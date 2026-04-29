Ngọc Trinh được nam đồng nghiệp khen tài năng, cởi mở, chuyên nghiệp
GĐXH - Ngọc Trinh được bạn diễn trong phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" khen là một người tài năng, cở mở và chuyên nghiệp.
Sau khi xuất hiện đầy bí ẩn trong trailer phim "Thẩm mỹ viện âm phủ", mỹ nam Lê Xuân Tiền khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về vai trò của anh tại bệnh viện ma quái, cũng như mối quan hệ thân thiết với nữ chính Ngọc Trinh. Sau cùng, nhà sản xuất chính thức xác nhận, hai người là một đôi trên màn ảnh thông qua poster đặc biệt.
Trong phim, Lê Xuân Tiền vào vai Thuận, chồng sắp cưới của bác sĩ Thanh (Ngọc Trinh). Đúng vào ngày Thuận cầu hôn Thanh, anh gặp tai nạn xe thảm khóc và chìm vào hôn mê. Để có tiền cứu chữa cho chồng, Thanh nhận lời mời đến làm việc cho bệnh viện ở nơi hẻo lánh do Xuân (Xuân Lan) làm chủ.
"Thẩm mỹ viện âm phủ" đánh dấu lần đầu cặp đôi Lê Xuân Tiền - Ngọc Trinh nên duyên trên màn ảnh rộng. Ngoài đời, nam người mẫu kém tuổi 'nữ hoàng nội y' nhưng để có cảm xúc nhập vai và thoải mái xưng hô khi vào phim, anh đổi cách xưng hô bằng tên với cô.
Anh kể: "Xem các phim trước của Trinh, tôi ấn tượng Trinh diễn rất tốt. Lần này cũng vậy. Đạo diễn yêu cầu tâm lý khó thế nào, Trinh cũng làm được. Trinh rất chuyên nghiệp, không e ngại cảnh quay vất vả, bối cảnh bị dơ. Trinh rất cởi mở, thường chọc cho tôi thoải mái, nâng đỡ cảm xúc cho tôi khi diễn chung. Chỉ có điều, Trinh dễ bị xì cười".
Nhớ lại những ngày quay "Thẩm mỹ viện âm phủ" tại Đà Lạt, Lê Xuân Tiền thấy áp lực nhất với các cảnh quay tình cảm. Ngày đầu tiên, anh diễn mãi không được, Ngọc Trinh liền la lớn để chọc anh: "Thanh muốn hôn Thuận mà Thuận không muốn hôn Thanh kìa đạo diễn ơi".
Với riêng Ngọc Trinh, cảnh quay khó nhất của cô cùng Lê Xuân Tiền là nụ hôn trong mưa đầy lãng mạn. "Không biết trên phim sẽ lãng mạn ra sao, còn thực tế thì cả hai gặp rất nhiều thử thách. Ê-kíp rất đông đứng xung quanh, thời tiết lạnh, lại thêm làn mưa nhân tạo nên vừa ngẩng đầu lên để hôn thì nước rớt vào miệng, vào mũi của cả hai. Đạo diễn vừa hô cut là hai người nhanh chóng tách ra cứ như không ưa nhau vậy. Không biết với Xuân Tiền ra sao, mà với tôi thì cảnh hôn này không hề lãng mạn xíu nào", Ngọc Trinh chia sẻ.
Nói về việc se duyên cho Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền ở Thẩm mỹ viện âm phủ, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng tiết lộ, anh cùng các nhà sản xuất tìm kiếm sự kết hợp vừa có sức hút đại chúng, vừa tạo được tương phản về hình ảnh lẫn nội tâm nhân vật. Ở dự án này, anh mong muốn khai thác Ngọc Trinh theo nét đẹp của người có nội tâm trải qua nhiều đau đớn, mất mát, mang đầy suy tư. Ngược lại, anh muốn Lê Xuân Tiền mang tới một tình yêu vô tư, thuần khiết và tương phản với nữ chính. "Điều này sẽ khiến sự hy sinh của Thuận đáng thương hơn và hành trình cứu Thuận của Thanh đáng được ủng hộ hơn", nhà làm phim nói.
