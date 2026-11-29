Tiểu đêm là tình trạng phải thức giấc trong lúc ngủ để đi tiểu. Tình trạng này khá phổ biến ở người trung niên và cao tuổi, đặc biệt ở phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Không ít người cho rằng nguyên nhân chỉ do tuổi tác, thận yếu hoặc bàng quang hoạt động kém nên thường chủ quan, không đi khám.

Tuy nhiên, đây cũng có thể là một trong những biểu hiện của bệnh tiểu đường, nhất là khi đi kèm với tình trạng khát nước nhiều, khô miệng, nhanh đói hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, khi lượng đường trong máu tăng cao vượt quá khả năng tái hấp thu glucose của thận, glucose sẽ bị đào thải qua nước tiểu. Quá trình này kéo theo nước, khiến lượng nước tiểu tăng lên và người bệnh phải đi tiểu nhiều lần hơn bình thường.

Đây là cơ chế giải thích vì sao người mắc bệnh tiểu đường có thể thường xuyên đi tiểu, kể cả vào ban đêm. Việc mất nhiều nước qua đường tiểu cũng khiến cơ thể liên tục khát nước, khô miệng và có xu hướng uống nhiều nước hơn.

Đáng chú ý, bệnh tiểu đường type 2 có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Một số người không nhận thấy biểu hiện bất thường rõ rệt cho đến khi được phát hiện qua xét nghiệm sức khỏe định kỳ hoặc khi đã xuất hiện biến chứng.

Tiểu đêm 2–3 lần mỗi tối có thể là dấu hiệu cảnh báo đường huyết tăng cao, người trung niên không nên chủ quan.

6 dấu hiệu đi kèm cảnh báo có thể mắc bệnh tiểu đường ai cũng cần biết

Ngoài tình trạng đi tiểu nhiều lần, người có đường huyết tăng cao có thể xuất hiện một số biểu hiện khác. Theo các dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường, người dân cần chú ý:

- Thường xuyên khát nước, khô miệng: Cơ thể mất nước do tăng đào thải nước tiểu, khiến người bệnh liên tục muốn uống nước.

- Nhanh đói dù vừa ăn: Khi insulin hoạt động không hiệu quả, glucose khó được tế bào sử dụng để tạo năng lượng, khiến cơ thể có thể xuất hiện cảm giác đói thường xuyên.

- Mệt mỏi, thiếu năng lượng: Tình trạng rối loạn sử dụng glucose khiến cơ thể không khai thác năng lượng hiệu quả.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân: Một số người giảm cân dù không chủ động ăn kiêng hoặc tăng cường vận động.

- Nhìn mờ, thị lực thay đổi: Đường huyết tăng cao có thể làm thay đổi lượng dịch trong thủy tinh thể, gây ảnh hưởng đến khả năng nhìn.

- Vết thương lâu lành, dễ nhiễm trùng, ngứa vùng kín tái đi tái lại: Đường huyết cao kéo dài có thể ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho một số tác nhân gây nhiễm trùng phát triển.

Không phải ai mắc bệnh tiểu đường cũng có đầy đủ những triệu chứng trên. Đặc biệt, người mắc tiểu đường type 2 giai đoạn đầu có thể gần như không có biểu hiện rõ ràng.

Phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh cần chú ý nguy cơ tiểu đường

Ở phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, những thay đổi nội tiết có thể đi kèm với sự gia tăng tích tụ mỡ bụng, thay đổi khối lượng cơ và biến động chuyển hóa. Đây cũng là giai đoạn nhiều người bắt đầu tăng cân, ít vận động hoặc xuất hiện các vấn đề như rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp. Những yếu tố này có thể làm gia tăng nguy cơ kháng insulin và tiểu đường type 2, đặc biệt ở người thừa cân, béo phì hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh.

Vì vậy, phụ nữ trung niên không nên mặc định tình trạng tiểu đêm là hệ quả tất yếu của tuổi tác. Nếu thường xuyên thức giấc để đi tiểu, nhất là khi đi kèm các dấu hiệu bất thường kể trên, cần chủ động kiểm tra sức khỏe.

Cũng cần lưu ý, tiểu đêm không phải biểu hiện đặc hiệu của bệnh tiểu đường. Tình trạng này còn có thể liên quan đến việc uống nhiều nước trước khi ngủ, sử dụng đồ uống chứa caffeine, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, bàng quang tăng hoạt, rối loạn giấc ngủ hoặc một số bệnh lý khác.

Xét nghiệm nào giúp phát hiện sớm bệnh tiểu đường?

Khi có biểu hiện nghi ngờ, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, thay vì tự ý mua thuốc bổ thận hoặc sử dụng các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị tiểu đêm. Hai xét nghiệm thường được sử dụng để đánh giá tình trạng đường huyết gồm:

Xét nghiệm glucose máu lúc đói: Được thực hiện sau khi nhịn ăn ít nhất 8 giờ. Kết quả từ 126 mg/dL (7,0 mmol/L) trở lên có thể đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường.

Xét nghiệm HbA1c: Phản ánh mức đường huyết trung bình trong khoảng 2–3 tháng trước đó. Kết quả HbA1c từ 6,5% trở lên có thể đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tiểu đường.

Trong trường hợp không có triệu chứng tăng đường huyết rõ ràng, kết quả bất thường thường cần được xác nhận bằng xét nghiệm lặp lại hoặc một xét nghiệm chẩn đoán khác theo chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó, người thường xuyên tiểu đêm cũng có thể cần kiểm tra nước tiểu, chức năng thận hoặc đánh giá hệ tiết niệu tùy theo triệu chứng và kết quả thăm khám.

Bệnh tiểu đường type 2 có thể âm thầm gây tổn thương tim mạch, thận, mắt và hệ thần kinh nếu không được phát hiện, kiểm soát kịp thời. Vì vậy, không nên đợi đến khi cơ thể xuất hiện nhiều triệu chứng mới đi kiểm tra đường huyết.

Chủ động khám sức khỏe định kỳ, duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường vận động và xây dựng chế độ ăn cân đối là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, nếu thường xuyên tiểu đêm không rõ nguyên nhân, người dân nên đi khám để xác định đúng nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.

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