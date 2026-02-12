Tin sáng 12/2: Giáo viên nói gì bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối? Thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau 300 lần thụt dầu

Bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối: Giáo viên nhận lỗi do sơ suất

Em P. được bố mẹ và người thân tìm thấy trong lớp học. (Ảnh: Chụp màn hình)

Liên quan vụ giáo viên bị phản ánh "nhốt" học sinh trong lớp học tại điểm trường Lầu Tòng, thuộc Trường tiểu học Nậm Lầu (xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La), chính quyền địa phương và nhà trường thông tin về diễn biến sự việc, thông tin trên VTC News.

Điểm trường Lầu Tòng đặt tại bản Lọng Lầu, cách điểm trường trung tâm khoảng 3,5km, trong đó 2,5km đường chưa được cứng hóa. Tại đây 9 lớp với tổng số 208 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Lớp 1E do cô giáo L.T.S. (SN 1984) làm giáo viên chủ nhiệm, có 19 học sinh theo học.

Trong số này, em L.D.P. (SN 2019), hộ khẩu và cư trú tại bản Lọng Lầu, xã Nậm Lầu. Em P. là con của bà Q.T.T. (SN 2000) và ông L.V.C. (SN 1994), cùng trú tại địa phương.

Theo báo cáo, khoảng 16h15 ngày 10/2/2026, sau khi kết thúc buổi học, cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn học sinh sắp xếp lại bàn ghế theo quy định.

Do thời tiết lạnh, các cửa sổ lớp học đều được đóng kín. Lớp có hai cửa chính, nhưng cửa phía cuối lớp đã khóa từ bên ngoài do ổ khóa mới bị hỏng, nên chỉ sử dụng cửa chính phía bục giảng để ra vào.

Sau khi học sinh ra về, cô giáo đứng trên bục giảng quan sát một lượt và cho rằng lớp không còn học sinh nên khóa cửa từ bên ngoài rồi rời điểm trường. Trong quá trình này, do sơ suất và không trực tiếp xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các vị trí khuất tầm nhìn, cô không phát hiện em L.D.P. vẫn còn ở trong lớp.

Cô giáo L.T.S. thừa nhận đây là lỗi của bản thân, khẳng định không có yếu tố cố ý và không có mâu thuẫn với gia đình hay học sinh liên quan. Ban giám hiệu nhà trường cho biết trong quá trình công tác, cô S. được đánh giá là giáo viên nhiệt tình, bám lớp, bám trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện trường tiểu học Nậm Lầu đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo L.T.S. để phục vụ việc kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh.

Nam thanh niên 20 tuổi hôn mê sau hút thuốc lá điện tử

Nam bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) vừa điều trị một nam bệnh nhân 20 tuổi hôn mê sâu, suy hô hấp cấp, tổn thương phổi nặng nghi do ngộ độc thuốc lá điện tử, thông tin trên Người lao động.

Theo bệnh sử, người bệnh sử dụng thuốc lá điện tử thời gian gần đây. Trước nhập viện, nam thanh niên mệt mỏi, khó thở tăng dần, sau đó lơ mơ rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Khi tiếp nhận, bác sĩ xác định bệnh nhân suy hô hấp cấp, phải đặt nội khí quản, thở máy. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng cải thiện rõ, bệnh nhân được rút ống, tỉnh táo và xuất viện.

Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Đăng Hải, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, cho biết thuốc lá điện tử thường được quảng cáo "an toàn hơn thuốc lá truyền thống", song thực tế nhiều ca ngộ độc nặng, thậm chí nguy kịch, đã được ghi nhận.

Theo bác sĩ Hải, dung dịch trong thuốc lá điện tử ngoài nicotine còn chứa phụ gia, hương liệu, dung môi. Khi bị làm nóng, chúng có thể tạo ra các hợp chất độc, gây tổn thương nhiều cơ quan.

Người sử dụng có nguy cơ ngộ độc nicotine cấp, viêm phổi cấp, rối loạn thần kinh, tim mạch. Đáng lo ngại, người dùng thường không biết mình hít phải chất gì, trong khi mùi vị hấp dẫn khiến giới trẻ dễ sử dụng thường xuyên.

Một phạm nhân chém trọng thương bạn tù chỉ từ tranh cãi về một bộ phim

Phiên tòa xét xử phạm nhân chém bạn tù trọng thương. Ảnh: Viện kiểm sát Thanh Hóa

Ngày 11/2, thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết, VKSND khu vực 12 - Thanh Hóa vừa phối hợp với TAND khu vực 12 - Thanh Hóa tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Trương Văn Cường (SN 1998) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào sáng 23/10/2025 tại khu vực lao động thuộc Phân trại số 2, Trại giam Thanh Cẩm (Cục C10, Bộ Công an), trong quá trình chấp hành án.

