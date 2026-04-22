Ngọc Huyền tiết lộ chuyện 'ngượng ngùng' khi diễn cảnh ôm hôn Đình Tú

Trong bộ phim "Ngược đường ngược nắng" đang được phát sóng trên VTV1, một trong những điểm thú vị của phim là sự xuất hiện của những cặp đôi cả trong phim lẫn ngoài đời. Khi "Ngược đường ngược nắng" giới thiệu hai diễn viên chính là Ngọc Huyền và Đình Tú, không ít khán giả đã rất thích thú đón chờ.

Đôi vợ chồng mới cưới được xem là “tiên đồng ngọc nữ” của phim VTV. Ngoài đời, Ngọc Huyền - Đình Tú được yêu thích với ngoại hình tương xứng, chuyện tình ngọt ngào, những bộ ảnh du lịch đẹp lung linh. Chính vì thế, cư dân mạng càng chờ đợi hai người đóng chung phim như thế nào.

Nhưng sau vài tập đầu phát sóng, trên các diễn đàn phim Việt, nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng đôi vợ chồng son vào vai Trung và Mai nhìn khá gượng gạo, thiếu tự nhiên khi diễn các cảnh mâu thuẫn, cãi cọ. Chính vì thế, khán giả càng khó tin vào những gì đang xảy ra trên màn hình, mà chỉ thấy đây là cặp vợ chồng đang cố tỏ ra ghét bỏ nhau mà thôi.

Đình Tú đóng với các bạn diễn khác đều rất ăn ý nhưng với Ngọc Huyền lại chưa tạo được cảm giác ngọt ngào như kỳ vọng ở những tập đầu.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bảo vệ cặp đôi diễn viên, cho rằng phim mới chỉ vài tập đầu, chưa nhiều cơ hội để cả hai bứt phá. Rất có thể ban đầu chỉ là mâu thuẫn, sau đó là nảy sinh tình cảm và có những phút giây lãng mạn, đồng lòng để vượt qua rào cản của gia đình...

Ở những tập phát sóng gần đây (từ tập 14), cặp đôi Trung - Mai đã dần hình thành tình cảm. Từ chỗ cứ gặp nhau là xảy ra tranh cãi, cả hai đã biết chia sẻ, lắng nghe nhau. Mai và Trung đều tâm huyết muốn phát triển nghề truyền thống của gia đình. Đặc biệt là Mai, cô ấp ủ đưa làng nghề làm hương, tăm thành sản phẩm du lịch, thu hút du khách, giúp gia đình cũng như người dân địa phương cải thiện về thu nhập.

Đình Tú và Ngọc Huyền có lần đầu tiên đóng chung phim sau khi kết hôn.

Trung từ chỗ đối đầu với Mai nay đã trở thành người bạn, đồng hành cùng nhau để phát triển làng nghề. Mặc dù vấp phải rào cản gia đình, Trung vẫn có tình cảm với Mai, thậm chí tỏ ra ghen tuông khi cô nàng ăn mặc xinh đẹp, cười tươi với đối tác làm ăn... Những giây phút ngọt ngào giữa cặp đôi ngày càng xuất hiện trong bối cảnh làng nghề nông thôn đầy thơ mộng.

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là bộ phim thứ hai mà Ngọc Huyền đóng cùng Đình Tú, bộ phim đầu tiên là "Đừng nói khi yêu", khi đó cả hai mới đang giai đoạn tìm hiểu và hẹn hò. Chia sẻ trên Thời báo VTV, diễn viên Ngọc Huyền cho biết, diễn cảnh tình cảm với chồng… khó hơn khi diễn với bạn diễn khác. Trong phim, Trung và Mai đang ở giai đoạn mới yêu, còn ngoài đời cả hai đã gắn bó lâu rồi, quá quen thuộc với nhau. Vì vậy, khi phải diễn lại những khoảnh khắc ngại ngùng ban đầu thì hơi “ngượng”.

Vợ chồng diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền.

Cũng theo chia sẻ của Ngọc Huyền, khi quay cảnh tình cảm, hai vợ chồng cũng khá ngại với mọi người trong đoàn. Vì là vợ chồng nên mọi người hay trêu hơn. Ví dụ như cảnh ôm hay hôn, phía ngoài thường có tiếng cười khiến cả hai vừa ngại vừa căng thẳng. Bên cạnh đó, là vợ chồng nên cả hai có đặt ra nguyên tắc ngay từ đầu là không can thiệp và không góp ý sâu vào cách diễn của nhau. Đôi lúc vẫn có những đoạn cả hai chưa hiểu ý nhau hoặc chưa cùng quan điểm, nhưng không đáng kể.

"Thật ra, đây là một bộ phim rất vui. Gần như ngày nào chúng mình cũng đi làm cùng nhau, tối lại cùng về. Không khí trên phim trường luôn rộn ràng vì hai đứa khá hợp tính, lúc nào cũng trò chuyện, đùa nghịch. Từ những chuyện nhỏ nhất, chúng mình cũng chia sẻ với nhau nên gần như không có khoảng cách, cũng ít khi xảy ra bất đồng lớn" - Ngọc Huyền chia sẻ thêm.

Lễ cưới lãng mạn của cặp đôi diễn viên phim giờ vàng VTV.

Chuyện tình của Đình Tú và Ngọc Huyền bắt đầu từ khi cả hai đóng chung phim "Đừng nói khi yêu" (2023). Sau thời gian yêu đương kín tiếng, cặp đôi đã công khai chuyện cầu hôn và đăng ký kết hôn vào giữa năm 2025.

Lễ cưới của diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền được tổ chức vào tháng 11/2025 trang trọng và ấm cúng, với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Không gian tiệc cưới được trang hoàng lộng lẫy với concept đậm chất điện ảnh, lấy cảm hứng từ những thước phim đã gắn liền với chuyện tình của cặp đôi. Toàn bộ sảnh tiệc, từ khu vực đón khách đến lễ đường, được tái hiện như một phim trường lãng mạn. Tông màu chủ đạo là nâu - trắng ấm áp, với điểm nhấn là hoa tươi được kết hợp tinh tế, tạo nên vẻ đẹp sang trọng, cổ điển.

(Ảnh: VTV, FBNV)

