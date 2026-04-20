Diễn viên phim Sex Education nhan sắc nóng bỏng ở tuổi 28

Thứ hai, 20:00 20/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Diễn viên Mimi Keene phim "Sex Education" sở hữu vẻ đẹp ấn tượng, nóng bỏng ở cả trong phim lẫn ngoài đời.

Mimi Keene (sinh năm 1998) là diễn viên khá quen thuộc với khán giả Anh. Nữ diễn viên từng theo học diễn xuất tại trường Italia Conti Academy of Theatre Arts ở London. Cô ghi dấu ấn khi góp mặt trong 122 tập của series phim dài hơi "EastEnders" trên sóng truyền hình Anh. Cô được nhiều người biết đến khi vào vai Ruby Matthews trong phim “Sex Education”.

Trong phim, Ruby là hot girl nổi tiếng nhất ở trường Moordale. Ban đầu, cô hiện lên như một kẻ kiêu ngạo, xem thường những người xung quanh mình. Tuy nhiên, càng về sau thì Ruby càng thể hiện thêm các khía cạnh khác của mình, ví dụ như ấm áp, vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Ở mùa 3 của loạt phim "Sex Education", Ruby đã tỏa sáng khi hẹn hò với nam chính Otis. Ruby bộc lộ những ưu điểm trong tính cách của bản thân, giúp Otis trở nên tự tin và phong cách hơn. Dĩ nhiên, cũng vì thế mà cô nhận được thêm nhiều tình cảm của khán giả.

Cả trong phim lẫn ngoài đời, Mimi Keene đều theo đuổi phong cách gợi cảm quyến rũ. Sao phim “Sex Education” không ngại diện những trang phục bó sát, để lộ thân hình nóng bỏng và số đo ba vòng đáng ngưỡng mộ. Trong các bộ ảnh thời trang mà Mimi tham dự, cô đều để lại ấn tượng mạnh mẽ với sắc thái tự tin, quyến rũ đầy mê hoặc.

Ngoài đời, cô cũng không ít lần làm người hâm mộ phải ngẩn ngơ trước nhan sắc và vóc dáng quyến rũ của mình với những tấm hình được đăng trên trang cá nhân có hàng triệu người theo dõi.

Những năm gần đây, ngoài vai diễn mang tính đột phá trong "Sex Education", Mimi Keene còn đóng một số bộ phim như: "Từ khi chúng ta tan vỡ", "Sau tất cả" hay "Nhà văn Tolkien"...

Ở tuổi 28, Mimi Keene theo đuổi phong cách quyến rũ và sang trọng. Cả trong phim và ngoài đời, sao phim “Sex Education” thường xuyên diện những bộ cánh khoe đường cong nóng bỏng, nổi bật với màu da ngăm khỏe khoắn cũng như phong thái tự tin.

Mimi Keene chung khung hình với Asa Butterfield, bạn diễn của cô trong "Sex Education".

Trong một clip quay cho tạp chí Vogue, Mimi Keene đã tiết lộ quá trình chăm sóc da giúp cô có được làn da căng bóng không tì vết. Đầu tiên, Mimi rửa mặt bằng dầu tẩy trang. Sau đó, nữ diễn viên dùng mặt nạ dưỡng da mắt và xịt nước dưỡng da mặt. Bước tiếp theo là thoa kem chống nắng. Cuối cùng, nữ diễn viên không quên thoa kem dưỡng cho cổ cũng như chăm sóc môi với son dưỡng.

Mimi Keene còn tiết lộ rằng cô rất thích serum. Nữ diễn viên nói serum này là một trong những sản phẩm yêu thích nhất mọi thời đại của cô "trên thế giới", vì nó mang lại cho cô "lớp nền căng bóng". Sao phim “Sex Education” sử dụng serum này như một lớp lót trước khi thoa các sản phẩm trang điểm khác.

Trong lễ trao giải BAFTA 2024, Mimi Keene đã nhận được sự chăm sóc của nghệ sĩ trang điểm người Anh Naoko Scintu và nhà tạo mẫu tóc người Anh Daya Ruci. Sao phim “Sex Education” cũng chọn trang sức Bulgari để thêm phần quyến rũ kiêu sa cho sự kiện này. Trong loạt ảnh chụp trước và trong lễ trao giải, Mimi Keene tạo nhiều dáng chụp khác nhau, gây ấn tượng với vẻ đẹp không “góc chết”.

Bên cạnh việc giữ gìn nhan sắc, Mimi Keene còn coi trọng việc tập thể dục hàng ngày. Cô từng chia sẻ rằng mình rất thích các bài tập dành cho chân, cũng như duy trì sự dẻo dai, linh hoạt và vóc dáng mảnh mai, thon gọn. Việc giữ cho bản thân luôn năng động cũng rất quan trọng đối với cô, Mimi Keene thường xuyên tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau.

Diễn viên phim Sex Education gợi cảm ở tuổi 30, làn da trắng mịn không tì vết

GĐXH - Emma Mackey diễn viên phim "Sex Education" được nhiều người hâm mộ yêu mến vì có vẻ ngoài xinh đẹp trong trẻo, làn da trắng mịn không tì vết.

'Soái ca' Hà Việt Dũng từng bán nước mía mưu sinh, tuổi U40 sự nghiệp thăng hoa, luôn được vợ đẹp như hotgirl ủng hộ

GĐXH - Diễn Hà Việt Dũng từng bán nước mía mưu sinh nay đã trở thành "Soái ca" phim VTV, anh có sự nghiệp thăng hoa và hôn nhân viên mãn bên người vợ xinh đẹp luôn ủng hộ chồng.

Quỳnh Kool từng áp lực đến mức suýt bỏ nghề diễn

GĐXH - Diễn viên Quỳnh Kool đã có những thời điểm chông chênh, muốn bỏ cuộc trước khi khẳng định bản thân với nghề diễn.


