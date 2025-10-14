Mới nhất
Khám phá chùa Keo không có sư thầy tại làng Hành Thiện, tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 19:00 14/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình vốn nổi tiếng hiếu học, nhiều người đỗ đạt nhưng nơi đây còn có ngôi chùa không sư trụ trì, không người tu hành.

Khám phá chùa Keo không sư thầy tại làng Hành Thiện Ninh Bình - Ảnh 1.

Theo tìm hiểu của PV, chùa Keo thuộc thôn Hành Thiện, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình gồm hai ngôi chùa: chùa Keo trong (Thần Quang tự) và chùa Keo ngoài (Đĩnh Lan tự).

Khám phá chùa Keo không sư thầy tại làng Hành Thiện Ninh Bình - Ảnh 2.

Đây là một quần thể kiến trúc tôn giáo đặc sắc thờ Phật và thiền sư Dương Không Lộ - người sáng lập chùa, được suy tôn là Đức Thánh tổ.


Khám phá chùa Keo không sư thầy tại làng Hành Thiện Ninh Bình - Ảnh 3.

Chùa Keo trong được xây dựng từ thế kỷ XI, trải qua nhiều lần tu bổ, phát triển rực rỡ dưới các triều Lý, Trần, Lê, Nguyễn.

Khám phá chùa Keo không sư thầy tại làng Hành Thiện Ninh Bình - Ảnh 4.

Kiến trúc chùa mang phong cách “nội công, ngoại quốc”, gồm các hạng mục như: Tam quan nội kiêm gác chuông, chùa Phật, đền Thánh, phủ Mẫu, nhà Tổ, nhà oản, nhà bếp...

Khám phá chùa Keo không sư thầy tại làng Hành Thiện Ninh Bình - Ảnh 5.

Gác chuông có kiến trúc chồng diêm hai tầng tám mái, chạm khắc tinh xảo, là một trong những gác chuông đẹp nhất Việt Nam.

Khám phá chùa Keo không sư thầy tại làng Hành Thiện Ninh Bình - Ảnh 6.

Chùa Keo ngoài được xây dựng năm 1778, thờ Phật và Bồ Tát Quan Âm, có kiến trúc tương tự chùa Keo trong, nổi bật với chùa chính và gác chuông. Cả hai ngôi chùa đều bảo lưu nhiều giá trị nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và hiện vật quý như: tượng pháp, bia ký, sắc phong, chuông, khánh, kiệu, câu đối...

Khám phá chùa Keo không sư thầy tại làng Hành Thiện Ninh Bình - Ảnh 7.

Chùa tọa lạc trên một khu đất rộng hơn 1ha, là một tổng thể phức hợp của các đơn nguyên kiến trúc phân bổ theo một trật tự nhất định trên một khuôn viên hình chữ Nhật kiểu "nội công, ngoại quốc".

Khám phá chùa Keo không sư thầy tại làng Hành Thiện Ninh Bình - Ảnh 8.
Khám phá chùa Keo không sư thầy tại làng Hành Thiện Ninh Bình - Ảnh 9.
Khám phá chùa Keo không sư thầy tại làng Hành Thiện Ninh Bình - Ảnh 10.

Kiến trúc của chùa Keo cũng được tạo tác độc đáo tại nhiều chi tiết.

Khám phá chùa Keo không sư thầy tại làng Hành Thiện Ninh Bình - Ảnh 11.

Đây cũng là ngôi chùa không có sư trụ trì, không người tu hành. Theo các bậc cao niên trong làng Hành Thiện, nhiều lần, các vị sư theo sự phân công của Giáo hội Phật giáo về trông coi chùa nhưng được dăm ba ngày chẳng hiểu vì lý do gì cũng đều khăn gói ra đi.

Khám phá chùa Keo không sư thầy tại làng Hành Thiện Ninh Bình - Ảnh 12.

Từ trước đến nay, mọi việc trông nom, phụng sự của chùa Keo đều do người dân làng Hành Thiện đảm nhiệm. Ban ngày sẽ có một người là thầy trông nom, ghi chép, viết sớ nếu có khách, người dân đến dâng lễ. Ban đêm có 3 người ngủ ở chùa để trông nom.

Khám phá chùa Keo không sư thầy tại làng Hành Thiện Ninh Bình - Ảnh 13.

Ngoài vẻ đẹp về kiến trúc, trong chùa còn lưu giữ, bảo tồn những di vật cổ có giá trị của thế kỷ 17 thời Hậu Lê như những án thư, sập thờ, văn bia cổ, hoành phi câu đối và sách chữ Hán nói về chùa Keo.

Khám phá chùa Keo không sư thầy tại làng Hành Thiện Ninh Bình - Ảnh 14.

Với giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, chùa Keo Hành Thiện đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Khám phá chùa Keo không sư thầy tại làng Hành Thiện Ninh Bình - Ảnh 15.

Theo tìm hiểu của PV, làng Hành Thiện xưa nay vốn nổi tiếng về truyền thống hiếu học, là mảnh đất "địa linh nhân kiệt", quê hương của cố Tổng Bí thư Trường Chinh và nhiều danh nhân nổi tiếng trong lịch sử.

Khám phá chùa Keo không sư thầy tại làng Hành Thiện Ninh Bình - Ảnh 16.

Làng Hành Thiện được bao quanh bởi hai nhánh của một con sông. Nhìn từ trên cao, hai nhánh sông như những đường viền ngăn cách ngôi làng với vùng đất bên cạnh. Trên bản đồ, làng Hành Thiện xuất hiện rõ nét với hình ảnh của một chú cá chép khổng lồ, đầu hướng về Nam, đuôi vòng phía Bắc.

Video khám phá chùa Keo không sư thầy tại làng Hành Thiện Ninh Bình:


Nhật Tân
