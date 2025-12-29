Nghe sếp khen 'bạn vất vả rồi', người EQ cao sẽ không bao giờ đáp 'không có gì'

Trong môi trường công sở, cấp trên không chỉ đánh giá nhân viên qua hiệu suất công việc mà còn quan sát rất kỹ cách ứng xử, đối đáp và thái độ trong từng tình huống nhỏ. Một câu nói tưởng chừng xã giao đôi khi lại là "bài kiểm tra" âm thầm dành cho bạn. EQ cao không thể hiện qua lời nói hoa mỹ, mà nằm ở sự đúng lúc, đúng mực và đúng hoàn cảnh.

Vì thế, khi giao tiếp với lãnh đạo, mỗi câu trả lời đều cần được cân nhắc cẩn trọng. Chỉ một lần phản ứng thiếu tinh tế cũng có thể khiến hình ảnh của bạn trong mắt sếp trở nên kém đi, kéo theo cơ hội phát triển và thăng tiến ngày càng xa.

Một câu trả lời khéo léo thường vừa thể hiện sự tôn trọng cấp trên, vừa cho thấy bạn nghiêm túc với công việc và sẵn sàng tiến xa hơn. Ảnh minh họa

Lời khen hay lời nhắc nhở ẩn ý của cấp trên?

Trong thực tế, khi bạn dốc toàn bộ tâm sức cho một dự án hay hoàn thành công việc trong điều kiện áp lực, sếp thường nói: "Cảm ơn nhé, bạn vất vả rồi". Nhiều người mặc định đây là lời động viên, ghi nhận và vui vẻ đáp lại bằng những câu quen thuộc như "Không có gì ạ" hay "Em không vất vả đâu ạ".

Tuy nhiên, với người có kinh nghiệm quản lý, câu nói này không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa khen ngợi đơn thuần.

Trong một số trường hợp, đó có thể là lời công nhận thật sự, thể hiện sự hài lòng và kỳ vọng bạn tiếp tục duy trì phong độ.

Nhưng cũng có lúc, đây lại là cách nhắc nhở tế nhị rằng bạn cần nỗ lực hơn, rằng những gì bạn làm vừa qua mới chỉ ở mức chấp nhận được.

Chính vì vậy, người có EQ cao sẽ không vội mừng khi nghe câu nói ấy. Họ hiểu rằng điều quan trọng không phải là sếp nói gì, mà là sếp nói trong trạng thái nào, với thái độ ra sao và bối cảnh cụ thể như thế nào.

Người EQ cao trả lời bằng thái độ cầu tiến, không tự mãn

Khác với phản xạ "không có gì" mang tính an toàn nhưng nhạt nhòa, người có trí tuệ cảm xúc cao thường tận dụng khoảnh khắc này để thể hiện tinh thần cầu tiến và năng lực học hỏi.

Họ không phủ nhận công sức của bản thân, nhưng cũng không biến lời đáp thành màn kể công.

Một câu trả lời khéo léo thường vừa thể hiện sự tôn trọng cấp trên, vừa cho thấy bạn nghiêm túc với công việc và sẵn sàng tiến xa hơn.

Việc nhấn mạnh rằng mình học được thêm kinh nghiệm, hiểu rõ hơn quy trình và tin rằng có thể làm tốt hơn trong những lần sau sẽ giúp sếp nhận ra bạn là người biết nhìn xa, không ngủ quên trên kết quả hiện tại.

Điều quan trọng là không cần nói quá nhiều về khó khăn hay sự vất vả. Chỉ cần thể hiện rằng bạn đã nỗ lực, ghi nhận kết quả và sẵn sàng nâng cao năng lực ở những nhiệm vụ tiếp theo, chừng đó cũng đủ để lãnh đạo đánh giá cao thái độ làm việc của bạn.

Biết quan sát thái độ sếp để lựa chọn cách đáp khiêm tốn

Người EQ cao không chỉ nghe lời nói, mà còn đọc được biểu cảm và thái độ của cấp trên. Nếu sếp nói "bạn vất vả rồi" nhưng gương mặt căng thẳng, ánh mắt dò xét hoặc giọng điệu thiếu thoải mái, rất có thể đó không phải lời khen.

Đây có thể là cách nhắc nhở kín đáo rằng bạn chưa thực sự làm hết khả năng hoặc cần tập trung hơn trong thời gian tới.

Trong tình huống này, phản ứng thông minh nhất không phải là biện minh hay tự hào, mà là thể hiện sự khiêm tốn và tinh thần cầu thị.

Việc thừa nhận rằng bản thân vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, đồng thời bày tỏ mong muốn được học hỏi, được cấp trên hỗ trợ và định hướng sẽ khiến sếp cảm nhận rõ thiện chí của bạn.

Sự khiêm tốn đúng lúc không làm bạn nhỏ đi, ngược lại còn cho thấy bạn là người hiểu chuyện, biết nhìn nhận bản thân và có trách nhiệm với công việc.

Trí tuệ cảm xúc quyết định con đường thăng tiến

Ứng xử với cấp trên chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chỉ cần thiếu bình tĩnh hoặc hiểu sai thông điệp, bạn rất dễ rơi vào thế bất lợi.

Đặc biệt, trước những lời khen tưởng chừng vô hại, người thông minh về cảm xúc luôn dành vài giây để phân tích ý nghĩa phía sau, thay vì phản xạ theo thói quen.

Khi bạn hiểu được thông điệp mà lãnh đạo muốn gửi gắm và phản hồi một cách phù hợp, bạn không chỉ ghi điểm về thái độ mà còn dần xây dựng được hình ảnh một nhân viên đáng tin cậy, chín chắn và có tiềm năng phát triển lâu dài.

Và trong môi trường công sở, đôi khi chính những chi tiết nhỏ như vậy lại là yếu tố quyết định bạn đi được bao xa.

3 điều người EQ cao không làm với người khác khiến ai tiếp xúc cũng thấy dễ chịu GĐXH - Một người EQ cao không cần nói quá nhiều nhưng chỉ qua vài lần tiếp xúc, người khác đã cảm nhận được sự chín chắn, khéo léo và đáng tin cậy.

Theo Sohu