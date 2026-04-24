Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Mắc suy thận, tiểu đường, người phụ nữ 68 tuổi suýt mù mắt vì gặp biến chứng

Thứ sáu, 19:18 24/04/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tình trạng suy thận độ 3, kết hợp với đái tháo đường nặng đã làm tổn thương hệ thống mạch máu, đặc biệt là các mạch máu nuôi mắt.

Bà Kim Huệ (68 tuổi, Tây Ninh) được chẩn đoán glôcôm tân mạch tuyệt đối, nhãn áp tăng cao, kèm bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh trên nền suy thận độ 3, dẫn đến mù mắt phải và suy giảm thị lực nghiêm trọng ở mắt trái.

Biến chứng mắt nặng nề trên nền suy thận và đái tháo đường

Theo Dương Minh Phúc, khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, thị lực của người bệnh giảm nặng: mắt phải mất hoàn toàn, mắt trái chỉ đạt 3/10, chỉ nhìn rõ trong khoảng cách 30–50 cm, kèm mỏi mắt và chảy nước mắt.

Mắc suy thận, tiểu đường, người phụ nữ 68 tuổi suýt mù mắt vì gặp biến chứng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy nhãn áp mắt phải trên 50 mmHg, mắt trái 27 mmHg (trong khi bình thường 11–21 mmHg). Hình ảnh soi đáy mắt ghi nhận tân mạch tại mống mắt và võng mạc, kèm xuất huyết võng mạc. Bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị glôcôm tân mạch tuyệt đối – thể bệnh nặng và rất khó điều trị.

Bác sĩ cho biết thủy dịch trong mắt có vai trò nuôi dưỡng và duy trì hoạt động của nhãn cầu. Khi đường thoát lưu bị tắc nghẽn, thủy dịch ứ đọng làm tăng nhãn áp, gây tổn thương thần kinh thị giác và suy giảm thị lực.

Ở người bệnh này, tình trạng đái tháo đường nặng kết hợp với suy thận mạn đã làm tổn thương hệ thống mạch máu, đặc biệt là các mạch máu nuôi mắt. Khi thiếu máu nhãn cầu xảy ra, cơ thể hình thành các mạch máu mới nhưng cấu trúc bất thường, dễ gây tắc nghẽn đường thoát thủy dịch, khiến nhãn áp tăng cao và bệnh tiến triển nhanh. Nếu không được phát hiện sớm, tổn thương dây thần kinh thị giác sẽ không thể phục hồi.

Điều trị khó khăn do hạn chế từ suy thận

Thông thường, điều trị glôcôm có thể sử dụng thuốc toàn thân để hạ nhãn áp, sau đó cân nhắc phẫu thuật tạo đường thoát thủy dịch. Tuy nhiên, với bệnh nhân có suy thận độ 3, chức năng thận suy giảm, việc dùng thuốc toàn thân tiềm ẩn nguy cơ rối loạn điện giải và ảnh hưởng toàn thân.

Trong trường hợp của bà Huệ, dù nhãn áp mắt phải rất cao nhưng mắt này đã mất thị lực hoàn toàn và không gây đau. Việc can thiệp mạnh có thể gây hại nhiều hơn lợi. Vì vậy, bác sĩ lựa chọn điều trị bảo tồn bằng thuốc nhỏ mắt nhằm kiểm soát nhãn áp và bảo vệ thị lực còn lại ở mắt trái.

Sau một tuần điều trị, nhãn áp được kiểm soát: mắt phải giảm còn 38 mmHg, không đau, mắt trái về mức 16 mmHg.

Mắc suy thận, tiểu đường, người phụ nữ 68 tuổi suýt mù mắt vì gặp biến chứng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nguy cơ mất thị lực hoàn toàn nếu không kiểm soát tốt bệnh nền suy thận, đái tháo đường

Bác sĩ Phúc cảnh báo người bệnh có nguy cơ cao tái phát glôcôm, thậm chí có thể mất thị lực hoàn toàn ở mắt còn lại nếu không kiểm soát tốt các bệnh nền như đái tháo đường và suy thận. Việc điều trị cần duy trì lâu dài, tuân thủ dùng thuốc và tái khám định kỳ.

Người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như đau nhức mắt, nhìn thấy quầng xanh đỏ quanh đèn, khó theo dõi vật chuyển động hoặc giảm thị lực ngoại vi.

Glôcôm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên thế giới. Bệnh tiến triển âm thầm, tổn thương thần kinh thị giác không thể phục hồi. Đặc biệt, glôcôm tân mạch thường khó phát hiện sớm, chỉ được nhận biết khi xuất hiện tân mạch ở mống mắt hoặc góc tiền phòng.

Các chuyên gia khuyến cáo người trên 40 tuổi, đặc biệt có bệnh nền như đái tháo đường, suy thận mạn, tiền sử gia đình mắc glôcôm hoặc sử dụng corticosteroid kéo dài, nên khám mắt định kỳ 6–12 tháng. Phát hiện sớm giúp kiểm soát bệnh, làm chậm tiến triển và giảm nguy cơ suy giảm thị lực hoặc mù lòa.

