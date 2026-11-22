Con cá khổng lồ này đã khiến dân làng kinh ngạc khi được nhìn thấy trôi nổi dọc bờ sông Prachinburi, Thái Lan, vào sáng 11/10.

Cư dân Saman Metta, 44 tuổi, cho biết ông đã phát hiện con vật nặng khoảng 100 kg trôi bất động về phía bờ sông trước khi kéo nó ra khỏi nước.

Đoạn clip ghi lại cho thấy một nữ sinh nằm cạnh con cá chép khổng lồ dài khoảng 1,5 mét. Sau đó, người dân địa phương đã chất nó lên xe thùng máy.

Con cá chép nặng 100kg được người dân bắt được. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Panitchaya Klampaiboon, 31 tuổi, một quan chức làng, cho biết: "Chúng tôi lần đầu tiên nhận thấy tôm nổi lên mặt nước khoảng 3 ngày trước. Sau đó, chúng tôi bắt đầu thấy ngày càng nhiều cá chết, bao gồm cả cá trong lồng nuôi thương mại và những con cá lớn được tìm thấy gần đây. Chúng tôi nghi ngờ điều này có thể liên quan đến chất lượng nước".

Các quan chức cho biết, cây trồng bị thối rữa do nước lũ có thể đã trôi vào sông và làm giảm nồng độ oxy khi chất hữu cơ bắt đầu phân hủy.

Panitchaya cho biết: "Nhưng chúng tôi vẫn chưa biết nguyên nhân chính xác và chưa có xác nhận nào về sự hiện diện của chất độc hoặc ô nhiễm hóa chất trong nước".

Các cơ quan môi trường địa phương đã thu thập mẫu nước sông để xác định xem cá chết là do chất độc hay do nồng độ oxy thấp.

Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Ngày 12/10, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai báo cáo rằng lũ lụt do mưa lớn từ ngày 24/9 đã ảnh hưởng đến hàng chục tỉnh, bao gồm cả thủ đô Bangkok.

Tại Prachinburi, hơn 100.000 hộ gia đình trên 7 huyện bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Cá chép khổng lồ, hay cá chép Xiêm, là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, có nguồn gốc từ Đông Nam Á và có thể dài tới 3 mét.

Chúng sinh sống ở các con sông lớn và vùng đồng bằng ngập lũ, chủ yếu ăn thực vật, tảo và các sinh vật thủy sinh nhỏ.

Loài này đang bị đe dọa nghiêm trọng, với quần thể bị đe dọa bởi đánh bắt quá mức, mất môi trường sống và việc xây dựng đập.

Phương Linh