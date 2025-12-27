Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ
GĐXH - Cú sốc tinh thần lớn khiến cô nhận ra, trong mắt bố mẹ, sự hy sinh của con gái đôi khi chỉ được xem là điều đương nhiên.
Trong một gia đình thiên vị con trai, con gái thường phải đối mặt với nhiều thách thức và áp lực. Sự bất công này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn đến sự phát triển của con gái. Câu chuyện dưới đây sẽ cho thấy những tác động của sự thiên vị lên con gái và cách mà họ có thể vượt qua những khó khăn này.
Lớn lên trong gia đình luôn thiên vị con trai
Câu chuyện được chia sẻ bởi Khổng Mai, 45 tuổi, sống tại Hà Nam (Trung Quốc), nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên các diễn đàn về hôn nhân gia đình.
Ngay từ những dòng đầu tiên, cô đã thừa nhận mình lớn lên trong một gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ rất rõ rệt.
Gia đình có bốn chị em, trong đó em trai út luôn là "trung tâm" được bố mẹ yêu chiều. Các chị gái thì khác.
Từ nhỏ, họ bị yêu cầu đi làm sớm, không được đầu tư học hành với lý do "con gái học nhiều cũng để nhà chồng hưởng". Mục tiêu duy nhất của bố mẹ là tích góp tiền cho con trai ăn học, lập nghiệp.
Chính vì cảm giác bị đối xử thiếu công bằng ấy, sau khi lập gia đình riêng, ba chị em gái họ Khổng đều ít khi về nhà bố mẹ đẻ. Mối quan hệ dần trở nên xa cách, chỉ giữ ở mức thăm hỏi xã giao.
Bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai cưới vợ
Khoảng nửa năm trước, bố mẹ Khổng Mai bất ngờ gọi các con gái về nhà, ngỏ ý vay tiền để mua nhà và lo đám cưới cho em trai.
Người mẹ thậm chí bật khóc, nói rằng nếu không có nhà cửa, sính lễ đầy đủ thì sẽ chẳng cô gái nào chịu lấy con trai bà.
Số tiền cần vay lên tới hơn 500.000 NDT. Là chị cả, Khổng Mai không do dự đưa 200.000 NDT, tương đương hơn 600 triệu đồng.
Hai người em gái còn lại góp thêm 300.000 NDT. Cô hiểu rằng đây là sự hỗ trợ cho em trai nên không yêu cầu giấy tờ vay mượn, cũng không hẹn ngày trả.
Không chỉ vậy, đến ngày cưới, ba chị em vẫn bỏ thêm một khoản tiền mừng không nhỏ, coi như chúc phúc cho em trai bước vào cuộc sống mới.
Khi khó khăn ập đến, người cho vay lại là người khổ nhất
Biến cố xảy ra khi hợp đồng thuê cửa hàng kinh doanh của vợ chồng Khổng Mai hết hạn. Chủ nhà đề nghị gia hạn với mức tiền thuê tăng mạnh.
Không đủ tiền xoay xở, vợ chồng cô liên tục căng thẳng, thậm chí cãi vã.
Người chồng không giấu được bức xúc khi nhắc lại khoản tiền lớn đã cho bố mẹ vay nhưng không có giấy nợ, không có bất kỳ cam kết nào.
"Tiền cho vay trong gia đình rất dễ mất trắng khi cần lấy lại", anh nói.
Khổng Mai buộc phải vay mượn bạn bè để duy trì việc kinh doanh, trong khi bố mẹ cô vừa tổ chức xong đám cưới cho em trai.
Một câu nói khiến các con gái "tỉnh ngộ"
Sau đám cưới, bố mẹ Khổng Mai thu về khoảng 200.000 NDT tiền mừng. Thế nhưng họ hoàn toàn không nhắc đến chuyện trả tiền cho các con gái.
Người em thứ không kìm được bức xúc, trong một bữa cơm gia đình đã hỏi thẳng bố mẹ về khoản tiền vay.
Ban đầu, Khổng Mai còn định ngăn em lại vì không muốn không khí gia đình trở nên nặng nề. Nhưng câu trả lời của mẹ đã khiến cô chết lặng.
"Tiền gì? Mẹ có nợ các con lúc nào đâu. Chị em bỏ tiền ra lo nhà cửa, cưới xin cho em trai là trách nhiệm, có gì mà tính toán", người mẹ nói thẳng.
Chưa dừng lại ở đó, bố cô còn cho rằng các con nên coi số tiền ấy là báo hiếu, người trong nhà không nên so đo chuyện tiền nong.
Từ nhẫn nhịn sang kiên quyết đòi lại công bằng
Cảm giác uất ức khiến Khổng Mai và các em rời khỏi nhà bố mẹ trong im lặng.
Ngay ngày hôm sau, họ lại nghe tin bố mẹ dùng tiền mừng cưới mua ô tô cho em trai, trong khi chị gái cả vẫn đang chật vật xoay tiền trả nợ.
Lần này, Khổng Mai không còn lựa chọn nhẫn nhịn. Cô nhiều lần đến nhà bố mẹ, thẳng thắn yêu cầu làm rõ chuyện vay tiền, thậm chí tuyên bố sẽ nhờ luật sư can thiệp nếu không có lịch trả nợ cụ thể.
Trước áp lực dư luận xung quanh và lo sợ ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình bên thông gia, bố mẹ Khổng Mai cuối cùng cũng đồng ý ký giấy nợ, cam kết trả tiền dần cho các con gái.
Nỗi đau của người con gái không chỉ nằm ở tiền bạc
Dù đã đạt được điều mình muốn, Khổng Mai thừa nhận trong lòng vẫn nặng trĩu. Điều khiến cô đau nhất không phải là số tiền đã cho vay, mà là cảm giác bị coi thường chỉ vì là con gái.
"Cũng là con của bố mẹ, tại sao lại bị đối xử khác nhau đến vậy?", cô viết.
Câu chuyện của Khổng Mai nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, việc vay tiền trong gia đình cần rõ ràng, minh bạch, và sự thiên vị con cái có thể để lại tổn thương kéo dài suốt đời.
Khổng Mai chia sẻ, bản thân cô có hai con, một trai một gái, và cô tự nhủ sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm của bố mẹ. Bởi hơn ai hết, cô hiểu cảm giác lớn lên trong một gia đình thiếu công bằng đau đớn đến nhường nào.
Theo Toutiao
