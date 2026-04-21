'Gái quán bar' đòi nhà thiếu gia Quân 1 tỷ đồng tiền 'bù đắp thanh xuân'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 26 phim "Bước chân vào đời", như trao đổi với Trang (Ngọc Thuỷ), cô gái quán bar đã tới "quậy tung" khiến cả gia đình Quân mất ăn mất ngủ nên Trần Lâm (Mạnh Trường) đã phải ra mặt.

Không lạ gì chiêu trò của mấy cô gái như thế này, Trần Lâm hỏi thẳng: "Cô muốn tống tiền hay muốn tìm danh phận cho hai mẹ con?". Trần Lâm khẳng định nếu đứa bé trong bụng cô là cháu mình thật thì chắc chắn gia đình sẽ có trách nhiệm.

Trần Lâm ra mặt để giúp đỡ gia đình Quân. Ảnh VTV

Trong khi đó, cô gái này tự tin nói chờ 7 tuần là biết, Trần Lâm dọa ngược lại: "Nếu không phải cháu tôi thì cô cũng mệt đấy".

Không ngờ, cô gái này trơ trẽn khẳng định kể cả không phải là cháu của Trần Lâm thì cô ta vẫn có bằng chứng chứng minh Quân (Huỳnh Anh) là một trong những bố của bé. Cô ta dọa những hình ảnh đó nếu tung lên mạng thì ai mới là người thiệt.

Cô gái quán bar thể hiện rằng có đủ bằng chứng để khiến gia đình Quân phải chịu trách nhiệm. Ảnh VTV

Biết bác của bé cất công đến gặp mình, cô gái quán bar đoán chắc rằng gia đình đang đau đầu vì chuyện này lắm. Cô ta cho biết cũng không báu bở gì bước chân vào nhà Quân vì bà nội "hãm". Cho rằng xác suất Quân là bố của thai trong bụng cũng thấp nên cô ta giải quyết luôn cho gia đình và ra giá "1 tỷ đồng".

Cô gái quán bar chốt giá 1 tỷ đồng để cho qua nhanh sự việc. Ảnh VTV

Tập 26 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 21/4 trên VTV3.

