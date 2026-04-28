Thiếu nữ sinh 19 tuổi suy thận cấp, men gan tăng cao thừa nhận mắc sai lầm này trong lúc giảm cân

Thứ ba, 09:45 28/04/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Một nữ sinh 19 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy thận cấp, men gan tăng cao và rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng sau khi sử dụng trà giảm cân.

Suy thận cấp, men gan tăng sau 2 tuần uống trà giảm cân

Nguyệt (19 tuổi, TP.HCM) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, buồn nôn, chán ăn, tim đập nhanh, sau đó lả người và ngất xỉu.

Kết quả kiểm tra cho thấy mức lọc cầu thận của bệnh nhân giảm còn dưới 60 ml/phút, kali máu và men gan tăng cao, đường huyết tăng mạnh. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy thận cấp, có dấu hiệu suy gan trên nền tiểu đường type 1.

Người bệnh được xử trí khẩn cấp bằng bù dịch, truyền insulin kết hợp glucose để kiểm soát đường huyết và kali, đồng thời điều chỉnh rối loạn điện giải trước khi chuyển về khoa Nội tiết – Đái tháo đường tiếp tục điều trị.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Nguyên nhân đến từ trà giảm cân “gắn mác tự nhiên”

Theo người nhà, Nguyệt mắc tiểu đường type 1 đã 4 năm và vẫn điều trị theo đơn. Tuy nhiên, gần đây do tăng khoảng 5kg và bị bạn bè chê béo, bệnh nhân đã tự mua trà giảm cân trên mạng được quảng cáo “an toàn cho người tiểu đường”.

Sản phẩm dạng túi lọc, ghi thành phần từ hoa quả sấy khô, có mùi vị dễ uống và giúp giảm cảm giác thèm ăn. Sau 2 tuần sử dụng, Nguyệt giảm được 3kg nhưng xuất hiện các triệu chứng bất thường như mệt lả, khát nước nhưng tiểu ít, đầy bụng, tim đập nhanh, khó thở trước khi ngất xỉu.

Người tiểu đường đặc biệt dễ gặp biến chứng nặng

ThS.BS Hoàng Thị Hồng Linh, khoa Nội tiết – Đái tháo đường cho biết, tiểu đường type 1 là bệnh tự miễn mạn tính, người bệnh phải phụ thuộc hoàn toàn vào insulin ngoại sinh.

Nếu không kiểm soát tốt đường huyết, bệnh có thể gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm như tổn thương tim mạch, đột quỵ, đặc biệt là tổn thương vi mạch tại thận, dẫn đến suy thận mạn, thậm chí phải chạy thận hoặc ghép thận.

Trong trường hợp của Nguyệt, việc sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc đã làm rối loạn chuyển hóa, khiến bệnh nền trở nên mất kiểm soát, dẫn đến suy thận cấp và nguy cơ tổn thương gan.

Cảnh báo nguy cơ từ sản phẩm giảm cân trôi nổi

Theo các bác sĩ, nhiều loại trà giảm cân bán trên mạng có thể chứa các chất nguy hại như phenolphthalein – từng được dùng làm thuốc nhuận tràng nhưng đã bị cấm do nguy cơ gây ung thư và rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.

Ngoài ra, các sản phẩm này có thể gây chán ăn giả tạo, mất nước, rối loạn điện giải, ảnh hưởng đến tim mạch, thần kinh và làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim – đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh nền như tiểu đường.

Việc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nặng như suy gan, suy thận, xuất huyết tiêu hóa, sốc phản vệ, tổn thương não, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo: Giảm cân phải có kiểm soát y khoa

Sau điều trị, tình trạng của Nguyệt dần ổn định nhờ được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, chưa ghi nhận tổn thương não.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, người mắc tiểu đường type 1 nếu muốn giảm cân cần được bác sĩ theo dõi và chỉ định cụ thể. Việc tự ý dùng sản phẩm giảm cân hoặc nhịn ăn cực đoan không chỉ không hiệu quả mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng.

“Các biện pháp giảm cân thiếu khoa học có thể làm mất nước, rối loạn điện giải, ảnh hưởng tim mạch và khiến bệnh nền tiến triển nặng hơn”, bác sĩ Linh cảnh báo.

Người đàn ông 35 tuổi mắc suy thận mạn tính từ những món ăn quen thuộc tại hàng quán

GĐXH - Cảm thấy khó thở khi đi bộ, tức ngực và thỉnh thoảng bị hồi hộp, anh Lâm (35 tuổi, quản lý tại một công ty ở Đài Loan - Trung Quốc) đi khám được phát hiện bị suy thận độ 3. Nguyên nhân mắc bệnh do những món ăn quen thuộc của người này.

Mắc suy thận, tiểu đường, người phụ nữ 68 tuổi suýt mù mắt vì gặp biến chứng

GĐXH - Không phải cứ skincare đắt tiền là đủ. Với phụ nữ sau 40, làn da thay đổi từ bên trong và vitamin chính là yếu tố quyết định giúp cải thiện nếp nhăn, độ đàn hồi và độ tươi trẻ mỗi ngày.

GĐXH - Cảm thấy khó thở khi đi bộ, tức ngực và thỉnh thoảng bị hồi hộp, anh Lâm (35 tuổi, quản lý tại một công ty ở Đài Loan - Trung Quốc) đi khám được phát hiện bị suy thận độ 3. Nguyên nhân mắc bệnh do những món ăn quen thuộc của người này.

TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.

GĐXH - Đối với những người bị bệnh thận, việc ăn gì để giảm tải cho thận là vô cùng quan trọng. Do vậy, người bệnh thận nên ăn những thực phẩm gì?

Omega-3 tốt cho tim mạch, não bộ và làn da, nhưng dùng sai cách có thể khiến hiệu quả giảm sút, thậm chí gây hại. Nhiều người đang mắc sai lầm mà không biết, từ liều lượng, thời điểm uống đến cách chọn sản phẩm và kết hợp dinh dưỡng.

GĐXH - Dưới đây là 5 dụng cụ nhà bếp phổ biến mà hầu như gia đình nào cũng có, nhưng nếu chủ quan, chúng có thể trở thành “ổ vi khuẩn” hoặc nguồn phát sinh độc tố nguy hiểm.

GĐXH - Không cần thực phẩm bổ sung, chỉ cần chọn đúng cá giàu vitamin D là đã giúp xương chắc khỏe và tăng đề kháng. Đây là những loại cá bạn nên thêm vào thực đơn.

GĐXH - Thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về để “giải nhiệt” tưởng chừng vô hại nhưng lại là tác nhân hàng đầu dẫn đến những ca đột quỵ não nghiêm trọng.

GĐXH - Dưới đây là những việc cần thực hiện khi bước vào tuổi 50 một cách chăm chỉ và kỷ luật để kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống.

Magie có thể tương tác với một số thuốc, làm giảm hiệu quả điều trị hoặc tăng nguy cơ tác dụng phụ. Những tương tác này dễ bị bỏ qua, tiềm ẩn rủi ro nếu người bệnh không được tư vấn và theo dõi phù hợp.

GĐXH - Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

