Song Tử dễ bị gắn mác "nói nhảm". Ảnh minh hoạ

Cung hoàng đạo Bạch Dương: "Nói trước, nghĩ sau"

Bạch Dương nổi tiếng thẳng thắn, bốc đồng và… nói nhiều. Điều họ nghĩ ra trong đầu sẽ lập tức biến thành lời nói mà không cần cân nhắc.

Chính sự hồn nhiên này đôi khi khiến câu chuyện của cung hoàng đạo này trở nên dài dòng, thậm chí không phù hợp với hoàn cảnh hay đối tượng trò chuyện.

Một khi Bạch Dương đã "vào guồng", rất khó để ai đó ngắt lời họ. Đặc biệt, hầu hết những gì họ nói thường mang đậm quan điểm cá nhân, dễ gây tranh luận.

Nhưng với Bạch Dương, đó không phải vấn đề. Họ tin rằng mình có lý và sẵn sàng bảo vệ ý kiến đến cùng.

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Khi im lặng và "càm ràm" chỉ cách nhau một bước

Nếu ai nghĩ Bọ Cạp là cung hoàng đạo ít nói thì hẳn chưa từng chứng kiến họ trong những lúc muốn tranh luận.

Khi cần giải thích, bao biện hoặc thể hiện sự bất mãn, Bọ Cạp có thể nói liên tục hàng giờ, thậm chí lôi cả chuyện cũ ra để "xoáy" vào người đối diện.

Cung hoàng đạo này tin rằng những gì mình nói đều đúng và có ích, nên càng không ngần ngại nói nhiều để nhấn mạnh quan điểm.

Nhưng đôi khi, sự trách móc lặp lại khiến câu chuyện mất đi giá trị, biến thành lời "than phiền" khó nghe. Nếu Bọ Cạp học cách dừng đúng lúc, mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Lời dặn dò không bao giờ dứt

Xử Nữ được cai trị bởi sao Thủy – hành tinh của trí tuệ và giao tiếp, nên tâm trí cung hoàng đạo này luôn chứa đựng hàng ngàn suy nghĩ.

Khi lo lắng hoặc cảm thấy có điều gì bất ổn, Xử Nữ lập tức tuôn ra hàng loạt lời nhắc nhở, chỉ dẫn, phân tích chi tiết để giảm thiểu rủi ro.

Mặc dù xuất phát điểm là mong muốn tốt cho người khác, nhưng sự cầu toàn và quá cẩn thận khiến lời nói của cung hoàng đạo này trở thành áp lực.

Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để lắng nghe hết những lời "căn dặn" quá kỹ lưỡng của họ.

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'- Ảnh 2.

Thiên Bình thích chia sẻ, thích thể hiện vốn hiểu biết, và cũng sẵn sàng dành nhiều thời gian để nói về những điều họ quan tâm. Ảnh minh hoạ

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Nói nhiều nhưng biết điểm dừng

Thiên Bình thuộc nhóm Khí – những cung hoàng đạo vốn dĩ thông thái và hoạt ngôn.

Với trí óc nhanh nhạy, cung hoàng đạo này có thể trò chuyện một cách cuốn hút, khiến người khác cảm thấy như đang nghe một người dẫn chuyện tài ba.

Thiên Bình thích chia sẻ, thích thể hiện vốn hiểu biết, và cũng sẵn sàng dành nhiều thời gian để nói về những điều họ quan tâm.

Tuy nhiên, khác với nhiều cung hoàng đạo "lắm lời" khác, Thiên Bình biết lắng nghe và cân bằng cuộc trò chuyện.

Chính sự khéo léo này giúp họ duy trì hình ảnh một người hoạt ngôn nhưng không gây khó chịu.

5 cung hoàng đạo cần tiết chế lời nói

Mỗi cung hoàng đạo đều có cách thể hiện riêng qua lời nói. Song Tử duyên dáng, Bạch Dương thẳng thắn, Bọ Cạp mãnh liệt, Xử Nữ tỉ mỉ hay Thiên Bình khéo léo, tất cả đều cho thấy sức mạnh của giao tiếp.

Tuy đôi khi sự "lắm lời" khiến người khác nhức đầu, nhưng nếu biết tiết chế, họ sẽ trở thành những người bạn, người đồng nghiệp thú vị và đáng quý trong cuộc sống.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Những cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệpNhững cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệp

GĐXH - Một số cung hoàng đạo vốn sống thiên về tình cảm, đôi khi lại để cảm xúc riêng tư chi phối quá nhiều, khiến sự nghiệp gặp không ít trở ngại.

Những cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêuNhững cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêu

GĐXH - Theo chiêm tinh học, có một số cung hoàng đạo thường dễ bị xao động bởi những cảm xúc mới lạ, khó giữ được sự ổn định trong chuyện tình cảm.

