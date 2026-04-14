Ngư dân bắt được cá mú khổng lồ nặng hơn 100kg trên biển

Thứ ba, 20:59 14/04/2026 | Tiêu điểm

Sau khi bị bắt, con cá mú khổng lồ nặng hơn 100kg được đưa lên bờ với sự trợ giúp của 6 người.

Gunawan (45 tuổi), một ngư dân ở làng Bual-Bual, huyện Sangkulirang, huyện Đông Kutai, Indonesia, đã bắt được con cá mú khổng lồ nặng hơn 100kg.

"Tôi đã cân nó bằng cái cân 100 kg, nhưng cái cân đó không đủ. Vì vậy, nó nặng hơn 100 kg", Muhammad Alvin Firmansyah, con trai của Gunawan, cho biết.

Con cá mú khổng lồ bị bắt.

Alvin tiết lộ ban đầu anh lên thuyền để giúp cha mình đánh bắt cá trên biển. Phương pháp được sử dụng là bagang (nhà lưới đánh cá), nhờ đó ngư dân chỉ cần nhấc tấm lưới đã được giăng sẵn lên.

Alvin, bố cậu và những ngư dân khác trên thuyền đều đã thấy rằng họ đánh bắt được rất nhiều cá.

"Khi chúng tôi kéo lưới lên, lưới càng lên cao thì thấy rõ là đã bắt được một con cá lớn. Đây là lần đầu tiên tôi bắt được con cá to như vậy và cũng là lần đầu tiên tôi thấy cá mú to đến thế. Thường thì tôi chỉ câu được những con cá nhỏ, cỡ bằng năm ngón tay thôi", Alvin nói.

Ngay cả việc kéo con cá lên cũng tốn rất nhiều sức. "Nó nặng quá!", anh ấy nói.

Sau khi bị bắt, con cá khổng lồ được đưa lên bờ với sự trợ giúp của 6 người.

  • Bác sĩ sốc nặng khi lấy ra thứ đáng sợ trong cơ thể người đàn ông

  • Bắt sống rắn hổ mang chúa hung hăng lao tới cắn người đàn ông

Ngôi làng nơi Alvin sống nằm ven biển, nhưng người dân không đủ khả năng mua những con cá to như vậy. Cuối cùng, con cá mú khổng lồ được một người thu mua cá bán cho một người khác, người này sau đó mang nó đến Balikpapan.

"Về giá cả, cá mú là loại cá đắt tiền, nhưng có lẽ vì cá quá to nên không có người ở làng mua. Nó được một người ở Sangkurilang mua với giá 2 triệu rupiah để mang đến Balikpapan", Alvin nói.

P.Linh (t/h)

15 mặt trăng mới cùng lộ diện

15 mặt trăng mới cùng lộ diện

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Các mặt trăng mới được phát hiện đã nâng tổng số vệ tinh tự nhiên quay quanh các hành tinh và hành tinh lùn trong hệ Mặt Trời lên 442 cái.

Xây nhà, tìm thấy kho báu nửa triệu đô dưới nền

Xây nhà, tìm thấy kho báu nửa triệu đô dưới nền

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Kho báu được khai quật ở TP Torzhok - Nga chứa những đồng tiền vàng được đúc từ năm 1848 đến năm 1911.

Công việc không cần bằng cấp giúp cô gái du lịch miễn phí, 24 tuổi đã mua nhà

Công việc không cần bằng cấp giúp cô gái du lịch miễn phí, 24 tuổi đã mua nhà

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Công việc không đòi hỏi bằng cấp hay kinh nghiệm này giúp cô gái trẻ đi khắp thế giới, sống miễn phí suốt 2 năm, có những ngày "ăn như vua" và mua nhà ở tuổi 24.

Vì sao chiếc ghế hàng 15 trên máy bay Boeing không bao giờ có ai ngồi: Người làm lâu năm trong ngành hàng không tiết lộ lý do

Vì sao chiếc ghế hàng 15 trên máy bay Boeing không bao giờ có ai ngồi: Người làm lâu năm trong ngành hàng không tiết lộ lý do

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Một miếng đệm chia đôi phần ghế ngồi và có dòng chữ 'không được ngồi' đã khiến hành khách trên chuyến bay sửng sốt và gây tranh cãi.

