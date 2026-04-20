Hình ảnh gây sốc của Ngọc Trinh và Xuân Lan

Xuân Lan vào vai phản diện, đối trọng với Ngọc Trinh GĐXH - Đảm nhận vai phản diện và đối trọng với người mẫu Ngọc Trinh trong phim kinh dị "Thẩm mỹ viện âm phủ", siêu mẫu Xuân Lan lộ diện với vẻ tà ác, bí ẩn khi nhập vai bác sĩ thẩm mỹ có liên quan tới các tà thuật cõi âm.

Sau những hình ảnh nhá hàng gây tò mò, dự án điện ảnh 'Thẩm mỹ viện âm phủ' cũng đến ngày tung ra poster và trailer chính thức, hé lộ thêm nhiều điều bất ngờ ở rạp chiếu vào ngày 8/5/2026.

Poster đánh mạnh vào thị giác bởi không gian u ám của căn phòng phẫu thuật bên trong bệnh viện thẩm mỹ. Bà chủ thẩm mỹ viện Xuân (Xuân Lan) đứng ở vị trí trung tâm, khoác trên mình bộ cổ phục đỏ, nửa gương mặt nhuốm màu máu, ánh mắt và hành động toát lên thần khí tà ác của kẻ nắm quyền lực chi phối tất cả. Trong khi, nữ chính - bác sĩ Thanh (Ngọc Trinh) - giống như bị chế ngự trên giường phẫu thuật, lộ vẻ sợ hãi. Hai cô gái khác do Rima Thanh Vy và Phương Linh thủ vai cũng trong tình cảnh tương tự, chìm vào hôn mê.

Hình ảnh Xuân Lan "tiễn" Ngọc Trinh xuống âm phủ trong phim "Thẩm mỹ viện âm phủ".

Phía sau là chàng trai chưa rõ danh tính do Lê Xuân Tiền đảm nhận và một cô gái đeo mặt nạ đầy bí ẩn. Rất có thể, cả hai có mối liên quan mật thiết tới những âm mưu tà đạo của Xuân.

Cùng chung không khí âm u, huyền bí của poster, đoạn trailer đưa khán giả theo chân nữ bác sĩ Thanh bước vào bệnh viện kỳ quái nơi Xuân làm chủ. Sương giăng khắp lối, phủ lên vạn vật thứ không khí trầm mặc, liêu trai. Bị Xuân dẫn dụ, Thanh tìm đường xuống cõi âm. Tại nơi này, cô liên tục rơi vào nỗi sợ kinh hoàng khi mắc kẹt giữa vòng vây của những oan hồn vất vưởng.

Nhưng cũng tại đây, cô gặp lại một người thân quen. Người đàn ông bí ẩn này hối thúc Thanh rời khỏi cõi âm, bởi lo lắng cô sẽ gặp chuyện chẳng lành. Xuất hiện trở lại ở cuối đoạn phim, Xuân nở điệu cười ma quái, để lộ vẻ mặt man rợ. Câu hỏi "Sắc đẹp là phước lành hay tai ương?" được đặt ra trong trailer càng báo hiệu nỗi sợ khủng khiếp trên màn bạc Việt mùa hè năm nay.

Để tạo dựng không khí u ám đầy tính kể chuyện cho "nơi sắc đẹp được trao và linh hồn bị đánh cắp", Thẩm mỹ viện âm phủ chọn quay hoàn toàn tại Đà Lạt. Đại diện nhà sản xuất Runup Vietnam, ông Lee Jin Sung, nhận định không gian mang hơi hướng châu Âu cùng thời tiết se lạnh và lớp sương mù đặc trưng của thành phố ngàn hoa tạo nên một chất liệu rất riêng cho tác phẩm. Chính những yếu tố tự nhiên ấy góp phần khơi gợi cảm xúc, giúp diễn viên dễ dàng nhập vai và duy trì trạng thái tâm lý xuyên suốt hành trình sống trong nhân vật.

Ngọc Trinh tột cùng sợ hãi khi bị các hồn ma vây hãm.

Cộng hưởng với bối cảnh và khí hậu trời cho, thuật tâm linh đi thiếp (xuất hồn) được vay mượn từ truyền thuyết dân gian vào kịch bản, bồi đắp cho câu chuyện thêm chiều sâu và sức nặng. Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, yếu tố đi thiếp trong phim có 60% dựa theo chất liệu dân gian, 40% còn lại là không gian để ê-kíp biến tấu, nhằm phục vụ nhịp phim kịch tính. Đội ngũ sáng tạo của phim đã tham khảo khá nhiều tư liệu liên quan đến nghi lễ, tín ngưỡng và các yếu tố dân gian để tạo nền tảng cho câu chuyện, nhằm đảm bảo tính chân thực và chiều sâu văn hóa cho phim. Tuy nhiên, thuật tâm linh đi thiếp trong phim không phải là một nghi thức được tái hiện nguyên bản.

Ê-kíp đã dành nhiều thời gian phát triển lại toàn bộ hệ thống nghi thức, biểu tượng và thế giới quan theo một cấu trúc riêng, phù hợp logic nội tại của kịch bản, đồng thời phục vụ thông điệp tác phẩm muốn truyền tải.

Điểm bất ngờ trong trailer và poster của Thẩm mỹ viện âm phủ là sự xuất hiện của mỹ nam Lê Xuân Tiền. Vai diễn của anh hiện vẫn được giữ bí mật nhưng dường như sẽ là nhân tố quan trọng đối với mạch truyện.

Nói về Lê Xuân Tiền, nhà sản xuất Lee Jin Sung cho biết Thẩm mỹ viện âm phủ được xây dựng trên ý tưởng về cuộc đối đầu giữa hai thái cực thiện – ác ẩn sâu trong khái niệm cái đẹp. Để thể hiện được tinh thần đó, họ cần hai diễn viên không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có khí chất và sức hút màn ảnh đủ mạnh để tạo nên sự đối trọng.

Lần gần nhất xuất hiện trên màn ảnh, Ngọc Trinh tạo thiện cảm ở phim Chị dâu, còn Lê Xuân Tiền làm fan nữ thương nhớ qua phim Nụ hôn bạc tỷ. Sau hai dự án trăm tỷ thành công này, cả hai đều cẩn trọng trong việc lựa chọn dự án tiếp theo. Chính sự độc đáo và khác biệt trong câu chuyện của Thẩm mỹ viện âm phủ đã thuyết phục họ đồng hành cùng êkíp.

Thẩm mỹ viện âm phủ dự kiến ra rạp vào ngày 8/5/2026, được sản xuất bởi Runup Vietnam và phát hành bởi CJ CGV Vietnam.

Trailer phim "Thẩm mỹ viện âm phủ".