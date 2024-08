Mâu thuẫn cá nhân, nữ sinh lớp 7 ở Hải Dương bị đánh hội đồng

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn liên tục túm tóc, đánh vào đầu trước sự chứng kiến của nhiều người. Được biết, sự việc xảy ra tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (Hải Dương) vào ngày 26/8.

Liên quan đến sự việc trên, Công an huyện Thanh Hà cho biết, vào ngày 27/8, sau khi nhận được thông tin nhóm học sinh ở Trường THCS xã Hồng Lạc đánh nhau, quay clip lên mạng xã hội Facebook, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng CSĐT, an ninh và Công an xã Hồng lạc nhanh chóng xác minh, thu thập tài liệu để xử lý.

Quá trình xác minh bước đầu xác định: Do mẫu thuẫn cá nhân từ trước nên khoảng 13h30 ngày 26/8, em P.T.C.T (SN 2011, trú tại xã Hồng Lạc- là học sinh lớp 8E Trường THCS Hồng Lạc, huyện Thanh Hà) có hẹn với nữ sinh L.T.L (SN 2012, trú tại phường Ái Quốc, TP. Hải Dương, là học sinh lớp 7E cùng trường) ra sân vận động xã Hồng Lạc để nói chuyện.

Nữ sinh lớp 7 huyện Thanh Hà bị đánh hội đồng. Ảnh: Cắt từ clip

Trong quá trình nói chuyện, giữa 2 nữ sinh xảy ra xô xát. Lúc này, nữ sinh T. (trú tại xã Tân Việt, là học sinh lớp 6 trường THCS Tân Việt, huyện Thanh Hà- là bạn của P.T.C.T) và em P.T.N.L (SN 2007, trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà- là họ hàng với P.T.C.T) dùng tay, chân đấm, đá đánh nữ sinh L.T.L. Vụ xô xát khiến nữ sinh L.T.L bị thương nhẹ tại vùng cổ nhưng không phải đi điều trị tại bệnh viện.

Cũng theo cơ quan Công an huyện Thanh Hà, trong quá trình xảy ra xô xát, một số em đứng ngoài xem và dùng điện thoại quay video lại quá trình xảy sự việc...

Hiện Công an huyện Thanh Hà đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, đơn vị tiến hành xác minh người đăng tải video lên mạng xã hội Facebook để yêu cầu gỡ bỏ và xử lý theo quy định của pháp luật.