Riêng với Lê Xuân Tiền, "Thẩm mỹ viện âm phủ" là dự án có mối duyên đặc biệt. Quá trình trao đổi về vai diễn, lịch trình cá nhân của anh và lịch quay của đoàn từng bị xung đột, khó khớp lịch. Tưởng rằng lỡ hẹn với vai Thuận nhưng sau cùng, anh vẫn đủ duyên để đồng hành cùng dự án.
Chưa từng đóng phim kinh dị, Lê Xuân Tiền rất hào hứng khi nhận được lời mời tham gia bộ phim này. Anh muốn tích lũy thêm trải nghiệm, tìm hiểu nhiều hơn về thể loại phim đang rất ăn khách của điện ảnh Việt. Tác phẩm mang đến cho anh nhiều cảm xúc thú vị, tạo cho anh nỗi sợ ngay khi bước chân vào bối cảnh. Đây cũng là bộ phim có nhiều khuôn hình, góc máy lạ nhất anh từng tham gia. Anh ấn tượng về sức sáng tạo của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cùng ê-kíp toàn người trẻ. Lê Xuân Tiền hy vọng bộ phim được đón nhận, mang đến cho người xem những cảm xúc đúng như mong muốn của ê-kíp.
Trước khi chính thức khởi chiếu vào ngày 8/5/5026, "Thẩm mỹ viện âm phủ" có suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 6/5 và cả ngày 7/6.
Mãn nhãn màn diễu binh của các lực lượng Công an, Quân đội tại concert Âm vang Tổ quốcXem - nghe - đọc - 49 phút trước
GĐXH - Tối qua 28/4, chương trình chính luận nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc" đã diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Màn biểu diễn thực cảnh, diễu binh của 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân ngay trên sân khấu đã mang đến sự bùng nổ cho chương trình.
5 điểm đến hấp dẫn dịp 30/4 trên cả nướcXem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Với kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, dịp lễ 30/4 và 1/5 trên cả nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn.
Trang điêu đứng vì bị quy kết làm lộ bí mật dự án công tyXem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - Cả giám đốc công ty và người phụ trách dự án đã đổ lỗi cho Trang gây ra vụ việc làm lộ clip demo dự án trọng điểm của công ty.
Trung (Đình Tú) bất ngờ bị Mai (Ngọc Huyền) tránh mặtXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trung không liên lạc được với Mai nên sang tận nhà để tìm, Mai đã không còn muốn gặp Trung sau khi nói chuyện với bà Diện.
Thương (Quỳnh Kool) phũ phàng không đến gặp bạn trai cũXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Thương đã không đến gặp người yêu cũ lần cuối, để mặc Quân chờ đợi cả buổi trong tâm trạng ngổn ngang.
Người dân, du khách nô nức 'chạm vào ký ức' với chuyến tàu Hà Nội 5 Cửa Ô đặc biệt nhân dịp 30/4-1/5Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, tàu Hà Nội 5 Cửa Ô chính thức ra mắt hành trình đặc biệt mang tên "Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, Viết tiếp tự hào", diễn ra từ 27/4 đến 03/5/2026.
Thiếu gia Quân muốn gặp bạn gái cũ lần cuối trước khi đi du họcXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Quân rất mong ngóng gặp người yêu cũ trước khi lên đường đi du học, nhưng chờ mãi chưa thấy Thương đến.
Ngọc Huyền bị yêu cầu 'buông tha' cho Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bà Diện cấm Mai không được có quan hệ bạn bè, đối tác và yêu cầu cô "buông tha" cho Trung.
'Người thừa kế không danh phận' đi đến chặng cuối, khán giả mong cái kếtXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" đang đi đến những tập cuối khi loạt bí mật đã chôn giấu hàng chục năm bị bóc trần.
Miu Lê từ cơ duyên năm 17 tuổi với đạo diễn Lê Hoàng, trở thành 'nàng thơ' các siêu phẩm điện ảnhXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Miu Lê chạm ngõ nghệ thuật từ cơ duyên với đạo diễn Lê Hoàng vào năm 17 tuổi, cô đi học làm người mẫu để rồi vụt sáng trong các siêu phẩm điện ảnh.
Thiếu gia tập đoàn đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh đi thi quốc tếXem - nghe - đọc
GĐXH - Thiếu gia Hải Đăng đã đến công ty quản lý và trực tiếp trao đổi về việc muốn đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh đi thi quốc tế.