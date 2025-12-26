Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng

Tranh cãi nổ ra khi "người ngoài" được quyền thừa kế

Năm 2019, cụ ông họ Mã, 87 tuổi, sống tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã chủ động đến Văn phòng Công chứng để lập di chúc. Trong văn bản này, ông quyết định cho một người bán hoa quả trong khu phố một căn nhà trị giá khoảng 3 triệu NDT (tương đương hơn 11 tỷ đồng).

Sau khi biết tin cụ ông để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho người lạ, các chị em ruột của ông Mã lập tức tìm đến nhà riêng.

Họ cho rằng người bán hoa quả tên Lưu Tiểu Hữu đã lợi dụng lúc cụ ông không còn minh mẫn để chiếm đoạt tài sản.

Những lời buộc tội gay gắt được đưa ra ngay trước mặt ông Mã, yêu cầu ông hủy bỏ quyết định thừa kế đã lập.

Trước áp lực từ họ hàng, cụ ông khẳng định bản thân hoàn toàn tỉnh táo và chính mình là người mời vợ chồng anh Lưu đến sống chung. Tuy nhiên, mâu thuẫn gia đình từ đó ngày càng căng thẳng.

Hoàn cảnh cô độc phía sau quyết định thừa kế gây tranh cãi

Thực tế, cụ ông Mã là công nhân về hưu, vợ mất sớm, nhiều năm sống cùng con trai mắc bệnh tâm thần.

Người thân dù có quan hệ huyết thống nhưng hiếm khi lui tới, gần như không chăm sóc ông trong sinh hoạt hằng ngày.

Vợ chồng Lưu Tiểu Hữu, chủ cửa hàng hoa quả gần nhà, là những người thường xuyên giúp đỡ, quan tâm đến cuộc sống của cụ ông.

Khi con trai ông Mã qua đời đột ngột, chính anh Lưu là người đứng ra lo liệu hậu sự. Trong khi đó, nhiều người thân được liên lạc đều từ chối xuất hiện với lý do bận rộn.

Sự việc này trở thành bước ngoặt khiến cụ ông càng thêm tin tưởng và gắn bó với gia đình người bán hoa quả.

Quyết định thừa kế như lời tri ân cho những năm tháng cuối đời

Một lần ngã trong phòng tắm khiến cụ ông bất tỉnh suýt mất mạng, cũng chính Lưu Tiểu Hữu là người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Từ sau biến cố đó, cụ ông mời cả gia đình anh Lưu chuyển đến sống chung, coi họ như người thân ruột thịt.

Với ông Mã, việc để lại tài sản thừa kế không phải là sự bốc đồng, mà là cách ông tri ân những người đã chăm sóc, bảo vệ mình khi tuổi già không nơi nương tựa.

Năm 2021, sau khi ông Mã qua đời, các chị em ruột bất ngờ xuất hiện, chiếm giữ căn nhà và từ chối giao giấy tờ tài sản cho Lưu Tiểu Hữu. Họ cho rằng di chúc thừa kế không hợp pháp vì cụ ông từng được chẩn đoán mắc Alzheimer, không đủ năng lực hành vi dân sự.

Không đạt được thỏa thuận, Lưu Tiểu Hữu quyết định khởi kiện, đưa vụ tranh chấp thừa kế ra Tòa án nhân dân quận Bảo Sơn, Thượng Hải.

Tòa án phán quyết thừa kế khiến nhiều người "ngoài dự đoán"

Trước tòa, phía gia đình họ Mã viện dẫn bệnh án làm căn cứ hủy bỏ di chúc. Tuy nhiên, Văn phòng Công chứng Thượng Hải xác nhận quá trình lập di chúc đã được thực hiện đúng quy định. Thời điểm ký kết, ông Mã hoàn toàn tỉnh táo, nhận thức rõ ràng, mọi thủ tục đều có ghi âm, ghi hình chứng minh ý chí tự nguyện.

Ngoài ra, Lưu Tiểu Hữu còn cung cấp các đoạn video ghi lại quá trình chăm sóc, sinh hoạt hằng ngày của cụ ông, trong khi phía người thân không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy họ từng thực hiện nghĩa vụ chăm sóc trước đó.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ và chứng cứ, tòa án tuyên bố di chúc thừa kế của ông Mã là hợp pháp. Căn nhà trị giá hàng triệu nhân dân tệ chính thức thuộc quyền sở hữu của Lưu Tiểu Hữu theo đúng nguyện vọng của người đã khuất.

Phán quyết này khiến phía gia đình họ Mã bất ngờ, bởi bệnh án không đủ cơ sở pháp lý để khẳng định cụ ông bị hạn chế năng lực hành vi tại thời điểm lập di chúc.

Sau khi vụ việc khép lại, đông đảo dư luận bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của tòa án.

Nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là phán quyết đúng pháp luật trong một vụ tranh chấp thừa kế, mà còn là sự ghi nhận dành cho những người đã thực sự chăm sóc người già bằng tình nghĩa, chứ không chỉ dựa vào quan hệ huyết thống.

Theo SCMP, Toutiao