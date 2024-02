Hà Nội: Học sinh cấp THCS tăng mạnh, làm sao để không thiếu giáo viên?

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trong số các cấp học: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, quy mô học sinh cấp THCS của Hà Nội tăng nhiều nhất, trong đó hiện nay, khối 6 có số lượng học sinh nhiều nhất, với hơn 189.000 em (tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước); Số học sinh khối lớp 7 là gần 150.000 em; số học sinh khối lớp 8 là hơn 129.000 em và số học sinh khối lớp 9 là 133.000 em (so với cùng kỳ năm trước, số học sinh các khối lớp 7, 8 và 9 đều tăng từ 21% đến gần 25%).



Toàn thành phố Hà Nội có 2.222.246 học sinh (tăng 68.917 học sinh so với cùng kỳ năm trước); có 124.493 giáo viên (tăng 1.525 giáo viên so với cùng kỳ năm trước), trong đó, số giáo viên cấp THCS hiện nay là hơn 35.000 người, tăng hơn 1.700 người so với cùng kỳ năm 2023; có 66.110 phòng học (tăng 846 phòng học so với cùng kỳ năm trước).

Học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Ba Đình) trong một tiết học giáo dục trải nghiệm.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đầu năm học vừa qua, thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên và ký hợp đồng giáo viên. Đến nay, về cơ bản các nhà trường đều đã bố trí đủ đội ngũ giáo viên làm nhiệm vụ. Những khó khăn trong việc phân công giáo viên dạy các môn học tích hợp khoa học tự nhiên trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được tháo gỡ.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có môn tích hợp là khoa học tự nhiên (gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học), môn lịch sử và địa lý. Tùy theo điều kiện cụ thể, các nhà trường có thể phân công giáo viên riêng lẻ để dạy từng phân môn trong môn tích hợp, hoặc bố trí một giáo viên dạy môn tích hợp.

Mới đây, một tin vui đầu năm với giáo viên Thủ đô đó là Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 132/QĐ-SNV về Phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2023.

Theo Đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt, có 22.894 viên chức đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng CDNN từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II năm 2023. Trong đó khối mầm non có 13.106 người, khối tiểu học có 4.847 người, khối THCS có 2.558 người, khối THPT có 2.258 người. Số viên chức không trúng tuyển kỳ xét thăng hạng là 125 người.

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, kỳ xét thăng hạng giáo viên năm 2023 nhằm tiếp tục chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức giáo viên; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; bảo đảm quyền lợi của đội ngũ viên chức giáo viên và thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.