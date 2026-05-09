Ngỡ ngàng sắc vóc tuổi gần 70 của mẹ ruột Hồ Ngọc Hà

Thứ bảy, 12:19 09/05/2026 | Đẹp
GĐXH - Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà luôn xuất hiện trước khán giả với ngoại hình trẻ đẹp so với tuổi gần 70. Có được vẻ ngoài như vậy, bà đã nghiêm khắc chăm sóc và tập luyện ra sao?

Trong nhiều lần xuất hiện cùng con gái là ca sĩ Hồ Ngọc Hà, mẹ ruột của nữ ca sĩ luôn gây chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung, thần thái rạng rỡ và phong cách sống tích cực. Dù đã ở độ U70, bà vẫn giữ được làn da khỏe mạnh, vóc dáng gọn gàng và nguồn năng lượng đáng ngưỡng mộ. Điều đó cho thấy quá trình chăm sóc sức khỏe và chống lão hóa của bà được duy trì một cách khoa học, bền bỉ trong thời gian dài.

Theo chia sẻ từ gia đình, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà luôn ưu tiên lối sống lành mạnh hơn việc phụ thuộc vào các biện pháp làm đẹp tức thời. Bà chú trọng chế độ ăn uống cân bằng với nhiều rau xanh, trái cây tươi và thực phẩm giàu vitamin. Những món ăn nhiều dầu mỡ hay chứa quá nhiều đường thường được hạn chế để bảo vệ sức khỏe tim mạch cũng như duy trì vóc dáng ổn định. Việc uống đủ nước mỗi ngày cũng là nguyên tắc quan trọng giúp cơ thể thanh lọc và giữ cho làn da luôn căng mịn.

Bên cạnh dinh dưỡng, việc vận động đều đặn là yếu tố góp phần giúp mẹ ruột Hồ Ngọc Hà duy trì sự dẻo dai. Các bài tập nhẹ như đi bộ, yoga hoặc tập thở được thực hiện thường xuyên nhằm tăng cường tuần hoàn máu và giảm căng thẳng. Ở độ tuổi U70, việc duy trì vận động không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên. Đây cũng là bí quyết được nhiều chuyên gia sức khỏe khuyến khích cho phụ nữ sau tuổi 50.

Ngoài chăm sóc thể chất, tinh thần tích cực cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn tuổi xuân. Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà được nhận xét là người sống lạc quan, nhẹ nhàng và luôn giữ tâm trạng vui vẻ.

Bà dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc con cháu và tận hưởng cuộc sống theo cách bình yên nhất. Các nghiên cứu cho thấy trạng thái tinh thần ổn định giúp giảm hormone gây stress, từ đó hạn chế các dấu hiệu lão hóa trên cơ thể và làn da.

Một trong những bí quyết quan trọng khác chính là giấc ngủ. Mẹ ruột duy trì thói quen ngủ sớm, nghỉ ngơi điều độ để cơ thể có thời gian phục hồi năng lượng. Giấc ngủ chất lượng giúp tái tạo tế bào, cải thiện sức khỏe não bộ và giữ cho làn da luôn tươi sáng. Đây là phương pháp chống lão hóa tự nhiên nhưng mang lại hiệu quả lâu dài mà nhiều người thường bỏ quên.

Trong việc chăm sóc da, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà ưu tiên sự tối giản và an toàn. Các sản phẩm dưỡng da có nguồn gốc dịu nhẹ, kết hợp với việc chống nắng kỹ càng giúp làn da hạn chế tác động từ môi trường. Thay vì chạy theo xu hướng làm đẹp phức tạp, bà chú trọng chăm sóc từ bên trong cơ thể, bởi sức khỏe tốt chính là nền tảng của vẻ đẹp bền vững.

Hình ảnh mẹ ruột Hồ Ngọc Hà không chỉ truyền cảm hứng về nhan sắc mà còn cho thấy giá trị của lối sống khoa học. Chống lão hóa không đơn thuần là giữ vẻ ngoài trẻ đẹp mà còn là hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Với chế độ sinh hoạt điều độ, tinh thần lạc quan và sự yêu thương dành cho gia đình, bà đã trở thành hình mẫu tích cực cho nhiều phụ nữ trung niên hiện nay.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
