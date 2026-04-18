Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà có bạn gái, thái độ của mẹ gây chú ý

Trước những ý kiến tranh cãi này, Hồ Ngọc Hà bày tỏ cô và ông xã Kim Lý tôn trọng mối quan hệ của Subeo và bạn gái. Cô cũng cảm thấy thoải mái khi còn được quan tâm con trai. Với Hồ Ngọc Hà, việc con có bạn gái là chuyện không có gì để gây ra những ý kiến tiêu cực. Qua việc này, nữ ca sĩ mong muốn mọi người nhẹ nhàng với các con hơn vì Subeo và bạn gái đang tuổi đi học.