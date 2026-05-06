Người suy thận ăn thịt gà tưởng tốt nhưng có thể hại thận nếu bỏ qua nguyên tắc này
GĐXH - Người bệnh suy thận ăn thịt gà cần: Ăn với lượng hợp lý, ưu tiên phần thịt nạc, chế biến đơn giản, ít gia vị và cá thể hóa chế độ ăn theo từng giai đoạn bệnh.
Người bệnh suy thận ăn thịt gà có tốt không?
Suy thận là tình trạng chức năng lọc và đào thải của thận suy giảm, khiến các chất cặn bã và sản phẩm chuyển hóa tích tụ trong cơ thể. Trong đó, đạm là một trong những yếu tố dinh dưỡng cần kiểm soát chặt chẽ.
Thịt gà thường được xem là “đạm nhẹ” hơn so với thịt đỏ, tuy nhiên điều này không có nghĩa là người bệnh suy thận có thể ăn thoải mái. Bất kỳ nguồn đạm nào khi vào cơ thể cũng tạo ra sản phẩm chuyển hóa mà thận phải xử lý. Khi chức năng thận suy giảm, việc tiêu thụ quá nhiều đạm có thể làm tăng gánh nặng cho cơ quan này.
Vì vậy, câu trả lời cho việc suy thận có ăn được thịt gà không là có thể ăn, nhưng phải kiểm soát chặt chẽ về lượng và cách chế biến.
Người bệnh suy thận nên ăn thịt gà cần biết điều này
Để đảm bảo an toàn, người bệnh cần tuân thủ một số nguyên tắc khi sử dụng thịt gà trong chế độ ăn hằng ngày.
Ăn với lượng hợp lý
Không nên ăn quá nhiều trong một bữa hoặc ăn liên tục mỗi ngày nếu chưa có tư vấn từ bác sĩ. Lượng đạm cần được tính toán phù hợp với từng giai đoạn bệnh.
Ưu tiên phần thịt nạc
Nên chọn phần thịt ức hoặc thịt nạc, loại bỏ da để giảm lượng chất béo và giúp cơ thể dễ chuyển hóa hơn.
Chế biến đơn giản, ít gia vị
Hạn chế muối, nước mắm, gia vị đậm đà. Việc ăn mặn không chỉ ảnh hưởng đến thận mà còn làm tăng huyết áp – vấn đề thường gặp ở người suy thận.
Cá thể hóa chế độ ăn theo từng giai đoạn bệnh
Một điểm quan trọng mà nhiều người bỏ qua là không có chế độ ăn chung cho tất cả người bệnh suy thận. Nhu cầu dinh dưỡng, đặc biệt là lượng đạm, phụ thuộc vào: Giai đoạn suy thận; tình trạng dinh dưỡng và thể trạng; các bệnh lý đi kèm...
Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể linh hoạt hơn trong việc lựa chọn thực phẩm. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển, việc kiểm soát đạm – bao gồm cả thịt gà – cần nghiêm ngặt hơn.
Cách ăn thịt gà tốt nhất cho người bệnh suy thận
Không chỉ lựa chọn thực phẩm, cách chế biến cũng ảnh hưởng lớn đến mức độ phù hợp với người bệnh suy thận.
Để an toàn nhất, người bệnh suy thận nên ăn thịt gà chế biens theo cách luộc, hấp vì ít dầu mỡ và không làm tăng gánh nặng chuyển hóa. Ngược lại, các món chiên, nướng, kho mặn thường chứa nhiều muối, dầu và gia vị, dễ làm tăng huyết áp – một yếu tố nguy cơ khiến bệnh thận tiến triển nhanh hơn.
Ngoài ra, người bệnh nên hạn chế ăn da gà và các phần nhiều mỡ vì không có lợi cho chuyển hóa và sức khỏe tim mạch.
Sai lầm trong chế độ dinh dưỡng khiến bệnh suy thận nặng hơn
Trên thực tế, không ít người bệnh suy thận rơi vào tình trạng suy kiệt do kiêng khem quá mức hoặc áp dụng các chế độ ăn truyền miệng thiếu cơ sở khoa học.
