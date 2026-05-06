Người suy thận ăn thịt gà tưởng tốt nhưng có thể hại thận nếu bỏ qua nguyên tắc này

Người bệnh suy thận ăn thịt gà có tốt không?

Suy thận là tình trạng chức năng lọc và đào thải của thận suy giảm, khiến các chất cặn bã và sản phẩm chuyển hóa tích tụ trong cơ thể. Trong đó, đạm là một trong những yếu tố dinh dưỡng cần kiểm soát chặt chẽ.

Thịt gà thường được xem là “đạm nhẹ” hơn so với thịt đỏ, tuy nhiên điều này không có nghĩa là người bệnh suy thận có thể ăn thoải mái. Bất kỳ nguồn đạm nào khi vào cơ thể cũng tạo ra sản phẩm chuyển hóa mà thận phải xử lý. Khi chức năng thận suy giảm, việc tiêu thụ quá nhiều đạm có thể làm tăng gánh nặng cho cơ quan này.

Vì vậy, câu trả lời cho việc suy thận có ăn được thịt gà không là có thể ăn, nhưng phải kiểm soát chặt chẽ về lượng và cách chế biến.

Người bệnh suy thận nên ăn thịt gà cần biết điều này

Để đảm bảo an toàn, người bệnh cần tuân thủ một số nguyên tắc khi sử dụng thịt gà trong chế độ ăn hằng ngày.

Ăn với lượng hợp lý

Không nên ăn quá nhiều trong một bữa hoặc ăn liên tục mỗi ngày nếu chưa có tư vấn từ bác sĩ. Lượng đạm cần được tính toán phù hợp với từng giai đoạn bệnh.

Ưu tiên phần thịt nạc

Nên chọn phần thịt ức hoặc thịt nạc, loại bỏ da để giảm lượng chất béo và giúp cơ thể dễ chuyển hóa hơn.

Chế biến đơn giản, ít gia vị

Hạn chế muối, nước mắm, gia vị đậm đà. Việc ăn mặn không chỉ ảnh hưởng đến thận mà còn làm tăng huyết áp – vấn đề thường gặp ở người suy thận.

Cá thể hóa chế độ ăn theo từng giai đoạn bệnh

Một điểm quan trọng mà nhiều người bỏ qua là không có chế độ ăn chung cho tất cả người bệnh suy thận. Nhu cầu dinh dưỡng, đặc biệt là lượng đạm, phụ thuộc vào: Giai đoạn suy thận; tình trạng dinh dưỡng và thể trạng; các bệnh lý đi kèm...

Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể linh hoạt hơn trong việc lựa chọn thực phẩm. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển, việc kiểm soát đạm – bao gồm cả thịt gà – cần nghiêm ngặt hơn.

Cách ăn thịt gà tốt nhất cho người bệnh suy thận

Không chỉ lựa chọn thực phẩm, cách chế biến cũng ảnh hưởng lớn đến mức độ phù hợp với người bệnh suy thận.

Để an toàn nhất, người bệnh suy thận nên ăn thịt gà chế biens theo cách luộc, hấp vì ít dầu mỡ và không làm tăng gánh nặng chuyển hóa. Ngược lại, các món chiên, nướng, kho mặn thường chứa nhiều muối, dầu và gia vị, dễ làm tăng huyết áp – một yếu tố nguy cơ khiến bệnh thận tiến triển nhanh hơn.

Ngoài ra, người bệnh nên hạn chế ăn da gà và các phần nhiều mỡ vì không có lợi cho chuyển hóa và sức khỏe tim mạch.

Sai lầm trong chế độ dinh dưỡng khiến bệnh suy thận nặng hơn

Trên thực tế, không ít người bệnh suy thận rơi vào tình trạng suy kiệt do kiêng khem quá mức hoặc áp dụng các chế độ ăn truyền miệng thiếu cơ sở khoa học.

Một số trường hợp lạm dụng thuốc nam, nước lá hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, vô tình làm tổn thương thận nặng hơn. Ngoài ra, việc không kiểm soát hàm lượng kali và các khoáng chất trong khẩu phần ăn cũng có thể dẫn đến rối loạn điện giải, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng.

Theo bác sĩ chế độ dinh dưỡng cho người bệnh thận cần được xây dựng dựa trên kết quả xét nghiệm, giai đoạn bệnh và các bệnh lý đi kèm.

Việc tuân thủ chế độ ăn đúng không chỉ giúp bảo tồn chức năng thận mà còn cải thiện chất lượng sống, kéo dài thời gian chưa phải điều trị thay thế như lọc máu hay ghép thận.