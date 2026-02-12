Tin sáng 12/2: Giáo viên nói gì bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối? Thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau 300 lần thụt dầu
GĐXH - Sau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất; Sau khi thực hiện 300 lần thụt dầu liên tục, em than đau nhiều hai chân nhưng không đi khám...
Bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối: Giáo viên nhận lỗi do sơ suất
Liên quan vụ giáo viên bị phản ánh "nhốt" học sinh trong lớp học tại điểm trường Lầu Tòng, thuộc Trường tiểu học Nậm Lầu (xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La), chính quyền địa phương và nhà trường thông tin về diễn biến sự việc, thông tin trên VTC News.
Điểm trường Lầu Tòng đặt tại bản Lọng Lầu, cách điểm trường trung tâm khoảng 3,5km, trong đó 2,5km đường chưa được cứng hóa. Tại đây 9 lớp với tổng số 208 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Lớp 1E do cô giáo L.T.S. (SN 1984) làm giáo viên chủ nhiệm, có 19 học sinh theo học.
Trong số này, em L.D.P. (SN 2019), hộ khẩu và cư trú tại bản Lọng Lầu, xã Nậm Lầu. Em P. là con của bà Q.T.T. (SN 2000) và ông L.V.C. (SN 1994), cùng trú tại địa phương.
Theo báo cáo, khoảng 16h15 ngày 10/2/2026, sau khi kết thúc buổi học, cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn học sinh sắp xếp lại bàn ghế theo quy định.
Do thời tiết lạnh, các cửa sổ lớp học đều được đóng kín. Lớp có hai cửa chính, nhưng cửa phía cuối lớp đã khóa từ bên ngoài do ổ khóa mới bị hỏng, nên chỉ sử dụng cửa chính phía bục giảng để ra vào.
Sau khi học sinh ra về, cô giáo đứng trên bục giảng quan sát một lượt và cho rằng lớp không còn học sinh nên khóa cửa từ bên ngoài rồi rời điểm trường. Trong quá trình này, do sơ suất và không trực tiếp xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các vị trí khuất tầm nhìn, cô không phát hiện em L.D.P. vẫn còn ở trong lớp.
Cô giáo L.T.S. thừa nhận đây là lỗi của bản thân, khẳng định không có yếu tố cố ý và không có mâu thuẫn với gia đình hay học sinh liên quan. Ban giám hiệu nhà trường cho biết trong quá trình công tác, cô S. được đánh giá là giáo viên nhiệt tình, bám lớp, bám trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hiện trường tiểu học Nậm Lầu đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo L.T.S. để phục vụ việc kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh.
Nam thanh niên 20 tuổi hôn mê sau hút thuốc lá điện tử
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) vừa điều trị một nam bệnh nhân 20 tuổi hôn mê sâu, suy hô hấp cấp, tổn thương phổi nặng nghi do ngộ độc thuốc lá điện tử, thông tin trên Người lao động.
Theo bệnh sử, người bệnh sử dụng thuốc lá điện tử thời gian gần đây. Trước nhập viện, nam thanh niên mệt mỏi, khó thở tăng dần, sau đó lơ mơ rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê.
Khi tiếp nhận, bác sĩ xác định bệnh nhân suy hô hấp cấp, phải đặt nội khí quản, thở máy. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng cải thiện rõ, bệnh nhân được rút ống, tỉnh táo và xuất viện.
Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Đăng Hải, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, cho biết thuốc lá điện tử thường được quảng cáo "an toàn hơn thuốc lá truyền thống", song thực tế nhiều ca ngộ độc nặng, thậm chí nguy kịch, đã được ghi nhận.
Theo bác sĩ Hải, dung dịch trong thuốc lá điện tử ngoài nicotine còn chứa phụ gia, hương liệu, dung môi. Khi bị làm nóng, chúng có thể tạo ra các hợp chất độc, gây tổn thương nhiều cơ quan.
Người sử dụng có nguy cơ ngộ độc nicotine cấp, viêm phổi cấp, rối loạn thần kinh, tim mạch. Đáng lo ngại, người dùng thường không biết mình hít phải chất gì, trong khi mùi vị hấp dẫn khiến giới trẻ dễ sử dụng thường xuyên.
