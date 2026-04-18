Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà có bạn gái, thái độ của mẹ gây chú ý

Thứ bảy, 10:29 18/04/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Subeo năm nay tròn 16 tuổi và cậu bé đã công khai bạn gái trong một sự kiện của mẹ. Trước việc, con trai có bạn gái sớm, Hồ Ngọc Hà có chia sẻ đặc biệt

Ngắm Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà nhảy dây cùng mẹ khoe đôi chân dài như siêu mẫu

GĐXH - Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà bước sang tuổi thứ 6 ngày càng phổng phao và có chiều cao vượt trội. Vẻ ngoài của cô bé được nhận xét như phiên bán nhí của mẹ.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà công khai xuất hiện cùng bạn gái, khoe thần thái sang trọng - Ảnh 3.

Subeo -con trai Hồ Ngọc Hà mới đây đã cùng bạn gái đồng hành cùng mẹ tại sự kiện của mẹ. Trên MXH, cộng đồng mạng đã dành lời khen cho khí chất sang trọng của Subeo. Ngoài ra, khán giả còn rất quan tâm đến việc Subeo đã có bạn gái. Đã có những tranh cãi xoay quanh câu chuyện này.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà có bạn gái, thái độ của mẹ gây chú ý - Ảnh 3.

Trước những ý kiến tranh cãi này, Hồ Ngọc Hà bày tỏ cô và ông xã Kim Lý tôn trọng mối quan hệ của Subeo và bạn gái. Cô cũng cảm thấy thoải mái khi còn được quan tâm con trai. Với Hồ Ngọc Hà, việc con có bạn gái là chuyện không có gì để gây ra những ý kiến tiêu cực. Qua việc này, nữ ca sĩ mong muốn mọi người nhẹ nhàng với các con hơn vì Subeo và bạn gái đang tuổi đi học.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà có bạn gái, thái độ của mẹ gây chú ý - Ảnh 4.

Qua câu chuyện Hồ Ngọc Hà thẳng thắn chia sẻ trên MXH, khán giả thấy được trường hợp của Hồ Ngọc Hà và Subeo - con trai cô là một ví dụ điển hình cho phương pháp nuôi dạy kết hợp giữa tình yêu thương, kỷ luật và tư duy giáo dục tiến bộ.Trước hết, một trong những điểm nổi bật trong cách nuôi dạy Subeo là sự tôn trọng cá tính riêng của trẻ.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà có bạn gái, thái độ của mẹ gây chú ý - Ảnh 5.

Thay vì áp đặt con phải đi theo hình mẫu hay kỳ vọng cụ thể, Hồ Ngọc Hà thường xuyên thể hiện quan điểm để con phát triển tự nhiên theo sở thích và năng lực cá nhân. Điều này phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại, nơi trẻ được khuyến khích khám phá bản thân và xây dựng sự tự tin từ sớm. Việc tôn trọng cá tính không đồng nghĩa với nuông chiều, mà là tạo điều kiện để trẻ tự đưa ra lựa chọn và học cách chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà công khai xuất hiện cùng bạn gái, khoe thần thái sang trọng - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, yếu tố kỷ luật cũng được nữ ca sĩ đặt lên hàng đầu. Dù có điều kiện sống đầy đủ, Subeo vẫn được dạy về tính tự lập và trách nhiệm cá nhân. Những hành động nhỏ như tự dọn dẹp đồ dùng, biết nói lời cảm ơn hay xin lỗi đều được chú trọng. Đây là những nền tảng quan trọng giúp trẻ hình thành nhân cách và thái độ sống tích cực. Trong môi trường gia đình có sự nổi tiếng và áp lực từ công chúng, việc duy trì kỷ luật càng trở nên cần thiết để trẻ không bị cuốn theo lối sống hưởng thụ.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà công khai xuất hiện cùng bạn gái, khoe thần thái sang trọng - Ảnh 5.

Về Subeo, từ lúc sinh ra, cậu đã là một rich kid thứ thiệt của làng giải trí Việt. Có mẹ là ca sĩ nổi tiếng và bố là doanh nhân nên cậu bé đã "ngậm thìa vàng" từ lúc lọt lòng. Điều đó được thể hiện rõ nhất qua mức học phí hàng năm của Subeo.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà công khai xuất hiện cùng bạn gái, khoe thần thái sang trọng - Ảnh 6.

Theo chia sẻ của Cường Đô La, con trai anh ngay từ nhỏ đã được học tại trường Quốc tế Anh Việt (British International School - BIS). BIS là thành viên thuộc Tập đoàn Giáo dục Nord Anglia - hệ thống các trường học cao cấp với 73 trường tại 30 quốc gia.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà công khai xuất hiện cùng bạn gái, khoe thần thái sang trọng - Ảnh 7.

Subeo được tham gia các chương trình giáo dục quốc tế tiên tiến, toàn diện và khẩu phần ăn cũng như chế độ dinh dưỡng khoa học.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà công khai xuất hiện cùng bạn gái, khoe thần thái sang trọng - Ảnh 8.

Subeo còn được chăm sóc nuôi dưỡng cực tốt. Cậu có bảo mẫu riêng và sống trong biệt thự cực sang chảnh. Thêm vào đó, Subeo từ lúc nhỏ đã được theo bố mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Trong những năm qua, cậu cũng check-in ở nhiều khách sạn hạng sang có mức giá "cực chát" tại Việt Nam.

Mẹ Hồ Ngọc Hà khoe tin vui ở tuổi hưu

GĐXH - Bà Ngọc Hương – mẹ của Hồ Ngọc Hà mới đây đã hạnh phúc chia sẻ niềm vui và đam mê của mình ở độ tuổi U70. Dù đã bước sang tuổi xưa nay hiếm, bà vẫn dành trọn tình yêu cho việc học và nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy yoga.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top