Người đàn ông 75 tuổi ung thư thanh quản, khối u che gần kín đường thở được cứu nhờ cuộc phẫu thuật đặc biệt

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Khàn tiếng kéo dài, cụ ông 75 tuổi phát hiện khối u thanh quản gần bít đường thở

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện E đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nam 75 tuổi mắc ung thư thanh quản trên nền thể trạng suy yếu, gầy và có nhiều bệnh lý phối hợp.

Trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện tình trạng khàn tiếng kéo dài kèm khó thở, thở rít. Ban đầu, triệu chứng tưởng như chỉ là vấn đề về giọng nói, nhưng khi tình trạng khó thở tăng dần, người bệnh được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Qua nội soi thanh quản, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn tại thanh quản, phát triển gây hẹp nghiêm trọng đường thở, gần như che kín vùng thông khí.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, người bệnh được chỉ định mở khí quản nhằm tạo đường thở thay thế trước khi tiến hành các bước điều trị tiếp theo.

Kết quả sinh thiết sau đó xác định đây là ung thư thanh quản.

Điều dưỡng viên chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe cho cụ ông 75 tuổi sau phẫu thuật ung thư thanh quản tại Bệnh viện E. Ảnh BVCC

Ca mổ nhiều thách thức ở bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh nền

Sau khi có kết quả chẩn đoán, bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa.

Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp có nhiều yếu tố nguy cơ: tuổi cao, thể trạng yếu, khối u đã tiến triển và đi kèm nhiều bệnh nền.

Phương án được lựa chọn là phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần kết hợp nạo vét hạch cổ hai bên.

Đây là một cuộc phẫu thuật lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, bởi ngoài việc loại bỏ khối u, ê-kíp còn phải đảm bảo khả năng hồi phục của người bệnh sau mổ.

Trước phẫu thuật, bệnh nhân được điều chỉnh các rối loạn điện giải, cải thiện dinh dưỡng và từng bước nâng cao thể trạng.

Theo các bác sĩ, với người cao tuổi, đặc biệt những trường hợp suy kiệt hoặc có nhiều bệnh kèm theo, việc chuẩn bị trước mổ đóng vai trò rất quan trọng, giúp giảm nguy cơ biến chứng và nâng cao khả năng phục hồi.

Hồi phục thuận lợi sau ca phẫu thuật ung thư thanh quản

Sau khi các chỉ số sức khỏe ổn định, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật.

Nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự phối hợp giữa các chuyên khoa ung bướu, dinh dưỡng và gây mê hồi sức ngoại khoa, cuộc mổ diễn ra thuận lợi.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và phục hồi chức năng.

Đến ngày thứ 11, bệnh nhân được rút ống nuôi ăn. Sau 14 ngày điều trị, người bệnh đủ điều kiện xuất viện.

Tại lần tái khám gần đây, vết mổ đã liền tốt, lỗ thở ổn định và người bệnh có thể ăn uống trở lại bình thường.

Đây là kết quả đáng khích lệ đối với một bệnh nhân lớn tuổi, thể trạng yếu và mắc ung thư thanh quản ở giai đoạn tiến triển.

Không nên chủ quan với khàn tiếng kéo dài

Theo các chuyên gia, ung thư thanh quản thường liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ, trong đó nổi bật là hút thuốc lá, sử dụng rượu bia kéo dài.

Một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm thường gặp là khàn tiếng kéo dài.

Người dân cần đi khám chuyên khoa tai mũi họng nếu xuất hiện:

Khàn tiếng kéo dài trên 2-3 tuần không rõ nguyên nhân. Khó thở, thở rít. Nuốt vướng, đau khi nuốt. Ho kéo dài. Cảm giác có dị vật trong họng.

Đặc biệt, những người có tiền sử hút thuốc, uống rượu cần lưu ý hơn khi xuất hiện các triệu chứng bất thường ở vùng họng.

Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ giúp tăng cơ hội điều trị mà còn nâng khả năng bảo tồn chức năng nói, nuốt và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

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