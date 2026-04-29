Ngọc Trinh được nam đồng nghiệp khen tài năng, cởi mở, chuyên nghiệp

Hình ảnh gây sốc của Ngọc Trinh và Xuân Lan GĐXH - Ngọc Trinh bị chính Xuân Lan "đưa" xuống âm phủ và cô bị vây hãm giữa các hồn ma trong phim kinh dị có tên "Thẩm mỹ viện âm phủ".

Sau khi xuất hiện đầy bí ẩn trong trailer phim "Thẩm mỹ viện âm phủ", mỹ nam Lê Xuân Tiền khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về vai trò của anh tại bệnh viện ma quái, cũng như mối quan hệ thân thiết với nữ chính Ngọc Trinh. Sau cùng, nhà sản xuất chính thức xác nhận, hai người là một đôi trên màn ảnh thông qua poster đặc biệt.

Trong phim, Lê Xuân Tiền vào vai Thuận, chồng sắp cưới của bác sĩ Thanh (Ngọc Trinh). Đúng vào ngày Thuận cầu hôn Thanh, anh gặp tai nạn xe thảm khóc và chìm vào hôn mê. Để có tiền cứu chữa cho chồng, Thanh nhận lời mời đến làm việc cho bệnh viện ở nơi hẻo lánh do Xuân (Xuân Lan) làm chủ.

"Thẩm mỹ viện âm phủ" đánh dấu lần đầu cặp đôi Lê Xuân Tiền - Ngọc Trinh nên duyên trên màn ảnh rộng. Ngoài đời, nam người mẫu kém tuổi 'nữ hoàng nội y' nhưng để có cảm xúc nhập vai và thoải mái xưng hô khi vào phim, anh đổi cách xưng hô bằng tên với cô.

Anh kể: "Xem các phim trước của Trinh, tôi ấn tượng Trinh diễn rất tốt. Lần này cũng vậy. Đạo diễn yêu cầu tâm lý khó thế nào, Trinh cũng làm được. Trinh rất chuyên nghiệp, không e ngại cảnh quay vất vả, bối cảnh bị dơ. Trinh rất cởi mở, thường chọc cho tôi thoải mái, nâng đỡ cảm xúc cho tôi khi diễn chung. Chỉ có điều, Trinh dễ bị xì cười".

Nhớ lại những ngày quay "Thẩm mỹ viện âm phủ" tại Đà Lạt, Lê Xuân Tiền thấy áp lực nhất với các cảnh quay tình cảm. Ngày đầu tiên, anh diễn mãi không được, Ngọc Trinh liền la lớn để chọc anh: "Thanh muốn hôn Thuận mà Thuận không muốn hôn Thanh kìa đạo diễn ơi".

Với riêng Ngọc Trinh, cảnh quay khó nhất của cô cùng Lê Xuân Tiền là nụ hôn trong mưa đầy lãng mạn. "Không biết trên phim sẽ lãng mạn ra sao, còn thực tế thì cả hai gặp rất nhiều thử thách. Ê-kíp rất đông đứng xung quanh, thời tiết lạnh, lại thêm làn mưa nhân tạo nên vừa ngẩng đầu lên để hôn thì nước rớt vào miệng, vào mũi của cả hai. Đạo diễn vừa hô cut là hai người nhanh chóng tách ra cứ như không ưa nhau vậy. Không biết với Xuân Tiền ra sao, mà với tôi thì cảnh hôn này không hề lãng mạn xíu nào", Ngọc Trinh chia sẻ.

Nói về việc se duyên cho Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền ở Thẩm mỹ viện âm phủ, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng tiết lộ, anh cùng các nhà sản xuất tìm kiếm sự kết hợp vừa có sức hút đại chúng, vừa tạo được tương phản về hình ảnh lẫn nội tâm nhân vật. Ở dự án này, anh mong muốn khai thác Ngọc Trinh theo nét đẹp của người có nội tâm trải qua nhiều đau đớn, mất mát, mang đầy suy tư. Ngược lại, anh muốn Lê Xuân Tiền mang tới một tình yêu vô tư, thuần khiết và tương phản với nữ chính. "Điều này sẽ khiến sự hy sinh của Thuận đáng thương hơn và hành trình cứu Thuận của Thanh đáng được ủng hộ hơn", nhà làm phim nói.

Riêng với Lê Xuân Tiền, "Thẩm mỹ viện âm phủ" là dự án có mối duyên đặc biệt. Quá trình trao đổi về vai diễn, lịch trình cá nhân của anh và lịch quay của đoàn từng bị xung đột, khó khớp lịch. Tưởng rằng lỡ hẹn với vai Thuận nhưng sau cùng, anh vẫn đủ duyên để đồng hành cùng dự án.

Chưa từng đóng phim kinh dị, Lê Xuân Tiền rất hào hứng khi nhận được lời mời tham gia bộ phim này. Anh muốn tích lũy thêm trải nghiệm, tìm hiểu nhiều hơn về thể loại phim đang rất ăn khách của điện ảnh Việt. Tác phẩm mang đến cho anh nhiều cảm xúc thú vị, tạo cho anh nỗi sợ ngay khi bước chân vào bối cảnh. Đây cũng là bộ phim có nhiều khuôn hình, góc máy lạ nhất anh từng tham gia. Anh ấn tượng về sức sáng tạo của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cùng ê-kíp toàn người trẻ. Lê Xuân Tiền hy vọng bộ phim được đón nhận, mang đến cho người xem những cảm xúc đúng như mong muốn của ê-kíp.

Trước khi chính thức khởi chiếu vào ngày 8/5/5026, "Thẩm mỹ viện âm phủ" có suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 6/5 và cả ngày 7/6.