Nghịch lý: Giá vé máy bay tăng chóng mặt, nhiều người dân “rủ nhau” đi nước ngoài

Theo Bộ Văn hóa – Thế thao và Du lịch, tính chung quý I/2024, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 4,64 triệu lượt, tăng 72% so với cùng kỳ năm2023. Khách du lịch nội địa ước đạt 30 triệu lượt, tăng 9% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 195,1 nghìn tỷ đồng, tăng 47% so với cùng thời điểm năm ngoái.