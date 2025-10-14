Khám phá chùa Keo không có sư thầy tại làng Hành Thiện, tỉnh Ninh Bình

Đây cũng là ngôi chùa không có sư trụ trì, không người tu hành. Theo các bậc cao niên trong làng Hành Thiện, nhiều lần, các vị sư theo sự phân công của Giáo hội Phật giáo về trông coi chùa nhưng được dăm ba ngày chẳng hiểu vì lý do gì cũng đều khăn gói ra đi.