Một số trường hợp lạm dụng thuốc nam, nước lá hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, vô tình làm tổn thương thận nặng hơn. Ngoài ra, việc không kiểm soát hàm lượng kali và các khoáng chất trong khẩu phần ăn cũng có thể dẫn đến rối loạn điện giải, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng.
Theo bác sĩ chế độ dinh dưỡng cho người bệnh thận cần được xây dựng dựa trên kết quả xét nghiệm, giai đoạn bệnh và các bệnh lý đi kèm.
Việc tuân thủ chế độ ăn đúng không chỉ giúp bảo tồn chức năng thận mà còn cải thiện chất lượng sống, kéo dài thời gian chưa phải điều trị thay thế như lọc máu hay ghép thận.
Thói quen nấu cơm để tủ lạnh ăn dần: Tiện lợi nhưng tiềm ẩn rủi ro ít ai ngờBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Thói quen nấu một nồi cơm lớn rồi bảo quản để ăn dần nhiều ngày đang được không ít người áp dụng vì tiện lợi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo cách làm này có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn và gây ngộ độc thực phẩm nếu không tuân thủ đúng nguyên tắc bảo quản.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - ParisY tế - 6 giờ trước
GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Người đàn ông bất ngờ phát hiện 2 loại ung thư đường tiêu hóa từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Đi khám vì táo bón kéo dài, người dàn ông bất ngờ phát hiện đồng thời 2 bệnh ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm, dù trước đó không có triệu chứng rõ ràng.
Muốn kéo dài tuổi thọ sau tuổi 50, nhất định phải nhớ 4 nguyên tắc nàySống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa rõ rệt. Lúc này, ăn uống không chỉ để no mà còn là yếu tố quyết định sức khỏe và tuổi thọ.
Liên tiếp 2 người bị nhồi máu cơ tim khi đang đi du lịch, thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Liên tiếp 2 ca nhồi máu cơ tim ở người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều có thói quen hút thuốc lá trong nhiều năm.
5 cách giúp cơ thể nhanh hồi phục sau kỳ nghỉ lễ, nhiều người bỏ qua bước đầu tiênSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sau kỳ nghỉ lễ, nhiều người rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải, rối loạn tiêu hóa hoặc khó tập trung khi quay lại công việc.
Trẻ dậy thì muộn có ảnh hưởng gì?Sống khỏe - 1 ngày trước
Dậy thì muộn không chỉ đơn thuần là việc 'lớn chậm' hơn bạn bè mà nó có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định đến cả thể chất lẫn tâm lý của trẻ. Vậy, những ảnh hưởng đó là gì?
Người tuổi thọ cao thường có 3 đặc điểm này trên khuôn mặt: Có 1 thôi cũng đã là may mắnSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Người xưa tin rằng “khí sắc hiện ra ở mặt”, còn y học hiện đại cũng thừa nhận: sức khỏe thể chất và tinh thần đều in dấu lên diện mạo. Một người sống thọ, sống an nhiên, thường không chỉ có chế độ sinh hoạt tốt mà còn thể hiện qua những nét rất dễ nhận ra trên gương mặt.
Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư thận giai đoạn sớm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Một phụ nữ 41 tuổi ở Tây Ninh được phát hiện u thận giai đoạn sớm chỉ từ triệu chứng đau bụng không điển hình.
Ù tai do tiếng ồn lớn: Điều trị thế nào để tránh nghe kém kéo dài?Sống khỏe - 1 ngày trước
Ù tai sau khi tiếp xúc tiếng ồn lớn không chỉ là phản ứng tạm thời mà có thể là dấu hiệu cảnh báo tổn thương thính giác. Nếu không điều trị đúng cách, tình trạng này dễ tiến triển thành nghe kém kéo dài.
Người tuổi thọ cao thường có 3 đặc điểm này trên khuôn mặt: Có 1 thôi cũng đã là may mắnSống khỏe
GĐXH - Người xưa tin rằng “khí sắc hiện ra ở mặt”, còn y học hiện đại cũng thừa nhận: sức khỏe thể chất và tinh thần đều in dấu lên diện mạo. Một người sống thọ, sống an nhiên, thường không chỉ có chế độ sinh hoạt tốt mà còn thể hiện qua những nét rất dễ nhận ra trên gương mặt.