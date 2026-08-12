Muốn tuổi già êm đẹp, người khôn ngoan biết tránh 2 kiểu quan hệ này

Bước qua tuổi 60, con người ta đã sang bên kia dốc cuộc đời. Lúc này, thứ đắt giá nhất của bạn không phải là danh bạ đầy số, với những quan hệ "khủng" hay tiền tài chất đống, mà là tuổi già an nhiên, sống những ngày tháng thảnh thơi.

Nhiều người già sống mệt mỏi, buồn rầu không phải vì thiếu ăn thiếu mặc, mà vì bị những mối quan hệ "rác" bòn rút sạch sẽ năng lượng. Cả đời họ cả nể, coi trọng tình nghĩa nên ai nói gì cũng chiều, việc gì cũng gánh. Hậu quả là thân xác rã rời, phúc khí bay sạch vì những kẻ không đâu.

Tuổi già thông thái chưa bao giờ là đi gieo duyên khắp chốn, mà là biết dọn dẹp cuộc đời.

Một mối quan hệ tiêu cực có thể khiến tuổi già thêm mệt mỏi, vì vậy người khôn ngoan cần biết đặt giới hạn và giữ khoảng cách đúng lúc. Ảnh: iStock

Muốn tuổi già an yên, người khôn ngoan dứt khoát "tuyệt giao" 2 kiểu quan hệ này

Hội người quen hay đố kỵ, buôn chuyện thị phi

Thứ tàn phá tâm lý khiến sức khỏe người già nhanh nhất không phải sóng gió cuộc đời, mà là những kẻ rảnh rỗi thích so đo, soi mói.

Nhiều người về hưu xong là quanh quẩn chuyện ăn uống, ngày ngày tụ tập buôn chuyện. Trong những câu chuyện ấy, kiểu gì cũng kể chuyện lương hưu, thành tựu của con cái cho đến chuyện nhà cửa.

Trong lúc nói chuyện, vô hình trung nhiều người thường tự so sánh. Có người không cam tâm khi thấy nhà người ta nhỉnh hơn, lập tức đỏ mắt đố kỵ, đêm về trằn trọc. Nhưng cũng có những người thấy người khác sa cơ lại thầm hả hê, thậm chí sau lưng mỉa mai, đem chuyện của họ đi kể.

Nếu bạn cứ lao vào mấy vòng tròn đấy chỉ chuốc thêm bực vào người. Lương hưu chẳng tăng thêm đồng nào nhưng đầu óc thì căng như dây đàn, huyết áp tăng vọt. Đáng lẽ được an hưởng tuổi già thì bạn lại đem năng lượng đi "đổ" vào cuộc sống của kẻ khác.

Để có cuộc sống an yên, thảnh thơi, bạn hãy rời ngay mấy hội nhóm hư danh đó, không buôn chuyện, không so đo. Tâm bình lặng thì tự nhiên thân thể bạn cũng khỏe mạnh.

Mối quan hệ "hút máu" – chỉ biết đòi hỏi, không biết ơn

Bạc bẽo nhất đời người là dốc ruột dốc gan, hết lòng với những kẻ vô ơn.

Có những đứa cháu, người họ hàng hay "bạn già" quen biết, bình thường chẳng thấy mặt mũi đâu nhưng hễ gặp khó khăn hay cần vay tiền, nhờ vả là lại tìm đến ngọt nhạt. Họ mặc định sự giúp đỡ của bạn là nghĩa vụ. Lúc cần thì bám dai như đỉa, lúc xong việc thì mất hút. Bạn chỉ cần lắc đầu từ chối một lần là lập tức trở mặt, trách bạn hẹp hòi, vô tình.

Tình cảm phải đến từ hai phía. Cho đi một chiều không bao giờ đổi lấy chân tình, mà chỉ nuôi béo sự tham lam.

Sự mềm long, không có ranh giới của bạn chỉ khiến bạn thành "chiếc cầu bắc qua sông" cho kẻ khác lợi dụng. Dứt khoát cắt đứt những mối quan hệ này, không làm người tốt hồn nhiên nữa chính là bạn đang tự cứu lấy mình.

Càng về già, bạn càng phải học cách làm phép trừ. Đừng để mấy mối quan hệ độc hại làm ảnh hưởng sự bình yên tuổi xế chiều. Tinh giản bạn bè, giữ lại vài tri kỷ, dành thời gian chăm sóc thân thể. Sức khỏe dẻo dai, tài chính tự chủ, tâm không vướng thị phi – đó mới là phương thuốc sống thọ, sống vui, sống khỏe.

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