Cần thủ câu được con cá chép cỏ khổng lồ nặng 34 kg

Cần thủ câu được con cá chép cỏ khổng lồ nặng 34 kg

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Sau 15 phút vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá chép cỏ khổng lồ nặng tới 34kg.

Cuộc đời bi kịch của thần đồng vật lý 15 tuổi vào đại học, kiếm 2,8 tỷ/tháng giờ vô gia cư, lang thang 16 năm

Cuộc đời bi kịch của thần đồng vật lý 15 tuổi vào đại học, kiếm 2,8 tỷ/tháng giờ vô gia cư, lang thang 16 năm

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - Thần đồng vật lý Tôn Vệ Đông từng đỗ đại học năm 15 tuổi, kiếm 2,8 tỷ đồng/tháng nhưng cuộc sống hiện tại lại khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Nga bật mí "kỳ quan kỹ thuật" tuổi thọ 100 năm chạm công suất cực đại, cuối năm 2026 có thể đón tin vui

Nga bật mí "kỳ quan kỹ thuật" tuổi thọ 100 năm chạm công suất cực đại, cuối năm 2026 có thể đón tin vui

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Tổ máy đầu tiên của công trình này đã được tăng công suất lên 100% trong quá trình vận hành thử nghiệm, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Thứ có trong nội tạng bò đắt hơn vàng: Dược liệu hiếm đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá gần 7 tỷ đồng/kg

Thứ có trong nội tạng bò đắt hơn vàng: Dược liệu hiếm đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá gần 7 tỷ đồng/kg

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Trong nhiều năm, vàng thường được xem là thước đo của sự đắt đỏ. Tuy nhiên, trên thị trường dược liệu Đông y, có một thứ còn đắt hơn vàng nhiều lần.

"Sợi tóc" của Nhật Bản đang gây kinh ngạc giới khoa học: Họ làm được điều khó tin thế này đây

"Sợi tóc" của Nhật Bản đang gây kinh ngạc giới khoa học: Họ làm được điều khó tin thế này đây

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Thông qua quy trình kéo sợi được tối ưu hóa, họ đã chế tạo thành công sợi truyền động đạt độ mảnh tương đương tóc người.

Thế hệ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt khủng hoảng tâm trí và "nhiễm độc"

Thế hệ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt khủng hoảng tâm trí và "nhiễm độc"

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Những tín hiệu từ Anh, Mỹ đến châu Âu cho thấy AI và thuật toán mạng xã hội đang tác động sâu sắc đến thanh thiếu niên. Từ thuyết âm mưu lan truyền đến bắt nạt bằng hình ảnh giả, thế hệ trẻ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt nhiều rủi ro chưa từng có.

Cần thủ câu được con cá chép cỏ khổng lồ nặng 34 kg

Cần thủ câu được con cá chép cỏ khổng lồ nặng 34 kg

Tiêu điểm

Sau 15 phút vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá chép cỏ khổng lồ nặng tới 34kg.

Bi kịch 'thần đồng' sinh ra vạch đích, đạt học bổng du học nhưng về nước sống lang thang, ngủ dưới gầm cầu

Bi kịch 'thần đồng' sinh ra vạch đích, đạt học bổng du học nhưng về nước sống lang thang, ngủ dưới gầm cầu

Tiêu điểm
Đang dạo biển, người dân phát hiện cảnh tượng "bí ẩn" ập đến bất ngờ

Đang dạo biển, người dân phát hiện cảnh tượng "bí ẩn" ập đến bất ngờ

Tiêu điểm
Vì sao chiếc ghế hàng 15 trên máy bay Boeing không bao giờ có ai ngồi: Người làm lâu năm trong ngành hàng không tiết lộ lý do

Vì sao chiếc ghế hàng 15 trên máy bay Boeing không bao giờ có ai ngồi: Người làm lâu năm trong ngành hàng không tiết lộ lý do

Tiêu điểm
Cuộc đời bi kịch của thần đồng vật lý 15 tuổi vào đại học, kiếm 2,8 tỷ/tháng giờ vô gia cư, lang thang 16 năm

Cuộc đời bi kịch của thần đồng vật lý 15 tuổi vào đại học, kiếm 2,8 tỷ/tháng giờ vô gia cư, lang thang 16 năm

Tiêu điểm

Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

