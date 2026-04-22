Đình Tú ghen tuông khi Ngọc Huyền cười 'tỏa nắng' với đối tác
GĐXH - Trong tập 16 "Ngược đường ngược nắng", Trung thể hiện sự ghen tuông dặn Mai lần sau gặp đối tác không được ăn mặc quá xinh đẹp và cười "tỏa nắng".
Trong trích đoạn giới thiệu tập 16 "Ngược đường ngược nắng", Trung (Đình Tú) khá bất ngờ khi đối tác tên Tiến chốt thỏa thuận quá nhanh chóng. Anh còn thể hiện sự ghen tuông ra mặt, dặn dò Mai (Ngọc Huyền) lần sau gặp đối tác phải nghiêm túc, không được ăn mặc quá xinh đẹp và cười "tỏa nắng".
Khi Trung ngỏ lời mời đi ăn chung, Mai đã từ chối vì có hẹn riêng với bạn. "Cô hẹn bạn á? Bạn nào? Tên gì? Nam hay nữ?", Trung gặng hỏi.
Vì Mai đi cùng Trung nhưng không liên lạc được nên dì Tính (NSƯT Tú Oanh) của Mai đứng ngồi không yên. Dì Tính vội vã muốn lên Hà Nội ngay lập tức dù được khuyên ngăn. Bà lo cháu gái bị lừa bán qua biên giới.
Ở nhà Trung, bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) cũng sốt ruột vì không thấy con trai về. Bà gọi điện cho Hồng muốn cô đi tìm Trung. Không chỉ có Hồng, Thắng cũng được dì Tính nhờ đi tìm Mai nên cả hai đã cùng đồng hành.
Thắng bực bội gì phải đợi bên ngoài cả tiếng đồng hồ. Hồng đã giải thích rằng cô phải vào kiểm tra kỹ lưỡng vì hàng hóa dính líu đến rất nhiều tiền. Mặc dù cự cãi, họ vẫn xác nhận đang "liên minh" với nhau và nhanh chóng rời đi khi nhận được tin nhắn địa chỉ từ dì Tính.
Ở diễn biến khác trong tập phim, cụ Chính đã gặng hỏi bà Diện về những xích mích giữa con dâu và bà Tâm. Bà Diện thẳng thắn cho biết mình đã không ưa Tâm từ thời đi học vì Tâm hay tỏ ra ủy mị, đáng thương để đàn ông mủi lòng.
Bà Diện cho rằng điều dì Tính nhắc đến là về mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa bà, ông Trực và bà Tâm. Tuy nhiên, cụ Chính không tin mọi chuyện đơn giản như vậy.
Tập 16 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng vào 21h ngày 22/4 trên VTV1.
Rapper nhí 9 tuổi tự tin hòa giọng cùng divo Tùng Dương trong MV 'Có Bác trong tim'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - 'Em bé chất' Xệ Xệ là rapper nhí 9 tuổi nổi tiếng trên MXH với tài năng ca hát và nhảy chuyên nghiệp. Mới đây cậu bé đã tự tin mời divo Tùng Dương để làm MV "Có Bác trong tim".
Lập hat-trick giải thưởng trong giải Cống hiến, Soobin Hoàng Sơn tiếp tục có tin vuiXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Soobin Hoàng Sơn sau màn lập hat-trick ở giải Cống hiến đã liên tiếp nhận rất nhiều show ca nhạc lớn. Sắp tới anh sẽ cùng Chi Pu và HIEUTHUHAI gặp 26.000 khán giả trong một đêm nhạc.
Chuẩn bị sẵn sàng khởi quay phim truyền hình ‘Kế hoạch CM12’Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
Điện ảnh Công an nhân dân đang tích cực chuẩn bị cho việc khởi quay phim truyền hình dài tập “Kế hoạch CM12”, một trong những cuộc đấu trí cam go và vĩ đại nhất của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đầu những năm 1980.
Thiếu gia ngỡ ngàng khi biết sự thật về 'cô gái quán bar'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Sau khi nổi giận với cha mẹ vì hiểu nhầm, Quân mới biết được sự thật về cô gái quán bar qua lời kể của Trần Lâm.
Nữ hot Tiktoker sở hữu kênh hơn 3,8 triệu người theo dõi bất ngờ đóng phim điện ảnh kinh dịXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tín Nguyễn - nữ hot Tiktoker sở hữu kênh hơn 3,8 triệu đã bất ngờ là nữ chính trong một dự án phim chiếu rạp cùng các tên tuổi lớn như: Lê Khánh, Hạnh Thúy...
'Gái quán bar' đòi nhà thiếu gia Quân 1 tỷ đồng tiền 'bù đắp thanh xuân'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Dù chưa khẳng định chắc chắn mang thai với Quân nhưng gái quán bar vẫn quả quyết đòi gia đình thiếu gia phải chi 1 tỷ đồng mới cho qua chuyện.
Đình Tú và Ngọc Huyền bị chia rẽ tình cảm trong 'Ngược đường ngược nắng'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Cả Hồng và Thắng quyết định hợp tác với nhau để có được mục tiêu chung đó là phá hoại mối quan hệ đang tiến triển giữa Trung và Mai.
Gái đẹp lừa Đình Tú lên phòng, Ngọc Huyền bị cấm yêu trong 'Ngược đường ngược nắng'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trung bị Hồng giở chiêu trò để rủ anh lên phòng riêng, trong khi đó biết Mai có ý định hợp tác với Trung nên dì Tính kịch liệt phản đối.
Quỳnh Kool nói gì trước tranh cãi khóc quá nhiều trên phim?Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Quỳnh Kool hóa thân vào nhân vật Thương chịu nhiều tổn thương và thường xuyên bật khóc trước áp lực bủa vây.
Phân cảnh 'bắt ma' được dự đoán sẽ gây sốt trong phim kinh dị sắp ra rạp dịp 30/4Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Phim kinh dị sắp ra rạp dịp 30/4 được dự đoán sẽ khiến khán giả giật thót với cảnh "bắt ma". Nhiều khán giả đang chờ mong phân cảnh này.
NSƯT Quách Thu Phương bị gái quán bar 'dằn mặt' trong 'Bước chân vào đời'Xem - nghe - đọc
GĐXH - Quân vì buồn chuyện tình cảm mà tới quán bar uống rượu, không ngờ lại xảy ra tình huống cô gái quán bar đến tận nhà thông báo mang thai.