Nghệ An thiếu giáo viên tiếng Anh trầm trọng nhưng không thể tuyển dụng

Là một huyện vùng cao, việc thu hút giáo viên dạy hợp đồng, đặc biệt là giáo viên môn tiếng Anh, gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến chất lượng dạy và học ở huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) khó được đảm bảo.

Ông Nguyễn Hồng Hoàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Quang 1 (huyện Tương Dương) cho biết, năm học mới đã bắt đầu, nhưng đây là năm thứ hai liên tiếp nhà trường phải đối mặt với nguy cơ thiếu giáo viên Tiếng Anh.

"Tất cả giáo viên tiếng Anh tại trường hiện tại đều là giáo viên được điều động từ các trường khác, bao gồm cả giáo viên tiểu học và Trung học cơ sở (THCS). Tuy nhiên, do những giáo viên này phải đảm nhận thêm các nhiệm vụ chuyên môn tại trường chính, nên chỉ có thể dạy một số lớp nhất định. Năm ngoái, chúng tôi ưu tiên dạy tiếng Anh cho học sinh khối 3 và 4 theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Trong khi đó, học sinh khối 1 và 2 chưa được học vì thiếu giáo viên, và học sinh khối 5 chỉ học tiếng Anh 2 tiết mỗi tuần theo chương trình tự chọn", ông Hoàn nói.

Ông Hoàn cho rằng, việc tăng cường giáo viên từ các trường khác chỉ giải quyết được vấn đề tạm thời, về lâu dài, sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cả giáo viên lẫn nhà trường. Do lịch học và thời khóa biểu của các trường khác nhau, việc sắp xếp lịch dạy cho giáo viên và học sinh cần phải được tính toán rất cẩn thận. Hơn nữa, nếu có giáo viên cố định tại trường, họ sẽ gắn bó lâu dài hơn với học sinh, từ đó hiểu rõ năng lực của từng em và xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp hơn.

Tại Trường THCS Tam Quang, dù có 14 lớp nhưng chỉ có 2 giáo viên dạy môn tiếng Anh. Ông Hoàng Liên Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cô N.T.N. đã nộp đơn xin chuyển công tác trong kỳ nghỉ hè này vì lý do gia đình. Cô và chồng đều đã công tác tại huyện miền núi Tương Dương hơn 10 năm, nhưng do không có nhiều thời gian dành cho các con, cô quyết định trở về quê để có điều kiện chăm sóc gia đình tốt hơn.

Thực tế, không chỉ Trường THCS Tam Quang, mà trong 2 năm qua, nhiều giáo viên tiếng Anh ở huyện đã xin chuyển công tác về vùng xuôi, sẵn sàng từ bỏ thu nhập tăng tiết hàng năm trên 100 triệu đồng để làm việc ở nơi thuận lợi hơn.

Ông Hoàng Liên Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Quang cho biết thêm: "Khi nhận được thông tin cô giáo dạy tiếng Anh xin chuyển công tác, Ban Giám hiệu nhà trường rất lo lắng vì chưa biết làm thế nào để bố trí đủ giáo viên cho năm học tới. Nhà trường đã gửi đề xuất lên Phòng Giáo dục, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin về việc có giáo viên bổ sung hay không, bởi tình trạng thiếu giáo viên đang diễn ra trên toàn huyện".

Tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh tại huyện Tương Dương trong năm học 2024 – 2025 đang trở nên trầm trọng. Toàn huyện hiện có 36 trường tiểu học và THCS, nhưng chỉ có 38 giáo viên tiếng Anh. Đáng lo ngại là có 2 trường, Trường Tiểu học Tam Quang 1 và Trường Tiểu học Lưu Kiền, không có giáo viên tiếng Anh nào. Chỉ có 3 trường được ưu tiên với 2 giáo viên tiếng Anh mỗi trường, nhưng tình hình vẫn chưa ổn định do dự kiến sẽ có giáo viên chuyển đi trong năm học này.

Được biết, từ cuối năm 2022 đến nay, ít nhất trên địa bàn huyện Tương Dương đã có 3 giáo viên xin thuyên chuyển công tác.



Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương, trong năm học này, huyện đã đề xuất với Sở Nội vụ xin tuyển dụng thêm 8 giáo viên tiếng Anh cho bậc tiểu học và THCS. Tuy nhiên, phương án này có thể không khả thi vì khả năng không có hồ sơ đăng ký.

Trao đổi với phóng viên, ông Thái Lương Thiện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương cho biết: "Từ tháng 4, đã có chỉ tiêu tuyển 4 giáo viên tiếng Anh, nhưng không có hồ sơ nào đăng ký. Vì thế, nếu có thêm chỉ tiêu, việc không tuyển được giáo viên có nguy cơ sẽ tiếp tục diễn ra".

Ông Thiện lý giải, việc thiếu giáo viên tiếng Anh có nhiều nguyên nhân, trong đó điều kiện làm việc và đi lại ở huyện miền núi cao là khó khăn chính. Trong khi đó, nhu cầu giáo viên tiếng Anh trên toàn tỉnh rất lớn, và sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội làm việc ở các vùng thuận lợi hoặc trung tâm Anh ngữ. Điều đáng lo ngại là tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh không chỉ xảy ra trong năm học này mà còn tiếp tục trong những năm tới. Hiện nay, số sinh viên địa phương học ngành Sư phạm tiếng Anh không nhiều, trong khi số lượng sinh viên học ngành Sư phạm tiểu học khá đông, mặc dù giáo viên tiểu học ở các huyện vùng cao đang thừa do việc sáp nhập điểm trường lẻ và số lớp giảm.

Tình trạng thiếu và khó tuyển dụng giáo viên tiếng Anh không chỉ xảy ra ở huyện Tương Dương mà còn ở nhiều huyện vùng cao khác của tỉnh Nghệ An như Quế Phong và Kỳ Sơn.

Ông Lữ Thanh Hà, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Phong, cho biết hiện huyện đang thiếu 6 giáo viên tiếng Anh ở bậc tiểu học và 4 giáo viên ở bậc THCS. Việc tuyển dụng giáo viên gặp rất nhiều khó khăn, và chưa năm nào đạt đủ số hồ sơ theo chỉ tiêu đề ra. Ngay cả những sinh viên tốt nghiệp là người địa phương cũng không trở về Quế Phong dạy học, vì họ có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn hơn ở thành phố.

Nếu tình trạng này tiếp tục, trong năm học mới, huyện sẽ phải sắp xếp giáo viên dạy liên trường, gây ra nhiều khó khăn cho giáo viên, học sinh và cả nhà trường. Tuy nhiên, về lâu dài, cần phải có giáo viên biên chế để đảm bảo học sinh không rơi vào tình trạng học tập "ăn đong".

GĐXH - Theo quy định hiện nay, so với số lượng học sinh và vị trí việc làm, Nghệ An thiếu hơn 7.000 giáo viên. Do đó, Nghệ An kiến nghị bổ sung biên chế.