3 con giáp đón quý nhân, sự nghiệp và tài lộc dễ thăng tiến
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, đây là 3 con giáp có được quý nhân hỗ trợ nên về sự nghiệp, tài lộc tuần mới dễ thăng tiến.
1. Con giáp Tý
Xem tử vi tuần mới từ 13/10 đến 19/10/2025 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, sự nghiệp của con giáp Tý thăng tiến vượt bậc, có quý nhân hỗ trợ. Uy tín, hiệu suất công việc của con giáp Tý trong tuần được đánh giá cao.
Về tài lộc của con giáp Tý tuần này khá dồi dào. Những người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác thông qua các mối quan hệ, mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể. Thiên Đức chiếu sáng, Tý mệnh phú quý, tài năng và năng lực nên ngày càng được sự công nhận của mọi người, dòng tiền chảy vào cũng đều hơn.
Về tình duyên, con giáp này cũng thuận lợi. Người độc thân nên tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Chỉ cần thể hiện sự tự tin và chân thành, bạn sẽ có hy vọng bắt đầu một mối tình ngọt ngào. Với người đang trong một mối quan hệ, Tý có thể chủ động các hoạt động để mối quan hệ giữa hai bên thêm ngọt ngào.
2. Con giáp Mùi
Vận trình tuần mới của người tuổi Mùi ổn định và đang trên đà phát triển tích cực. Bạn có thể được tiếp xúc với những lĩnh vực hoặc dự án công việc mới. Ban đầu có thể gặp khó khăn, nhưng tinh thần học hỏi, sự kiên trì của bạn sẽ gặt hái được những kết quả bất ngờ. Con giáp Mùi có một tuần làm việc hiệu suất và được ghi nhận.
Tuổi Mùi tuần này cần quản lý và lập kế hoạch chi tiêu cẩn thận. Bạn có thể có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ các công việc phụ hoặc dự án tay trái, nhưng vẫn nên tránh chi tiêu quá mức và các rủi ro đầu tư không rõ ràng.
Những người tuổi Mùi độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ người mình yêu, và người ấy có thể sẽ chủ động tiếp cận bạn. Bạn sẽ tận hưởng niềm vui được yêu thương, trải nghiệm sự lãng mạn và hạnh phúc. Với những người đang trong một mối quan hệ, đây là thời điểm tốt để thảo luận các vấn đề gia đình quan trọng như tài chính, giáo dục con cái hoặc chăm sóc cha mẹ.
3. Con giáp Mão
Xem tử vi tuần mới từ 13/10 đến 19/10/2025 dự báo, Tam Hợp quý nhân kết hợp với ngũ hành tương sinh có lợi cho con giáp Mão trong công việc tuần mới. Bạn sẽ gặp được quý nhân hỗ trợ cho công việc và khuyên con giáp này trong tuần nên tham gia các hoạt động tập thể. Bạn đạt được kết quả tốt trong sự nghiệp, hoàn thành công việc đúng hạn nên uy tín cũng được nâng lên.
Về tài lộc của con giáp Mão dồi dào, cả thu nhập chính lẫn phụ đều phát đạt, Bạn có thể tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp và công việc kinh doanh riêng của mình.
Trong chuyện tình cảm, con giáp Mão độc thân sẽ tìm được người phù hợp. Những người đã có người yêu không nên vì công việc mà bỏ bê người yêu, hãy dành nhiều thời gian hơn cho họ. Ảnh hưởng của Giải Thần còn khiến người tuổi này tốt tính hơn hẳn, hay thương người, có cơ hội làm phước giúp được nhiều người xung quanh mình.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