Một phạm nhân chém trọng thương bạn tù chỉ từ tranh cãi về một bộ phim
Ngày 11/2, thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết, VKSND khu vực 12 - Thanh Hóa vừa phối hợp với TAND khu vực 12 - Thanh Hóa tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Trương Văn Cường (SN 1998) về tội "Cố ý gây thương tích".
Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào sáng 23/10/2025 tại khu vực lao động thuộc Phân trại số 2, Trại giam Thanh Cẩm (Cục C10, Bộ Công an), trong quá trình chấp hành án.
Cụ thể, khi đang lao động cải tạo, phạm nhân Trương Văn Cường (SN 1998) và phạm nhân Mạc Văn Trình (SN 1988) xảy ra tranh cãi liên quan đến nội dung một bộ phim. Sau đó, hai bên xô xát, Cường đã cầm một con dao (dụng cụ lao động được cấp phát) chém nhiều nhát vào người Trình. Hậu quả, anh Mạc Văn Trình bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 12%.
Trên cơ sở kết quả tranh tụng và đề nghị của đại diện VKSND khu vực 12 - Thanh Hóa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Cường 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".
Xe khách 41 chỗ 'nhồi' 72 người, tài xế và chủ xe bị phạt gần 200 triệu đồng
Theo VTC News, ngày 11/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) cho biết đơn vị vừa kiểm tra, xử phạt gần 200 triệu đồng với tài xế và chủ xe khách giường nằm chở quá số người quy định.
Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục CSGT (Bộ Công an), các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, xử lý phản ánh vi phạm gửi tới Zalo của Cục trưởng Cục CSGT về trường hợp xe ô tô khách chở quá số người quy định.
Sau khi nhận được chỉ đạo, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã giao Đội CSGT đường bộ số 5 dừng, kiểm tra phương tiện để xử lý.
Đến khoảng 22h ngày 10/2, Đội CSGT đường bộ số 5 dừng xe ô tô BKS 23B-004.94 chạy tuyến Hà Giang - Hải Phòng (lý trình cự ly dài trên 300 Km).
Qua kiểm tra CSGT xác định, lái xe là Hà Quang Hiệu (SN 1983, ở xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh) xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định.
Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 72 hành khách (thực tế xe chỉ được phép chở 41 chỗ nằm, 1 chỗ ngồi và 1 người lái).
Đội CSGT đường bộ số 5 lập biên bản đối với lái xe về hành vi "Chở quá số người quy định" quy định tại điểm 4, khoản 4 Điều 20, Nghị định 168 của Chính phủ.
Đồng thời, tổ công tác lập biên bản với chủ xe khách về hành vi "Giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 điều 20 của Nghị định này" quy định tại khoản 6 Điều 32, Nghị định 168 của Chính phủ.
Với các hành vi nêu trên, tài xế và chủ xe bị phạt 193.500.000 đồng, đồng thời bị xử phạt bổ sung tước phù hiệu của phương tiện 2 tháng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
300 lần thụt dầu liên tục, thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu
Ngày 11/2, BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), cho biết bệnh viện vừa điều trị thành công một trường hợp thiếu niên 15 tuổi (ngụ xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) nhập viện trong tình trạng nghi ngờ hội chứng ly giải cơ vân do vận động quá sức.
Theo bệnh sử, trước đó em thực hiện liên tục 300 lần thụt dầu. Sau khi tập, trẻ đau nhiều hai chân nhưng không đi khám. Ngày hôm sau, khi tiếp tục chơi đá bóng, cơn đau tăng nặng, không thể đi lại. Gia đình đưa trẻ đến bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Khi nhập viện, trẻ lừ đừ, thở nhanh, mạch 120 lần/phút, huyết áp 100/70 mmHg. Hai chân co duỗi kém, đau nhiều vùng cơ đùi và cẳng chân; nước tiểu màu nâu đỏ sẫm. Các bác sĩ nghĩ đến tình trạng ly giải cơ vân do gắng sức.