Cụ thể, khi đang lao động cải tạo, phạm nhân Trương Văn Cường (SN 1998) và phạm nhân Mạc Văn Trình (SN 1988) xảy ra tranh cãi liên quan đến nội dung một bộ phim. Sau đó, hai bên xô xát, Cường đã cầm một con dao (dụng cụ lao động được cấp phát) chém nhiều nhát vào người Trình. Hậu quả, anh Mạc Văn Trình bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 12%.

Trên cơ sở kết quả tranh tụng và đề nghị của đại diện VKSND khu vực 12 - Thanh Hóa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Cường 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Xe khách 41 chỗ 'nhồi' 72 người, tài xế và chủ xe bị phạt gần 200 triệu đồng

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) dừng xe khách có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, xử lý.

Theo VTC News, ngày 11/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) cho biết đơn vị vừa kiểm tra, xử phạt gần 200 triệu đồng với tài xế và chủ xe khách giường nằm chở quá số người quy định.

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục CSGT (Bộ Công an), các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, xử lý phản ánh vi phạm gửi tới Zalo của Cục trưởng Cục CSGT về trường hợp xe ô tô khách chở quá số người quy định.

Sau khi nhận được chỉ đạo, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã giao Đội CSGT đường bộ số 5 dừng, kiểm tra phương tiện để xử lý.

Đến khoảng 22h ngày 10/2, Đội CSGT đường bộ số 5 dừng xe ô tô BKS 23B-004.94 chạy tuyến Hà Giang - Hải Phòng (lý trình cự ly dài trên 300 Km).

Qua kiểm tra CSGT xác định, lái xe là Hà Quang Hiệu (SN 1983, ở xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh) xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 72 hành khách (thực tế xe chỉ được phép chở 41 chỗ nằm, 1 chỗ ngồi và 1 người lái).

Đội CSGT đường bộ số 5 lập biên bản đối với lái xe về hành vi "Chở quá số người quy định" quy định tại điểm 4, khoản 4 Điều 20, Nghị định 168 của Chính phủ.

Đồng thời, tổ công tác lập biên bản với chủ xe khách về hành vi "Giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 điều 20 của Nghị định này" quy định tại khoản 6 Điều 32, Nghị định 168 của Chính phủ.

Với các hành vi nêu trên, tài xế và chủ xe bị phạt 193.500.000 đồng, đồng thời bị xử phạt bổ sung tước phù hiệu của phương tiện 2 tháng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

300 lần thụt dầu liên tục, thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu

Ngày 11/2, BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), cho biết bệnh viện vừa điều trị thành công một trường hợp thiếu niên 15 tuổi (ngụ xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) nhập viện trong tình trạng nghi ngờ hội chứng ly giải cơ vân do vận động quá sức.

Theo bệnh sử, trước đó em thực hiện liên tục 300 lần thụt dầu. Sau khi tập, trẻ đau nhiều hai chân nhưng không đi khám. Ngày hôm sau, khi tiếp tục chơi đá bóng, cơn đau tăng nặng, không thể đi lại. Gia đình đưa trẻ đến bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khi nhập viện, trẻ lừ đừ, thở nhanh, mạch 120 lần/phút, huyết áp 100/70 mmHg. Hai chân co duỗi kém, đau nhiều vùng cơ đùi và cẳng chân; nước tiểu màu nâu đỏ sẫm. Các bác sĩ nghĩ đến tình trạng ly giải cơ vân do gắng sức.

Xét nghiệm cho thấy nhiều bất thường: men gan tăng trên 2.000 U/L, toan chuyển hóa, tăng lactate, tăng kali và phosphate máu. Đáng chú ý, men cơ CPK tăng vọt lên 215.240 U/L (bình thường 30–200 U/L); myoglobin máu 10.221 ng/ml (bình thường 36,4–110 ng/ml) và myoglobin niệu trên 12.000 ng/ml (bình thường <2,03 ng/ml).

Theo BS Tiến, myoglobin là protein trong cơ vân, có vai trò dự trữ và cung cấp oxy cho cơ. Khi cơ bị tổn thương nặng, myoglobin được phóng thích ồ ạt vào máu, lọc qua thận và thải ra nước tiểu, khiến nước tiểu sẫm màu và có thể gây suy thận cấp nếu không xử trí kịp thời.

Bệnh nhi được điều trị tích cực bằng truyền dịch tăng cường, điều chỉnh điện giải và đường huyết, truyền bicarbonate để kiềm hóa nước tiểu, đồng thời dùng N-Acetylcysteine hỗ trợ gan. Sau 7 ngày, tình trạng cải thiện rõ rệt, các chỉ số men gan và men cơ giảm dần, trẻ tỉnh táo và được xuất viện theo dõi ngoại trú.