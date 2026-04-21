Đình Tú và Ngọc Huyền bị chia rẽ tình cảm trong 'Ngược đường ngược nắng'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 "Ngược đường ngược nắng", Hồng tỏ rõ sự bực tức khi kế hoạch ra mắt gia đình của Trung không thành công. Cô nàng không muốn mất mặt nên cố tình khích tướng Thắng: "Các cụ bên nhà anh Trung hơi bị quý em đấy".

Tuy nhiên, Thắng cũng thẳng thắn vạch trần việc Hồng còn gặp nhiều trở ngại với cụ Chính. Cô mới chỉ có được sự ủng hộ của bà Diện mà thôi.

Hồng và Thắng bàn nhau chia rẽ Trung và Mai. Ảnh VTV

Trước tình thế Mai (Ngọc Huyền) và Trung (Đình Tú) ngày càng "dính nhau như sam", Hồng tỏ ra sốt ruột và thúc giục Thắng phải hành động để vớt vát thể diện thay vì "cứ bám theo như cái đuôi".

Trong khi đó, Mai và Trung đã cùng nhau lên Hà Nội để bàn công việc. Việc đó khiến dì Tính không vui. Khi biết tin này, Thắng cũng khó chịu không kém.

Bà Diện tức tối khi con trai đi cùng Mai lên thành phố. Ảnh VTV

Bà Diện cũng tỏ ra tức tối vì Mai đi cùng Trung. Bà như ngồi trên đống lửa vì lo con trai mình mắc bẫy: "Con gái bây giờ táo bạo lắm rồi. Nó lại cố tình làm ra mọi cách để chèo kéo rồi trói chặt cho con cháu mình thì chết". Biết được sự việc, cụ Chính cũng khá bất ngờ. Bà nội Trung muốn sang nói chuyện với bố của Mai.

Ở diễn biến khác trong tập phim, anh em Hoàng kéo nhau lên ủy ban xã nộp đơn kiện đối phương. Tại cơ quan, Hoàng nhất quyết giữ lại mảnh đất 400m2 với lý do đây là di chúc bố mẹ để lại làm nơi thờ cúng, không được phép bán. Tuy nhiên, hai em gái của Hoàng lại không đồng ý. Cả hai quyết định kiện để đòi chia lại đất thừa kế.

Hoàng có quan điểm con gái lấy chồng là phải theo nhà chồng, không có chuyện quay về đòi chia đất đai hương hỏa.

Anh em Hoàng đưa nhau lên ủy ban xã để đòi chia lại đất thừa kế. Ảnh VTV

Tập 15 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng vào 21h ngày 21/4 trên VTV1.



