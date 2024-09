Nghịch tử đánh cha gãy tay, cướp tiền mua xe máy

3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Vũ Ngọc (tức “Ngọc say", SN 1960, trú tại Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng".