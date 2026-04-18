Ngôi làng nơi 1/3 cư dân mắc ung thư vì một lý do ám ảnh

Gangnauli không còn là một ngôi làng bình yên bên bờ sông Krishna, Ấn Độ. Với những con số thống kê rợn người về tỷ lệ ung thư và dị tật, nơi đây đã trở thành một "địa ngục trần gian" thực sự giữa lòng châu Á, nơi cái chết không chờ đợi tuổi già.

Những ước mơ bị vùi lấp dưới bóng ma ung thư

Akshay Rathee từng là một thiếu niên 16 tuổi tràn đầy nhựa sống với khát vọng cháy bỏng trở thành đô vật chuyên nghiệp. Thế nhưng, định mệnh nghiệt ngã đã giáng xuống một đòn chí mạng khi cậu nhận chẩn đoán mắc ung thư. Ước mơ vinh quang trên sàn đấu giờ đây bị thay thế bằng những đợt hóa trị đau đớn, và cuộc sống của Akshay gần như bị đảo lộn hoàn toàn khi tử thần luôn rình rập.

Thảm kịch của Akshay không phải là duy nhất tại Gangnauli. Ngôi làng nằm tại tiểu bang Uttar Pradesh, chỉ cách thủ đô New Delhi khoảng hai giờ lái xe này, đang che giấu một sự thật kinh hoàng đằng sau vẻ ngoài bình dị của vùng Bắc Ấn. Theo ước tính từ chính người dân địa phương, có tới 1/3 trong tổng số 5.000 cư dân tại đây đang phải gánh chịu căn bệnh ung thư quái ác.

Vipin Rathee là một nạn nhân điển hình khác. Cách đây 2 năm, anh phát hiện mình mắc khối u ác tính ở dạ dày. Dù đã kiên trì trải qua 8 đợt hóa trị liên tục, sức khỏe của anh vẫn không ngừng tụt dốc. "Tôi thấy hầu hết mọi người trong làng đều đang lâm vào cảnh tương tự. Chúng tôi đã đổ hết tiền bạc vào chữa trị nhưng thực tế là chẳng có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài", anh Vipin cay đắng chia sẻ với CNA khi nguồn lực gia đình đã hoàn toàn cạn kiệt.

Dữ liệu từ tập đoàn y tế Apollo Hospitals công bố đầu năm nay đã đưa ra một cảnh báo gây sốc: Ấn Độ đang trở thành "thủ đô ung thư" toàn cầu. Với khoảng 1,4 triệu ca mắc mới vào năm 2022, các chuyên gia dự báo con số này sẽ chạm mốc 1,6 triệu ca vào năm 2025. Chỉ trong vòng 5 năm, tỷ lệ người mắc bệnh tại quốc gia này đã tăng vọt thêm 13%, một tốc độ phát triển chóng mặt và đầy nguy hiểm.

Nguồn sống hóa thành nguồn chết: Tội ác từ những dòng sông

Các bác sĩ đã chỉ ra một điểm chung đáng sợ tại Gangnauli: nguồn nước. Sông Krishna - con sông dài thứ ba tại Ấn Độ và là nguồn sống của hơn 6.000 hộ gia đình - đã bị biến thành một "kênh dẫn độc tố". Nước thải công nghiệp chưa qua xử lý từ các nhà máy đường, nhà máy giấy và lò giết mổ xung quanh đã đầu độc dòng chảy này, sau đó thấm sâu vào mạch nước ngầm mà dân làng sử dụng hàng ngày.

Nỗi ám ảnh không chỉ dừng lại ở ung thư. Người dân địa phương còn phải chứng kiến những đứa trẻ sinh ra với khung xương biến dạng. Satendar Rathi nhìn con trai cả Vikas - cái tên vốn có nghĩa là "sự phát triển" - giờ đây phải nằm liệt giường từ năm 2010. Vikas sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng bi kịch bắt đầu ngay khi cậu bé bắt đầu ăn dặm và uống nước từ nguồn nước nhiễm độc của làng. Xương của cậu cứ thế vặn vẹo, biến dạng trước sự bất lực của người cha.

Nguồn nước độc hại được coi là căn nguyên của vấn đề

Tại những vùng nông thôn chiếm tới 2/3 dân số Ấn Độ, nơi dịch vụ y tế vẫn còn là một thứ xa xỉ, các yếu tố môi trường đang trở thành kẻ sát nhân thầm lặng. Nước từ các con sông và nhánh sông nối liền hàng chục ngôi làng đang mang theo mầm mống ung thư lan rộng. Chất thải từ ngành nhuộm, nhà máy chưng cất và lò mổ vẫn ngày đêm đổ vào các dòng sông, biến chúng thành những con mương đen đặc hóa chất.

Dù Tòa án Xanh quốc gia Ấn Độ đã liên tục ra lệnh điều tra và xử lý những đơn vị gây ô nhiễm, nhưng đối với người dân Gangnauli, công lý vẫn là một điều gì đó xa vời. Họ không thấy bất kỳ sự thay đổi tích cực nào trên dòng sông hay trong chính cơ thể mình. "Tôi chỉ muốn đưa cả gia đình rời khỏi đây. Nếu cứ tiếp tục ở lại, tất cả chúng tôi sẽ chỉ chờ chết mà thôi", Akshay Rathee thốt lên trong vô vọng.

Nguồn: CNA