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những cung hoàng đạo nhát gan, dễ bỏ lỡ cơ hội trong cuộc sống

Những cung hoàng đạo nhát gan, dễ bỏ lỡ cơ hội trong cuộc sống

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia Harvard

Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia Harvard

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Cùng chuyên mục

Cả đời theo đuổi danh vọng, lúc nghỉ hưu nhìn cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng 'tệ nhất' tôi mới biết mình đã sống sai cách

Cả đời theo đuổi danh vọng, lúc nghỉ hưu nhìn cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng 'tệ nhất' tôi mới biết mình đã sống sai cách

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ, cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ là những ngày tháng an nhàn bên con cháu. Nhưng những năm tháng tuổi trẻ đã khiến tôi đánh mất quá nhiều thứ, để rồi lúc nhìn lại, hối hận không còn kịp nữa.

Đi họp lớp, tôi bỏ xe cũ ở nhà để lái chiếc BMW thuê bằng nửa tháng lương: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên

Đi họp lớp, tôi bỏ xe cũ ở nhà để lái chiếc BMW thuê bằng nửa tháng lương: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên

Gia đình - 5 giờ trước

Đọc xong dòng tin nhắn, người đàn ông này đã lặng người và nhận ra một sự thật.

Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng

Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Vừa đọc những dòng đầu tiên, tim tôi đã thắt lại...

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Nếu biết cách buông bỏ 3 điều dưới đây, bạn sẽ thấy quãng đời sau khi nghỉ hưu trở nên nhẹ nhàng, an nhiên và đầy ý nghĩa.

Nghỉ hưu, mẹ chuyển đến sống cùng nhà con gái: Bài học tuổi già đắt giá từ hai múi sầu riêng

Nghỉ hưu, mẹ chuyển đến sống cùng nhà con gái: Bài học tuổi già đắt giá từ hai múi sầu riêng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bước sang tuổi nghỉ hưu, nhiều người mong muốn được an hưởng những tháng ngày yên bình bên con cháu. Thế nhưng, thực tế lại không phải lúc nào cũng như mơ.

Top cung hoàng đạo sống dĩ hòa vi quý, càng nhường nhịn càng thành công

Top cung hoàng đạo sống dĩ hòa vi quý, càng nhường nhịn càng thành công

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây sống theo nguyên tắc "một điều nhịn, chín điều lành", họ không thích tranh cãi, càng không muốn tạo ra khoảng cách trong các mối quan hệ.

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Không sính lễ, không vàng cưới, nhưng anh cưới được một "nữ cường nhân" có nhà có xe, còn chị tìm được một người đàn ông thật thà, coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc.

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong hành trình bước vào tuổi già, không ít cha mẹ trăn trở: nên ở cùng con cái để được chăm sóc hay tự lo cho mình để giữ sự tự do?

Nhường hết tài sản cho vợ cũ nuôi con, về già mới biết 2 con đều của người khác

Nhường hết tài sản cho vợ cũ nuôi con, về già mới biết 2 con đều của người khác

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Không chỉ để lại nhà và tiền tiết kiệm cho vợ cũ nuôi con, ông Giang còn tiếp tục bị bòn rút sau ly hôn; khi có tuổi ông mới biết cả hai quý tử đều là "con tu hú".

Nghỉ hưu không phải là già: 4 thói quen giúp cụ ông U70 sống an yên, hạnh phúc

Nghỉ hưu không phải là già: 4 thói quen giúp cụ ông U70 sống an yên, hạnh phúc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nghỉ hưu vốn dĩ là quãng thời gian con người có nhiều khoảng lặng để suy ngẫm và để chăm sóc chính mình. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách tận dụng giai đoạn này để sống khỏe mạnh, an yên.

Xem nhiều

Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khác

Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khác

Gia đình

GĐXH - Ở tuổi 67, sau khi nghỉ hưu, tôi cứ ngỡ mình sẽ có những năm tháng bình yên bên con gái và con rể, nhưng tôi đã lầm...

Nghỉ hưu, mẹ chuyển đến sống cùng nhà con gái: Bài học tuổi già đắt giá từ hai múi sầu riêng

Nghỉ hưu, mẹ chuyển đến sống cùng nhà con gái: Bài học tuổi già đắt giá từ hai múi sầu riêng

Gia đình
Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Nuôi dạy con
Nghỉ hưu không phải là già: 4 thói quen giúp cụ ông U70 sống an yên, hạnh phúc

Nghỉ hưu không phải là già: 4 thói quen giúp cụ ông U70 sống an yên, hạnh phúc

Gia đình
Con trai có 2 thói quen này, đa phần sẽ không hiếu thảo: Đừng đợi đến khi về già mới hối hận vì đã không dạy con từ sớm!

Con trai có 2 thói quen này, đa phần sẽ không hiếu thảo: Đừng đợi đến khi về già mới hối hận vì đã không dạy con từ sớm!

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top