Ngỡ ngàng sắc vóc tuổi gần 70 của mẹ ruột Hồ Ngọc Hà

Theo chia sẻ từ gia đình, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà luôn ưu tiên lối sống lành mạnh hơn việc phụ thuộc vào các biện pháp làm đẹp tức thời. Bà chú trọng chế độ ăn uống cân bằng với nhiều rau xanh, trái cây tươi và thực phẩm giàu vitamin. Những món ăn nhiều dầu mỡ hay chứa quá nhiều đường thường được hạn chế để bảo vệ sức khỏe tim mạch cũng như duy trì vóc dáng ổn định. Việc uống đủ nước mỗi ngày cũng là nguyên tắc quan trọng giúp cơ thể thanh lọc và giữ cho làn da luôn căng mịn.