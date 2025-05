Nghệ An thu gần 2.000 tỷ đồng trong dịp lễ 30/4 – 1/5

Ngày 5/5, theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An, dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, toàn tỉnh ước đón và phục vụ gần 1,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, có khoảng 370.000 lượt khách lưu trú. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 1.989 tỷ đồng, riêng doanh thu từ dịch vụ du lịch khoảng 746 tỷ đồng.

Dịp lễ 30/4 – 1/5, Nghệ An thu hơn 1.989 tỷ đồng từ du lịch, riêng doanh thu dịch vụ đạt khoảng 746 tỷ đồng.

Nhờ sở hữu nhiều điểm du lịch phong phú và hấp dẫn như Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), biển Cửa Lò, VinWonders Cửa Hội, biển Quỳnh, biển Diễn Thành, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương)... Nghệ An đã thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch cộng đồng có rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đến trải nghiệm.

Ngoài ra, du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch cộng đồng có rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đến trải nghiệm như: Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu), rừng săng lẻ (Tương Dương), thác Khe Kèm và các bản du lịch cộng đồng tại huyện Con Cuông, Mường Lống Eco Garden và các bản cộng đồng ở huyện Kỳ Sơn...

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An thông tin thêm, trong suốt kỳ nghỉ lễ, công tác đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho du khách đã được các lực lượng chức năng phối hợp thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả.

Đặc biệt, các khu du lịch không để xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách. Các cơ quan chức năng nhanh chóng khắc phục ngay những phản ánh của du khách. Đồng thời ban hành các cơ chế quản lý và vận hành hợp lý cho các dịch vụ miễn phí, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để xây dựng hình ảnh du lịch Nghệ An ngày càng chuyên nghiệp và thân thiện.

Đặc sản món ngon và các quán ngon nổi tiếng bạn không nên bỏ lỡ khi đi du lịch Đà Nẵng GĐXH – Dịp nghỉ lễ, đi du lịch Đà Nẵng bạn đừng bỏ lỡ những đặc sản và quán ngon nổi tiếng để khám phá trọn vẹn văn hóa ẩm thực nơi đây.