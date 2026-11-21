Một người đàn ông tại Ai Cập đã vô tình phát hiện dấu tích của một trong những công trình điêu khắc hoàng gia khổng lồ từ thời cổ đại ngay trên khu đất của mình. Từ một khối đá có khắc chữ, các nhà khảo cổ tiến hành khai quật và tìm thấy những mảnh vỡ của hai bức tượng hoàng gia, trong đó có một bức được xác định là hình tượng Pharaoh Ramses II, vị vua nổi tiếng từng cai trị Ai Cập cách đây hơn 3.000 năm.

Theo Dexerto, sự việc bắt đầu tại làng Behbeit El-Hagar, thuộc tỉnh Gharbia của Ai Cập. Trong lúc làm việc bên ngoài nhà, người dân địa phương phát hiện một khối đá có các dòng chữ khắc trên bề mặt. Người này sau đó thông báo cho cơ quan quản lý cổ vật địa phương để kiểm tra phát hiện.

Sau quá trình đánh giá ban đầu, Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập đã triển khai hoạt động khai quật tại khu vực. Theo thông tin được People dẫn lại, nhóm khảo cổ tìm thấy những mảnh vỡ của hai bức tượng hoàng gia có kích thước lớn, trong đó một bức được xác định là tượng Ramses II.

Phần đầu tượng cao hơn 1,5 mét

Phát hiện nổi bật nhất là phần đầu bằng đá của một bức tượng, có chiều cao khoảng 5 feet 3 inch, tương đương gần 1,6 mét. Theo Egyptian Gazette, tác phẩm khắc họa Ramses II đội vương miện kép tượng trưng cho Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập.

Dựa trên tỷ lệ giữa phần đầu còn lại và kích thước tổng thể của tượng, các nhà khảo cổ ước tính bức tượng hoàn chỉnh, tính cả phần bệ, có thể từng cao khoảng 28 feet, tương đương 8,5 mét.

Tuy nhiên, đây không phải một bức tượng còn nguyên vẹn. Các nhà khảo cổ hiện chỉ tìm thấy những phần còn sót lại của công trình điêu khắc, do đó chiều cao gần 8,5 mét là con số ước tính dựa trên tỷ lệ của phần đầu tượng được phát hiện.

Cuộc khai quật cũng hé lộ một phần của bức tượng hoàng gia thứ hai, với chiều cao phần còn lại gần 8 feet, tương đương khoảng 2,4 mét. Phần chân và bệ tượng đã bị mất, nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ bên dưới chiếc mũ đội đầu truyền thống của hoàng gia Ai Cập. Các nhà nghiên cứu cho rằng bức tượng này cũng có thể mô tả Ramses II, dù danh tính chưa được xác nhận chắc chắn.

Gần khu vực khai quật, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy một khối đá granite màu hồng có khắc chữ tượng hình. Nội dung trên khối đá xác định vị vua được nhắc đến là Vua của Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập, đồng thời là Con trai của thần Ra. Những dòng chữ này cung cấp thêm manh mối về danh tính nhân vật hoàng gia gắn với các di tích được tìm thấy.

Vị Pharaoh nổi tiếng cai trị Ai Cập hơn 60 năm

Ramses II, còn được gọi là Ramses Đại đế, là một trong những vị Pharaoh nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại. Theo HeritageDaily, ông trị vì trong giai đoạn khoảng năm 1279 đến năm 1213 trước Công nguyên. Triều đại của Ramses II gắn liền với nhiều hoạt động xây dựng đền thờ và các công trình tượng đài quy mô lớn.

Tên tuổi của Ramses II cũng thường được liên hệ với vị Pharaoh đối đầu với Moses trong câu chuyện Xuất hành của Kinh Thánh. Theo câu chuyện này, người Israel bị bắt làm nô lệ tại Ai Cập, còn Moses yêu cầu Pharaoh trả tự do cho họ. Sau khi nhà vua từ chối, một loạt tai ương xảy ra trước khi người Israel cuối cùng được phép rời khỏi Ai Cập.

Tuy nhiên, Kinh Thánh không nêu tên vị Pharaoh trong câu chuyện. Vì vậy, việc xác định Ramses II chính là nhân vật này vẫn chưa được xác nhận.

Khu vực Behbeit El-Hagar vốn đã được biết đến với tàn tích của một ngôi đền lớn dành riêng cho nữ thần Isis. Sau phát hiện mới, các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu liệu hai bức tượng hoàng gia từng được đặt tại khu vực ngôi đền hay được di chuyển đến đây vào một thời điểm khác.

Hoạt động khai quật hiện vẫn tiếp tục. Các nhà khảo cổ đang nghiên cứu mối liên hệ giữa những mảnh tượng được tìm thấy với các công trình cổ xung quanh, nhằm xác định vị trí ban đầu và bối cảnh lịch sử của những di tích này.

Phát hiện bắt đầu từ một khối đá trên khu đất của người dân địa phương đã mở ra cơ hội tìm hiểu thêm về các công trình điêu khắc hoàng gia tại Ai Cập cổ đại. Dù nhiều chi tiết vẫn cần được làm rõ, những mảnh tượng mới tìm thấy đang cung cấp thêm dữ liệu về nghệ thuật điêu khắc và hoạt động xây dựng dưới thời Ramses II.