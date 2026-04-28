Thiếu nữ sinh 19 tuổi suy thận cấp, men gan tăng cao thừa nhận mắc sai lầm này trong lúc giảm cân
GĐXH - Một nữ sinh 19 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy thận cấp, men gan tăng cao và rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng sau khi sử dụng trà giảm cân.
Suy thận cấp, men gan tăng sau 2 tuần uống trà giảm cân
Nguyệt (19 tuổi, TP.HCM) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, buồn nôn, chán ăn, tim đập nhanh, sau đó lả người và ngất xỉu.
Kết quả kiểm tra cho thấy mức lọc cầu thận của bệnh nhân giảm còn dưới 60 ml/phút, kali máu và men gan tăng cao, đường huyết tăng mạnh. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy thận cấp, có dấu hiệu suy gan trên nền tiểu đường type 1.
Người bệnh được xử trí khẩn cấp bằng bù dịch, truyền insulin kết hợp glucose để kiểm soát đường huyết và kali, đồng thời điều chỉnh rối loạn điện giải trước khi chuyển về khoa Nội tiết – Đái tháo đường tiếp tục điều trị.
Nguyên nhân đến từ trà giảm cân “gắn mác tự nhiên”
Theo người nhà, Nguyệt mắc tiểu đường type 1 đã 4 năm và vẫn điều trị theo đơn. Tuy nhiên, gần đây do tăng khoảng 5kg và bị bạn bè chê béo, bệnh nhân đã tự mua trà giảm cân trên mạng được quảng cáo “an toàn cho người tiểu đường”.
Sản phẩm dạng túi lọc, ghi thành phần từ hoa quả sấy khô, có mùi vị dễ uống và giúp giảm cảm giác thèm ăn. Sau 2 tuần sử dụng, Nguyệt giảm được 3kg nhưng xuất hiện các triệu chứng bất thường như mệt lả, khát nước nhưng tiểu ít, đầy bụng, tim đập nhanh, khó thở trước khi ngất xỉu.
Người tiểu đường đặc biệt dễ gặp biến chứng nặng
ThS.BS Hoàng Thị Hồng Linh, khoa Nội tiết – Đái tháo đường cho biết, tiểu đường type 1 là bệnh tự miễn mạn tính, người bệnh phải phụ thuộc hoàn toàn vào insulin ngoại sinh.
Nếu không kiểm soát tốt đường huyết, bệnh có thể gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm như tổn thương tim mạch, đột quỵ, đặc biệt là tổn thương vi mạch tại thận, dẫn đến suy thận mạn, thậm chí phải chạy thận hoặc ghép thận.
Trong trường hợp của Nguyệt, việc sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc đã làm rối loạn chuyển hóa, khiến bệnh nền trở nên mất kiểm soát, dẫn đến suy thận cấp và nguy cơ tổn thương gan.
Cảnh báo nguy cơ từ sản phẩm giảm cân trôi nổi
Theo các bác sĩ, nhiều loại trà giảm cân bán trên mạng có thể chứa các chất nguy hại như phenolphthalein – từng được dùng làm thuốc nhuận tràng nhưng đã bị cấm do nguy cơ gây ung thư và rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.
Ngoài ra, các sản phẩm này có thể gây chán ăn giả tạo, mất nước, rối loạn điện giải, ảnh hưởng đến tim mạch, thần kinh và làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim – đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh nền như tiểu đường.
Việc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nặng như suy gan, suy thận, xuất huyết tiêu hóa, sốc phản vệ, tổn thương não, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.
Bác sĩ khuyến cáo: Giảm cân phải có kiểm soát y khoa
Sau điều trị, tình trạng của Nguyệt dần ổn định nhờ được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, chưa ghi nhận tổn thương não.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, người mắc tiểu đường type 1 nếu muốn giảm cân cần được bác sĩ theo dõi và chỉ định cụ thể. Việc tự ý dùng sản phẩm giảm cân hoặc nhịn ăn cực đoan không chỉ không hiệu quả mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng.
“Các biện pháp giảm cân thiếu khoa học có thể làm mất nước, rối loạn điện giải, ảnh hưởng tim mạch và khiến bệnh nền tiến triển nặng hơn”, bác sĩ Linh cảnh báo.
