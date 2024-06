Thiếu hơn 7.000 giáo viên, Nghệ An kiến nghị bổ sung biên chế

Theo quy định hiện nay, so với số lượng học sinh và vị trí việc làm, Nghệ An vẫn thiếu hơn 7.000 giáo viên.

Trong năm học 2024 - 2025, để đảm bảo có đủ giáo viên đứng lớp theo quy định, tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung 6.501 biên chế. Cụ thể, biên chế cho bậc mầm non là 1.688 người, bậc tiểu học là 2.692 người, bậc THCS là 1.795 người và bậc trung học phổ thông là 326 người.

Theo quy định hiện nay, so với số lượng học sinh và vị trí việc làm, Nghệ An vẫn thiếu hơn 7.000 giáo viên.

Đầu năm 2024, Nghệ An có 1.418 trường học ở cả 4 cấp học gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, giảm 7 trường so với năm học trước.

Tuy nhiên, dù số trường giảm nhưng ở một số bậc học, số lớp lại tăng. Cụ thể, bậc trung học cơ sở tăng 117 lớp với hơn 12.000 học sinh, bậc trung học phổ thông tăng 77 lớp với hơn 5.500 học sinh. Tổng số học sinh trong tỉnh hiện lên đến hơn 860.000.

Liên quan đến việc triển khai kế hoạch năm học, theo thống kê của ngành Giáo dục đến tháng 5/2024, tổng số viên chức và lao động hợp đồng đang làm việc tại các cơ sở giáo dục là 48.722 người. Trong số này, có 337 người là lao động hợp đồng, bao gồm 118 người ở bậc mầm non, 86 người ở bậc tiểu học, và 133 người ở bậc trung học cơ sở.

Trước đó, trong hai năm học 2022 - 2023 và 2023 - 2024, toàn tỉnh Nghệ An đã tuyển dụng thêm 5.056 giáo viên. Tuy nhiên, việc tuyển dụng giáo viên gặp nhiều khó khăn vì một số huyện còn biên chế nhưng phải thực hiện tinh giản biên chế viên chức theo lộ trình (giảm 10% trong giai đoạn 2022 - 2026) nên không thể tuyển thêm. Điều này khiến nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc cân đối giữa thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế và giải quyết vấn đề thiếu giáo viên.

Thực tế, so với định mức biên chế về giáo viên/lớp, học sinh/lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì số lượng biên chế giáo dục của tỉnh Nghệ An đang thiếu 7.712 biên chế.