Nghe lời 'gái xinh' trên mạng, người đàn ông mất gần 1 tỷ đồng

Vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) tiếp nhận trình báo của một người đàn ông 50 tuổi (trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.





Theo trình bày của bị hại, cách đây ít ngày, trang Facebook cá nhân của ông nhận được tin nhắn hỏi thăm của một người tên là Hà My. Vào facebook cô gái để tìm hiểu thì thấy cô gái rất xinh đẹp, tử tế, lương thiện nên nạn nhân vào trò chuyện.





Ảnh minh họa.





Theo giới thiệu thì cô gái này 29 tuổi, quê Hải Phòng, sang Hàn Quốc sinh sống, hiện là chủ một quán cà phê nhỏ bên này. Vì xa gia đình nên cô ta mong muốn có thêm nhiều bạn để trò chuyện, tâm sự cho đỡ trống trải.





Quá trình trò chuyện, cô gái này cho biết do tài khoản của mình bị trục trặc nên nhờ nạn nhân thực hiện "nhiệm vụ" trên trang miền của một thương hiệu thời trang xa xỉ. Nhiệm vụ là đăng nhập vào tài khoản của Hà My theo đường link được gửi, thực hiện lệnh mua/bán hàng. Sau một số lần giúp thành công, Hà My rủ rê nạn nhân để thực hiện nhiệm vụ. Theo hướng dẫn của Hà My, nạn nhân đăng ký tài khoản và thực hiện đơn hàng đầu tiên.





"Đơn hàng này trị giá 5 triệu đồng. Sau khi nộp tiền vào tài khoản chỉ định để mua hàng, tôi thực hiện lệnh bán, ngay lập tức tài khoản có thông báo nhận 5,3 triệu đồng", nạn nhân kể. Khi nạn nhân chuyển 250 triệu đồng thì bắt đầu nhận được thông báo có sai sót trong đặt lệnh mua, bán.





Hệ thống yêu cầu ông nộp thêm tiền để giải quyết nhằm sớm nhận lại tiền gốc và số tiền hoa hồng "rất cao". Người đàn ông này tiếp tục chuyển tiền cho đến khi không còn khả năng mới phát hiện bản thân mình bị lừa. Tài khoản Facebook Hà My cũng biến mất. Tổng số tiền nạn nhân đã bị chiếm đoạt là 952 triệu đồng.





