Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Do gió Đông Nam hoạt động mạnh là nguyên nhân gây ra mưa phùn kèm sương mù ở khu vực phía Đông dãy Hoàng Liên Sơn.
Một số điểm vùng núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Tam Đảo (Phú Thọ), Mộc Châu (Sơn La) có thể xuất hiện sương mù dày khiến tầm nhìn hạn chế dưới 100m, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Buổi trưa và chiều 2 ngày tới trời sẽ có khoảng ngớt mưa. Thậm chí từ 27 Tết đến chiều 29 Tết nắng ấm xuất hiện nhiều hơn. Tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ tăng lên, cao nhất từ 24-25 độ.
Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ có nắng vào trưa và chiều nay. Nhiệt độ phổ biến từ 25-29 độ, không khí thoáng đãng và dễ chịu.
Khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông trái mùa chiều và tối nay, cục bộ có nơi mưa to. Sáng và trưa có nắng mây đan xen.
Khu vực miền Đông Nam Bộ thời tiết khá nóng với nhiệt độ cao nhất 32-33 độ. Từ ngày 26 Tết, mưa dứt, trời có nắng cả ngày.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, có nơi trên 24 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; sau có mưa vào nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 25-27 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
