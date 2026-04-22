Đình Tú ghen tuông khi Ngọc Huyền cười 'tỏa nắng' với đối tác

Trong trích đoạn giới thiệu tập 16 "Ngược đường ngược nắng", Trung (Đình Tú) khá bất ngờ khi đối tác tên Tiến chốt thỏa thuận quá nhanh chóng. Anh còn thể hiện sự ghen tuông ra mặt, dặn dò Mai (Ngọc Huyền) lần sau gặp đối tác phải nghiêm túc, không được ăn mặc quá xinh đẹp và cười "tỏa nắng".

Trung thể hiện sự quan tâm và cả ghen tuông với Mai. Ảnh VTV

Khi Trung ngỏ lời mời đi ăn chung, Mai đã từ chối vì có hẹn riêng với bạn. "Cô hẹn bạn á? Bạn nào? Tên gì? Nam hay nữ?", Trung gặng hỏi.

Vì Mai đi cùng Trung nhưng không liên lạc được nên dì Tính (NSƯT Tú Oanh) của Mai đứng ngồi không yên. Dì Tính vội vã muốn lên Hà Nội ngay lập tức dù được khuyên ngăn. Bà lo cháu gái bị lừa bán qua biên giới.

Bà Diện sốt ruột khi chưa thấy con trai đi xa trở về nhà. Ảnh VTV

Ở nhà Trung, bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) cũng sốt ruột vì không thấy con trai về. Bà gọi điện cho Hồng muốn cô đi tìm Trung. Không chỉ có Hồng, Thắng cũng được dì Tính nhờ đi tìm Mai nên cả hai đã cùng đồng hành.

Thắng bực bội gì phải đợi bên ngoài cả tiếng đồng hồ. Hồng đã giải thích rằng cô phải vào kiểm tra kỹ lưỡng vì hàng hóa dính líu đến rất nhiều tiền. Mặc dù cự cãi, họ vẫn xác nhận đang "liên minh" với nhau và nhanh chóng rời đi khi nhận được tin nhắn địa chỉ từ dì Tính.



Thắng và Hồng "liên minh" với nhau để phá chuyện tình cảm giữa Mai và Trung. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, cụ Chính đã gặng hỏi bà Diện về những xích mích giữa con dâu và bà Tâm. Bà Diện thẳng thắn cho biết mình đã không ưa Tâm từ thời đi học vì Tâm hay tỏ ra ủy mị, đáng thương để đàn ông mủi lòng.

Bà Diện cho rằng điều dì Tính nhắc đến là về mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa bà, ông Trực và bà Tâm. Tuy nhiên, cụ Chính không tin mọi chuyện đơn giản như vậy.

Tập 16 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng vào 21h ngày 22/4 trên VTV1.

Thiếu gia ngỡ ngàng khi biết sự thật về 'cô gái quán bar' GĐXH - Sau khi nổi giận với cha mẹ vì hiểu nhầm, Quân mới biết được sự thật về cô gái quán bar qua lời kể của Trần Lâm.