Xét nghiệm cho thấy nhiều bất thường: men gan tăng trên 2.000 U/L, toan chuyển hóa, tăng lactate, tăng kali và phosphate máu. Đáng chú ý, men cơ CPK tăng vọt lên 215.240 U/L (bình thường 30–200 U/L); myoglobin máu 10.221 ng/ml (bình thường 36,4–110 ng/ml) và myoglobin niệu trên 12.000 ng/ml (bình thường <2,03 ng/ml).
Theo BS Tiến, myoglobin là protein trong cơ vân, có vai trò dự trữ và cung cấp oxy cho cơ. Khi cơ bị tổn thương nặng, myoglobin được phóng thích ồ ạt vào máu, lọc qua thận và thải ra nước tiểu, khiến nước tiểu sẫm màu và có thể gây suy thận cấp nếu không xử trí kịp thời.
Bệnh nhi được điều trị tích cực bằng truyền dịch tăng cường, điều chỉnh điện giải và đường huyết, truyền bicarbonate để kiềm hóa nước tiểu, đồng thời dùng N-Acetylcysteine hỗ trợ gan. Sau 7 ngày, tình trạng cải thiện rõ rệt, các chỉ số men gan và men cơ giảm dần, trẻ tỉnh táo và được xuất viện theo dõi ngoại trú.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc giaThời sự - 18 giờ trước
Sáng 11/2, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia và Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống.
Tin sáng 11/2: Danh tính 3 thiếu niên đánh nam sinh lớp 9 tử vong 'do ghen tuông'; có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép?Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Ba đối tượng đánh dã man nam sinh lớp 9 khiến em tử vong vừa bị cơ quan công an khởi tố, song cho tại ngoại vì chưa đủ 18 tuổi; Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, từ ngày 9/2/2026, có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép.
Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét?Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông khiến mưa trở lại. Do có mưa nên thời tiết vẫn lạnh.
Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh mạnh tăng cường trước Tết?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 11-12/2, miền Bắc đón không khí lạnh được tăng cường yếu lệch Đông, sau đó cường độ suy yếu.
Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân miền Bắc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc tăng nhiệt, ấm dần từ hôm nay.
Tin sáng 10/2: Sẽ thí điểm vận hành sàn giao dịch vàng, bất động sản; Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chính phủ chỉ đạo khẩn trương đưa vào hoạt động các thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng, bất động sản trước ngày 28/2; sau cao điểm rét đậm, rét hại của đợt không khí lạnh này, dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ ấm hơn từ hôm nay.
Dự báo thời tiết Hà Nội đêm Giao thừa, mùng 1 Tết Nguyên đán 2026Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Cơ quan khí tượng đã phát đi bản tin dự báo thời tiết mới nhất các khu vực trên cả nước dịp Tết Nguyên đán 2026 trong đó có thời tiết Hà Nội.
Khối không khí lạnh mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét đỉnh điểm dưới 10 độ?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiều nơi của Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đó Thủ đô Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ.
Tin sáng 8/2: Thuế TP Hà Nội thông báo nóng về thay đổi trọng yếu về tiền sử dụng đất và thuê đất; Xuất hiện thủ đoạn mới liên quan đến thẻ Căn cước, tất cả phụ huynh đặc biệt chú ýThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Thuế TP Hà Nội thông tin về những thay đổi trọng yếu mà người dân cần nắm rõ về tiền sử dụng đất và thuê đất quy định tại Nghị định số 50/2026/NĐ-CP; Cơ quan công an phát cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an gọi điện cho người dân, yêu cầu cập nhật thông tin Căn cước cho trẻ em nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 30 năm bất ngờ "tái xuất" ngỡ ngàngThời sự - 4 ngày trước
Việc loài vật này xuất hiện trở lại sau hàng chục năm biến mất khiến giới khoa học trong và ngoài nước ngỡ ngàng.
Dự báo thời tiết Hà Nội đêm Giao thừa, mùng 1 Tết Nguyên đán 2026Thời sự
GĐXH - Cơ quan khí tượng đã phát đi bản tin dự báo thời tiết mới nhất các khu vực trên cả nước dịp Tết Nguyên đán 2026 trong đó có thời tiết Hà Nội.