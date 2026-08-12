Chỉ vì mẹ ruột bị khuyết tật, gia cảnh nghèo, con dâu bị mẹ chồng khinh miệt

Mẹ chồng bạo hành con dâu

Một đoạn video ghi lại cảnh mẹ chồng đánh đập con dâu được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Sự việc được cho là xảy ra tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, thông tin trên Đời sống pháp luật.

Trong video, người mẹ chồng tỏ thái độ vô cùng tức giận với con dâu. Bà đẩy cô gái trẻ ngã xuống đất rồi dùng cả người khống chế. Sau đó, người phụ nữ liên tục lớn tiếng chửi mắng, tát vào mặt và đầu con dâu, thậm chí còn dùng tay nhéo mạnh vào người cô.

Điều khiến nhiều người đau lòng nhất là thái độ của cô con dâu. Thay vì chống trả, cô chỉ nằm im, quay mặt sang một bên với vẻ cam chịu và uất ức. Sự im lặng của người phụ nữ trẻ khiến những người chứng kiến càng cảm thấy xót xa.

Theo một người hàng xóm, cô con dâu mới ngoài 20 tuổi, được nhận xét là có ngoại hình xinh đẹp. Tuy nhiên, do thường xuyên phải chịu áp lực và những chuyện không vui trong gia đình chồng, mái tóc của cô đã xuất hiện nhiều sợi bạc.

Hình ảnh người mẹ liên tục đánh đập con dâu. Ảnh cắt từ clip

Bị coi thường vì gia đình nghèo, mẹ ruột còn bị xúc phạm

Theo những thông tin được chia sẻ, mâu thuẫn giữa hai mẹ con không phải mới xảy ra. Người mẹ chồng vốn không hài lòng với con dâu vì cho rằng cô có học thức thấp, xuất thân nghèo khó và không xứng đáng với con trai mình.

Đáng buồn hơn, sự coi thường dường như không chỉ dành cho cô con dâu. Khi mẹ ruột của cô gái đến thăm và chăm sóc con, người phụ nữ này cũng bị gia đình thông gia đối xử thiếu tôn trọng.

Mẹ của cô dâu có hoàn cảnh khó khăn và bị tật ở một chân. Theo thông tin lan truyền, bà từng bị con rể đánh và đuổi khỏi nhà vì không được gia đình chồng chấp nhận.

Những câu chuyện như vậy khiến nhiều người đặt câu hỏi: Hôn nhân đáng lẽ là nơi hai người cùng xây dựng cuộc sống, tại sao hoàn cảnh gia đình và trình độ học vấn lại trở thành lý do để một người bị xúc phạm, coi thường?

Sinh đôi nhưng con dâu vẫn phải chịu nhiều tủi cực

Càng khiến dư luận bất bình là sau khi sinh đôi, người mẹ trẻ được cho là không nhận được sự quan tâm đúng mức từ gia đình chồng.

Trong khi ông bà nội tập trung chăm sóc các cháu, người mẹ vừa sinh con lại phải chịu đau đớn và bệnh tật. Những ngày đáng lẽ cần được nghỉ ngơi, chăm sóc và động viên lại trở thành khoảng thời gian đầy áp lực đối với cô.

Người chồng được cho là đang theo học tiến sĩ ở nước ngoài. Hai con nhỏ hiện sống cùng mẹ và bà nội. Tuy nhiên, khi người chồng vắng nhà, mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu càng trở nên căng thẳng.

Theo lời kể được chia sẻ, người mẹ chồng nhiều lần buông lời miệt thị về gia cảnh, trình độ học vấn của con dâu và cả hoàn cảnh của mẹ ruột cô. Không chỉ dừng ở những lời nói khó nghe, mỗi khi không hài lòng, bà còn có hành vi đánh đập con dâu.

Đáng lo ngại hơn, những hành vi và lời nói này có thể xảy ra trước mặt hai đứa trẻ. Việc trẻ nhỏ thường xuyên chứng kiến người lớn xúc phạm hoặc bạo lực với nhau có thể tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và cách trẻ nhìn nhận về các mối quan hệ gia đình.

Video lan truyền, cơ quan chức năng vào cuộc

Sau khi đoạn video được đăng tải và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, sự việc đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan liên quan.

Theo thông tin được chia sẻ, các bên sau đó đã tiến hành hòa giải và mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tạm thời được giải quyết.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng một cuộc hòa giải không đồng nghĩa với việc những mâu thuẫn đã thực sự được giải quyết. Nếu nguyên nhân sâu xa của xung đột vẫn tồn tại, nguy cơ hành vi bạo lực tái diễn là điều không thể xem nhẹ.

Câu chuyện cũng khiến dư luận tranh luận về cách một số gia đình nhìn nhận con dâu dựa trên xuất thân, học vấn hay điều kiện kinh tế.

Mẹ chồng độc hại

Với những bà mẹ chồng này, con dâu không phải người phụ nữ trưởng thành mà là kẻ cần phải uốn nắn, bằng lời nói và thái độ mỉa mai, bào mòn lòng tự trọng theo năm tháng. Ảnh minh họa

Chia sẻ trên báo Lao Động, nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng xưa nay nhiều bà mẹ chồng vẫn hay tự đặt mình vào vị trí của bậc bề trên, còn con dâu, bị tước đi quyền phản biện, buộc phải chấp nhận sự tổn thương như một nghĩa vụ của lòng biết ơn.

Nhiều bà mẹ chồng lấy những việc chăm sóc như đun nước, nấu cơm để biện minh và phản bác khi con dâu lên tiếng về tổn thương tinh thần. Theo nhà văn Hoàng Anh Tú, cách nghĩ này cực kỳ độc hại: coi sự hy sinh là giấy phép để được mạt sát người khác.

Với những bà mẹ chồng này, con dâu không phải người phụ nữ trưởng thành mà là kẻ cần phải uốn nắn, bằng lời nói và thái độ mỉa mai, bào mòn lòng tự trọng theo năm tháng.

"Mẹ chồng độc hại thường tin rằng mình là người chịu thiệt thòi và hy sinh nhiều nhất" - anh nói.

Họ nghĩ họ đang bảo vệ gia đình dòng họ. Nhưng sự thật trớ trêu là, trong những gia đình như thế, người trả giá đắt nhất không bao giờ chỉ có một người. Và người trả giá sau cùng, đau đớn thay, thường lại chính là người mẹ ấy", nhà văn đưa quan điểm.

Kết lại, "anh Chánh Văn" cho rằng cách làm mẹ đúng đắn là dạy con đủ tử tế để biết chịu trách nhiệm, đủ trưởng thành để không cần mẹ đứng giữa cuộc hôn nhân của mình.