Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Nhiều người cả đời tất bật, lúc nào cũng tính toán mưu mẹo, cuối cùng đi đâu cũng vấp váp, làm gì cũng trắc trở. Trái lại, có những người nhìn qua rất bình thường, chẳng màng tranh giành với ai, nhưng ngày tháng của họ lại êm đềm, trôi chảy đến lạ.

Những người già từng trải hiểu rằng, phúc khí lớn nhất ở đời chưa bao giờ là nhà cao cửa rộng hay quyền cao chức trọng. Màn trình diễn đỉnh nhất là tâm không bị "nội hao", thân không vướng bận. Tâm bình thản, xử sự rộng lượng, đó mới là cái phúc theo ta suốt đời.

Suy cho cùng, vận may chỉ là chốc lát, còn phúc khí mới là chuyện lâu dài. Những người "được trời thương", đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, nhìn kỹ ra họ chỉ có đúng 2 đặc điểm tính cách này.

Những mối quan hệ tích cực và tinh thần cởi mở góp phần tạo nên một cuộc sống tuổi già vui vẻ, viên mãn. Ảnh minh họa: iStock

2 đặc điểm của những người hay gặp may mắn, nhiều phúc khí

1. Cảm xúc cực kỳ ổn định, không tự hành hạ tâm trí

Bản tính con người sợ nhất là bị cảm xúc dắt mũi. Sự mệt mỏi của phần lớn chúng ta không đến từ áp lực cơm áo gạo tiền, mà đến từ thói quen tự dằn vặt mình.

Một chuyện vặt vãnh cũng để bụng mấy ngày, một câu nói đùa của người khác cũng khiến bạn thức đêm suy ngẫm, vấp chút thất bại là mất ngủ, ngày ngày lo lắng chuyện chưa xảy ra... Sống thế thì tâm trí lúc nào chẳng căng như dây đàn!

Người có phúc thì khác hẳn. Món "võ công" cao nhất của họ là tự làm hòa với cảm xúc. Gặp chuyện không hoảng, gặp biến không than. Họ tuyệt đối không vướng vào chuyện nhỏ nhặt, không dây dưa với kẻ không ra gì.

Trong tâm lý học có một quy luật về "từ trường": Người có cảm xúc ổn định thì từ trường trong lành, tự nhiên hút những điều tốt đẹp và quý nhân đến gần. Còn người suốt ngày than vắn thở dài, hận đời trách người thì chỉ tự rước vận đen, tự bóp chết cơ hội của chính mình.

Giữ được cái đầu lạnh và trái tim ấm chính là phong thủy tốt nhất của một đời người.

Tuổi già sẽ thêm nhiều niềm vui khi mỗi người biết giữ cho mình tinh thần cởi mở và những mối quan hệ tích cực. Ảnh minh họa: iStock

2. Đối nhân xử thế rộng lượng, biết "giả khờ" đúng lúc

Nhiều người lầm tưởng rằng phải khôn lanh, tính toán chi li từng chút một thì mới không bị thiệt. Nhưng đời lại cay đắng ở chỗ: Kẻ quá tinh ranh, cái gì cũng muốn phần hơn thì nhân duyên lại cực kỳ mỏng, phúc khí bay sạch. Ngược lại, người nhìn có vẻ "ngơ ngác", chấp nhận chịu thiệt một chút thì đường đi lại càng ngày càng hanh thông.

Người có phúc không phải họ ngu ngơ thật. Họ thông tuệ đến mức biết giả khờ đúng lúc.

Với người xung quanh, họ không xăm soi từng li từng xí, không bắt lỗi đến cùng. Gặp chuyện ân oán thị phi, họ chọn cách buông bỏ cho nhẹ đầu. Đó không phải yếu mềm, đó là đỉnh cao của sự khôn ngoan.

Bạn bao dung với sự không hoàn hảo của đời, đời sẽ trả lại bạn sự dịu dàng. Bạn tử tế với người xung quanh, cơ hội và may mắn tự khắc sẽ kéo đến. Càng tính toán chi li thì đường đời càng đầy gai góc; càng biết nhường nhịn thì đi đâu cũng là thảm hồng.

Sự vui vẻ, hòa đồng và cách đối đãi chân thành giúp người lớn tuổi xây dựng những mối quan hệ bền vững trong cuộc sống. Ảnh minh họa: iStock

Phúc khí ở đời chưa bao giờ là thứ đi xin mà có được. Nó là kết quả của quá trình tu tâm dưỡng tính.

Chẳng việc gì phải ghen tị với sự bình an của người khác, cũng đừng trách số phận bất công. Học cách giảm sự lo âu, giữ cho mình một tâm thái bình thản và một tấm lòng rộng lượng. Bạn sống ra sao, phúc khí của bạn sẽ tròn đầy như thế!

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