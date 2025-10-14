Các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thay đổi ra sao vào giữa tháng 10/2025 ?

3 con giáp đón quý nhân, sự nghiệp và tài lộc dễ thăng tiến GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, đây là 3 con giáp có được quý nhân hỗ trợ nên về sự nghiệp, tài lộc tuần mới dễ thăng tiến.

1. Con giáp Sửu

Trong tuần này, con giáp Sửu nên tránh làm những việc lớn vì dễ gặp phải những thách thức trong công việc. Bạn cần tập trung, chú ý nhiều hơn vì những bất ngờ xảy ra.

Thu nhập nửa đầu tuần với con giáp Sửu không tốt, gặp nhiều rắc rối. Mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc nên hoãn lại đến nửa cuối tuần, sẽ suôn sẻ hơn. Cơ thể bạn cảm thấy chán nản và suy nghĩ quá nhiều. Bạn cần nhớ khi sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của bạn được cải thiện, đường tài lộc cũng được hanh thông.

Về tình cảm, con giáp Sửu dễ dính nhiều thị phi, đồn đoán sai lệch vì Bạch Hổ cản đường. Bản mệnh nên chú ý nhiều hơn tới vấn đề có người thứ 3 chen chân, hạn chế nói những lời khó nghe khiến nửa kia khó chịu.

2. Con giáp Dần

Tuần mới này tốt với sự nghiệp của con giáp Dần, nhất là vào nửa cuối tuần. Con giáp Dần nên chú ý trong tuần này về giao tiếp để tránh xung đột không đáng có. Tương Hại cảnh báo Dần đừng chậm trễ trong lịch hẹn hoặc nhờ vả người khác coi chừng gặp rắc rối.

Về tài chính, nửa cuối tuần của con giáp Dần rất tốt. Chính Tài và Thiên Tài cùng nhau tìm tới giúp bạn thoát chuỗi ngày khó khăn, tiền bạc rất dồi dào, có làm có dư.

Công việc kinh doanh chính của bạn sẽ mang lại cho bạn nguồn thu nhập tốt. Tuy nhiên, bạn nên tránh đầu tư liều lĩnh.

Những người đã có người yêu nên nói nhiều lời ngọt ngào để hâm nóng tình cảm. Gia đạo nhiều bất ổn, gia đình lục đục vì những vấn đề rất nhỏ, vì chấp nhặt mà cãi cọ to tiếng. Bởi vậy, tuần này con giáp Dần nên chú ý đến gia đình nhiều hơn.

3. Con giáp Thìn

Theo tử vi tuần mới từ 13 - 19/10/2025 của 12 con giáp, con giáp Thìn đạt được thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp và hiệu suất làm việc của bạn thật đáng kinh ngạc. Con giáp này vào cuối tuần càng có nhiều niềm vui hơn.

Tinh thần và thể chất của bạn đang tốt, nhưng bạn cần tập thể dục ngoài trời nhiều hơn. Cùng với đó, nhắc nhở con giáp Thìn nên cố gắng nói "không" khi người khác hỏi vay tiền, hạn chế ăn nhậu, vay nợ, đi chơi xa vì dễ gặp hạn lớn về tiền bạc.

Về tình cảm, người độc thân sẽ được thần tình yêu phù trợ, chủ động theo đuổi sẽ nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ đối phương, khiến bạn vô cùng hạnh phúc.

4. Con giáp Tỵ

Con giáp Tỵ đã lên kế hoạch công việc kỹ lưỡng và có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. Những ai có ý định thay đổi công việc, tuần này là thời điểm tốt và bạn có thể sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Tam Hội quý nhân cũng chỉ đường cho Tỵ làm ăn may mắn, gặp nhiều đối tác, bạn bè tốt bụng, làm ra tiền, có quyền lực và danh tiếng.

Về tài chính, con giáp này lại chưa được khả quan. Tỵ cần chú ý tăng thu nhập và giảm chi tiêu, lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh rơi vào tình trạng chi tiêu quá tay, lúng túng và vay nợ linh tinh.

Về tình cảm, người độc thân sẽ thu hút sự chú ý của người khác giới, và sẽ có người chủ động theo đuổi bạn. Những ai đã có người yêu nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói để tránh làm người yêu buồn lòng.

5. Con giáp Ngọ

Lục Hợp quý nhân gây ra sự ảnh hưởng lớn tới người tuổi Ngọ trong tuần mới. Công việc tuần này đang tiến triển tốt đẹp, bạn gặp được quý nhân phù trợ trong sự nghiệp. Sắp tới con giáp Ngọ cũng có nhiều lĩnh vực cần sự đột phá trong công việc, Ngọ cũng muốn thử sức với nhiều cơ hội mới.

Tuần này, Ngọ dần thấy mình không kiểm soát được nhu cầu chi tiêu. Bạn khá bận rộn với những lời mời ăn tối, thăm hỏi hoặc tụ tập bạn bè. Nhưng cũng đừng lo lắng vì cuối tuần công việc được cải thiện mạnh, tiền về nhiều giúp bạn gỡ lại những đồng tiền đã mất.

Thái Âm dự báo đường tình duyên của con giáp Ngọ bước vào giai đoạn nghỉ ngơi. Những ai muốn tìm kiếm bạn đời có thể hồi phục trái tim và thường xuyên hẹn hò với bạn khác giới hơn. Những người đang trong một mối quan hệ cần có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với đối phương, nhất là kế hoạch tương lai.

