Mắc suy thận, tiểu đường, người phụ nữ 68 tuổi suýt mù mắt vì gặp biến chứng

Bà Kim Huệ (68 tuổi, Tây Ninh) được chẩn đoán glôcôm tân mạch tuyệt đối, nhãn áp tăng cao, kèm bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh trên nền suy thận độ 3, dẫn đến mù mắt phải và suy giảm thị lực nghiêm trọng ở mắt trái.

Biến chứng mắt nặng nề trên nền suy thận và đái tháo đường

Theo Dương Minh Phúc, khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, thị lực của người bệnh giảm nặng: mắt phải mất hoàn toàn, mắt trái chỉ đạt 3/10, chỉ nhìn rõ trong khoảng cách 30–50 cm, kèm mỏi mắt và chảy nước mắt.

Kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy nhãn áp mắt phải trên 50 mmHg, mắt trái 27 mmHg (trong khi bình thường 11–21 mmHg). Hình ảnh soi đáy mắt ghi nhận tân mạch tại mống mắt và võng mạc, kèm xuất huyết võng mạc. Bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị glôcôm tân mạch tuyệt đối – thể bệnh nặng và rất khó điều trị.

Bác sĩ cho biết thủy dịch trong mắt có vai trò nuôi dưỡng và duy trì hoạt động của nhãn cầu. Khi đường thoát lưu bị tắc nghẽn, thủy dịch ứ đọng làm tăng nhãn áp, gây tổn thương thần kinh thị giác và suy giảm thị lực.

Ở người bệnh này, tình trạng đái tháo đường nặng kết hợp với suy thận mạn đã làm tổn thương hệ thống mạch máu, đặc biệt là các mạch máu nuôi mắt. Khi thiếu máu nhãn cầu xảy ra, cơ thể hình thành các mạch máu mới nhưng cấu trúc bất thường, dễ gây tắc nghẽn đường thoát thủy dịch, khiến nhãn áp tăng cao và bệnh tiến triển nhanh. Nếu không được phát hiện sớm, tổn thương dây thần kinh thị giác sẽ không thể phục hồi.

Điều trị khó khăn do hạn chế từ suy thận

Thông thường, điều trị glôcôm có thể sử dụng thuốc toàn thân để hạ nhãn áp, sau đó cân nhắc phẫu thuật tạo đường thoát thủy dịch. Tuy nhiên, với bệnh nhân có suy thận độ 3, chức năng thận suy giảm, việc dùng thuốc toàn thân tiềm ẩn nguy cơ rối loạn điện giải và ảnh hưởng toàn thân.

Trong trường hợp của bà Huệ, dù nhãn áp mắt phải rất cao nhưng mắt này đã mất thị lực hoàn toàn và không gây đau. Việc can thiệp mạnh có thể gây hại nhiều hơn lợi. Vì vậy, bác sĩ lựa chọn điều trị bảo tồn bằng thuốc nhỏ mắt nhằm kiểm soát nhãn áp và bảo vệ thị lực còn lại ở mắt trái.

Sau một tuần điều trị, nhãn áp được kiểm soát: mắt phải giảm còn 38 mmHg, không đau, mắt trái về mức 16 mmHg.

Nguy cơ mất thị lực hoàn toàn nếu không kiểm soát tốt bệnh nền suy thận, đái tháo đường

Bác sĩ Phúc cảnh báo người bệnh có nguy cơ cao tái phát glôcôm, thậm chí có thể mất thị lực hoàn toàn ở mắt còn lại nếu không kiểm soát tốt các bệnh nền như đái tháo đường và suy thận. Việc điều trị cần duy trì lâu dài, tuân thủ dùng thuốc và tái khám định kỳ.

Người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như đau nhức mắt, nhìn thấy quầng xanh đỏ quanh đèn, khó theo dõi vật chuyển động hoặc giảm thị lực ngoại vi.

Glôcôm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên thế giới. Bệnh tiến triển âm thầm, tổn thương thần kinh thị giác không thể phục hồi. Đặc biệt, glôcôm tân mạch thường khó phát hiện sớm, chỉ được nhận biết khi xuất hiện tân mạch ở mống mắt hoặc góc tiền phòng.

Các chuyên gia khuyến cáo người trên 40 tuổi, đặc biệt có bệnh nền như đái tháo đường, suy thận mạn, tiền sử gia đình mắc glôcôm hoặc sử dụng corticosteroid kéo dài, nên khám mắt định kỳ 6–12 tháng. Phát hiện sớm giúp kiểm soát bệnh, làm chậm tiến triển và giảm nguy cơ suy giảm thị lực hoặc mù lòa.