Loại củ quen thuộc đang bán nhiều ở chợ Việt, người bệnh suy thận cần lưu ý khi ăn để ngừa biến chứngLoại củ quen thuộc đang bán nhiều ở chợ Việt, người bệnh suy thận cần lưu ý khi ăn để ngừa biến chứng

GĐXH - Khoai tây là thực phẩm giàu dinh dưỡng và dễ chế biến. Tuy nhiên, với người bệnh suy thận, đây lại là loại củ cần được cân nhắc do chứa hàm lượng kali cao.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Từng giành giật sự sống vì suy thận, phải chạy thận và ghép thận, người phụ nữ quyết giữ người thân không đi vào 'vết xe đổ'

Loại quả đang bán rẻ đầy chợ Việt, người suy thận nên hay không nên ăn: Tùy từng giai đoạn bệnh

Nắng nóng, 6 việc người Việt nên làm để phòng ngừa nguy cơ suy thận và bệnh lý đường tiết niệu

Người bệnh suy thận cần làm gì để duy trì chức năng thận và phòng ngừa biến chứng?

Dấu hiệu cảnh báo sớm suy thận, người Việt cần cảnh giác

Cùng chuyên mục

7 loại quả phụ nữ sau sinh nên ăn để nhanh hồi phục, giúp lợi sữa, đẹp da

Sống khỏe - 34 phút trước

GĐXH - Chọn đúng trái cây giúp mẹ sau sinh tăng sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa và phục hồi toàn diện.

Người sống thọ thường có 4 điểm chung: Kiểm tra ngay xem bạn có bao nhiêu

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Một khảo sát trên hơn 1.000 người trăm tuổi đã chỉ ra rằng, những người sống thọ thường có những điểm chung rất rõ ràng.

Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biết

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Lựa chọn thực phẩm phù hợp vào buổi tối, đặc biệt là nhóm giàu chất xơ, có thể giúp giảm khó tiêu và hỗ trợ hệ tiêu hoá hoạt động trơn tru hơn.

Người cao tuổi hay cáu gắt, lười vận động: Coi chừng trầm cảm chứ không phải 'bệnh già'

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ rằng người già trở nên khó tính, ít nói hay uể oải là điều tất yếu của quá trình lão hóa. Tuy nhiên, đằng sau những biểu hiện tưởng như “bình thường” ấy, có thể là một căn bệnh nguy hiểm – trầm cảm ở người cao tuổi.

Người đàn ông 65 tuổi thiếu máu nặng do xuất huyết dạ dày vì 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Mệt mỏi kéo dài, hoa mắt chóng mặt và hụt hơi khi gắng sức, ông Hưng (65 tuổi) bất ngờ được xác định thiếu máu nặng do xuất huyết dạ dày sau nhiều năm tự ý dùng thuốc giảm đau.

Những dấu hiệu đặc trưng lão hóa ở phụ nữ: 1 MÙI - 2 TO - 3 NHỎ, nếu không có, chúc mừng bạn còn rất trẻ!

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Nhiều phụ nữ chỉ mải mê soi gương tìm nếp nhăn để đánh giá sự già nua, mà quên mất rằng cơ thể luôn phát ra những tín hiệu sớm hơn thế.

Loại củ quen thuộc đang bán nhiều ở chợ Việt, người bệnh suy thận cần lưu ý khi ăn để ngừa biến chứng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Khoai tây là thực phẩm giàu dinh dưỡng và dễ chế biến. Tuy nhiên, với người bệnh suy thận, đây lại là loại củ cần được cân nhắc do chứa hàm lượng kali cao.

Ăn ít đi sau tuổi 40: 'Liều thuốc' trường thọ rẻ nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người vẫn tin rằng “ăn được là còn khỏe”, nhưng khoa học hiện đại lại cho thấy điều ngược lại: ăn vừa đủ, thậm chí ít hơn một chút sau tuổi trung niên, có thể giúp làm chậm lão hóa và giảm nguy cơ tử vong.

Người đàn ông 32 tuổi phát hiện ung thư phổi hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ho kéo dài nhiều năm, điều trị nhiều nơi không dứt điểm, nam thanh niên bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến nang – thể ung thư hiếm gặp ở đường thở.

Sau 50 tuổi, người sống thọ thường 'lười' 4 việc

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Sau tuổi 50, có những việc càng "lười" làm lại càng giúp cơ thể bền bỉ, sống thọ và an yên hơn.

Xem nhiều

5 thực phẩm tốt cho não bộ: Hạt óc chó chỉ xếp thứ 5, vị trí số 1 khiến nhiều người bất ngờ

Sống khỏe

GĐXH - Trong danh sách các thực phẩm hỗ trợ não bộ hiệu quả, óc chó chỉ đứng cuối bảng, còn "quán quân" lại là một nguyên liệu quen thuộc, thậm chí có sẵn trong gian bếp của nhiều gia đình.

Sau 50 tuổi, người sống thọ thường 'lười' 4 việc

Sống khỏe
Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Bệnh thường gặp
Ung thư đại tràng và những biến chứng nguy hiểm: Người Việt cần đặc biệt cảnh giác

Sống khỏe
Những dấu hiệu đặc trưng lão hóa ở phụ nữ: 1 MÙI - 2 TO - 3 NHỎ, nếu không có, chúc mừng bạn còn rất trẻ!

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top