6. Con giáp Thân

Tuổi Thân có phong cách độc đáo, thông minh lanh lợi, quan hệ tốt nên làm ăn rất tốt. Trong tuần này nếu tiến hành các công việc quan trọng, Thân nên ưu tiên vào những ngày đầu tuần. Bạn sẽ tỏa sáng trong sự nghiệp với sự nhiệt tình, năng lượng dồi dào.

Về tài chính, tuần này Thân lại gặp khủng hoảng, tiền bạc sẽ chảy ra ngoài. Bạn nên chú ý tăng thu nhập và giảm chi tiêu, cẩn thận đừng chi tiêu quá mức. Hãy tránh tranh cãi và bất hòa với mọi người xung quanh về vấn đề tiền bạc. Hãy rộng lượng vì bạn sẽ gặp may mắn nhờ phước phần của bản thân.

Về tình cảm, người độc thân sẽ rất quyến rũ, thu hút sự chú ý của người khác giới và dễ dàng gặp được người mình yêu.

7. Con giáp Dậu

Vận may trong sự nghiệp của bạn đang giảm sút do Thái Tuế cản trở. Sự nghiệp của bạn đã chạm đáy, dù có những ý tưởng đầy hứa hẹn. Bạn cần chú ý, tránh gây khó chịu cho người khác và ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần đồng đội.

Nửa đầu tuần, Thiên Tài và Chính Tài cứu giúp, đường tiền bạc của con giáp Dậu vô cùng vượng phát, thu nhập chính và thu nhập phụ đều ổn. Con giáp này có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập nhanh chóng nhờ có quý nhân phù trợ. Dậu sẽ có khả năng đi công tác tạm thời hoặc làm thêm ngoài giờ trong tuần này giúp gia tăng thu nhập.

Đời sống tình cảm của con giáp Dậu lại không mấy thuận lợi. Những người độc thân có thể gặp phải khoảng cách thế hệ khi trò chuyện với đối tượng mới, dẫn đến thiếu sự ăn ý. Điều này sẽ làm giảm đi sự sôi nổi của các cuộc trò chuyện sau đó.

Các cặp đôi thì thấy khó chịu khi vô tình làm đối phương phật lòng. Lời xin lỗi và hành động chủ động là điều được khuyến khích để giúp hai bạn hàn gắn mối quan hệ.

8. Con giáp Tuất

Tuần này, Tương Xung nhắc nhở con giáp Tuất nên hạn chế tham gia việc của người khác và không nói năng thẳng thừng quá mức kẻo gây ảnh hưởng tới công việc của bản thân. Con giáp này có ý tưởng trong mọi thứ nhưng lại dễ mất đi sự hứng thú khi tập trung vào điều đó quá lâu. Điều này cho thấy, bản mệnh là người dễ thay đổi ý định và dễ ảnh hưởng người xung quanh.

Thực Thần chiếu sáng giúp con giáp Tuất kiếm tiền từ việc ăn uống cùng đối tác, khách hàng, được tặng quà. Thời gian này hứa hẹn nhiều niềm vui đến bạn như có hỷ, mua nhà, tậu xe... Đây cũng là thời điểm bản mệnh nhận được khá nhiều lời khuyên có ích nhưng đừng quên cân nhắc thêm hoàn cảnh của bản thân trong những ngày cuối tuần để tránh mắc bẫy nợ nần.

Chuyện tình cảm của Tuất gặp chút sóng gió. Tuất còn nhiều nghi ngờ, thậm chí muốn kiểm tra, kiểm soát mọi thứ vì lo lắng đối phương đang gian dối mình. Lúc này, việc lắng nghe những góc nhìn từ người ngoài cuộc cũng có thể hữu ích nếu bản mệnh vẫn còn băn khoăn về mối quan hệ của mình. Việc di chuyển xa không có lợi đối với tuổi Tuất. Nhất là trong điều kiện thời tiết hiện tại.

9. Con giáp Hợi

Con giáp Hợi nên cẩn trọng trong công việc, nhất là đặt lòng tin quá mức vào người khác. Một số đối tượng có thể không thành thật hoặc không giữ đúng lời hứa của họ. Đây chưa phải là thời điểm bản mệnh vội vàng chất vấn đối phương. Nhiều bạn vừa mới thay đổi công việc nên chưa quen với nội dung công việc mới, dẫn đến căng thẳng gia tăng. Khuyên con giáp này nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, cấp trên để cùng giải quyết.

Về tài chính trong tuần này chưa mấy khả quan. Con giáp này khi ra ngoài nên cẩn thận vì dễ bị mất của. Hợi cũng tránh đứng ra bảo lãnh cho người khác hoặc cho người lạ, bạn bè vay tiền trong thời gian tới để tránh bị lừa đảo, mất tiền. Công việc chính vẫn đảm bảo cho con giáp Hợi một mức sống đủ ăn đủ mặc, không nợ ai.

Dự báo tình duyên của con giáp Hợi ở mức trung bình. Tính cách hướng nội quá mức của người tuổi Hợi độc thân có thể khiến đối tượng phải lòng họ lùi lại một chút. Hợi có thể chia sẻ nhiều hơn những chuyện vụn vặt hàng ngày để thu hẹp khoảng cách.

Những người đang trong một mối quan hệ đôi khi sẽ xảy ra tranh cãi với đối phương vì những chuyện nhỏ nhặt. Bởi vậy không nên hành động bốc đồng để tránh làm tổn hại đến sự hòa hợp giữa hai bên.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.