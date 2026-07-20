7 thực phẩm có tính axit cao, người bị trào ngược dạ dày nên hạn chế
GĐXH - Người bị trào ngược dạ dày không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn thực phẩm có tính axit, nhưng một số món ăn và đồ uống như trái cây họ cam quýt, cà phê, cà chua hay rượu có thể khiến triệu chứng ợ nóng, nóng rát kéo dài và trở nên nghiêm trọng hơn.
Đừng để tủ lạnh thành 'ổ vi khuẩn': 6 thực phẩm càng tích trữ lâu càng nguy hiểm cho sức khỏeBệnh thường gặp -
GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần cất thực phẩm vào tủ lạnh là có thể bảo quản an toàn trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Thực tế, đây là quan niệm sai lầm. Theo các chuyên gia, có ít nhất 6 loại thực phẩm không nên tích trữ quá lâu trong tủ lạnh vì dễ mất dinh dưỡng, phát sinh vi khuẩn hoặc độc tố, làm tăng nguy cơ ngộ độc và ảnh hưởng sức khỏe cả gia đình.
5 loại trái cây giàu kali giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp, loại đầu tiên hầu như nhà nào cũng cóBệnh thường gặp -
GĐXH - Không có thực phẩm nào thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp, nhưng bổ sung các loại trái cây giàu kali có thể góp phần duy trì huyết áp ổn định. Dưới đây là 5 loại quả được chuyên gia khuyến khích đưa vào thực đơn hằng ngày để hỗ trợ bảo vệ tim mạch.
Người đàn ông 59 tuổi phát hiện đột quỵ tiểu não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp -
GĐXH - Chóng mặt dữ dội, đi lại chông chênh, người đàn ông 59 tuổi ở Nghệ An đi khám bất ngờ được chẩn đoán đột quỵ nhồi máu tiểu não.
Vì sao nhiều phụ nữ phát hiện gan nhiễm mỡ dù không có triệu chứng? Chuyên gia chỉ ra 5 điều cần biếtBệnh thường gặp -
GĐXH - Nhiều phụ nữ chỉ tình cờ biết mình mắc gan nhiễm mỡ sau một lần khám sức khỏe, dù trước đó không hề đau, không sốt hay có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bệnh có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm, đặc biệt ở phụ nữ sau tuổi 40 khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Vì sao gan nhiễm mỡ lại "lặng lẽ" đến vậy và ai là người có nguy cơ cao ngay cả khi không thừa cân? Dưới đây là những thông tin mọi phụ nữ nên biết để bảo vệ lá gan trước khi quá muộn.
Nhiều người vẫn ăn trứng theo cách này mỗi ngày mà không biết đang làm giảm giá trị dinh dưỡngBệnh thường gặp -
GĐXH - Trứng là thực phẩm giàu protein và dưỡng chất, nhưng không phải món nào kết hợp cùng cũng mang lại lợi ích. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số thực phẩm nếu dùng chung hoặc ngay sau khi ăn trứng có thể làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất, gây khó tiêu hoặc khiến bữa ăn mất cân bằng dinh dưỡng nếu duy trì trong thời gian dài.
Ăn tôm tưởng chỉ có lợi, nhưng 5 nhóm người này càng ăn càng dễ gặp rủi roBệnh thường gặp -
GĐXH - Tôm là thực phẩm giàu protein, canxi và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn loại hải sản này. Người mắc bệnh gout, bệnh thận, dị ứng hải sản hay một số vấn đề sức khỏe khác cần đặc biệt lưu ý để tránh ảnh hưởng đến cơ thể. Dưới đây là 5 nhóm người nên hạn chế ăn tôm và cách ăn đúng để vừa ngon miệng vừa an toàn cho sức khỏe.
Mỡ lợn tự rán chưa chắc đã tốt nếu mắc 4 sai lầm này, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo nhiều người Việt đang chủ quanBệnh thường gặp -
GĐXH - Mỡ lợn tự rán được nhiều gia đình ưa chuộng vì thơm ngon và được cho là an toàn hơn dầu ăn. Tuy nhiên, theo TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, chỉ một vài sai lầm trong quá trình chế biến và bảo quản cũng có thể khiến mỡ lợn bị oxy hóa, giảm giá trị dinh dưỡng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.
Đừng nghĩ măng cụt càng ăn nhiều càng tốt: Chuyên gia chỉ ra 3 nhóm người cần lưu ýBệnh thường gặp -
GĐXH - Măng cụt là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh, giàu vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, măng cụt cũng không phải thực phẩm có thể ăn tùy ý. Một số nhóm đối tượng cần đặc biệt lưu ý về lượng sử dụng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ngứa mãi không hết, bác sĩ cảnh báo đừng chỉ nghĩ do dị ứng: Có thể gan đang gặp vấn đềBệnh thường gặp -
GĐXH - Ngứa kéo dài không phải lúc nào cũng do thời tiết, dị ứng hay mỹ phẩm. Trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh gan, đặc biệt là xơ gan hoặc ứ mật. Nếu tình trạng ngứa xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc ngứa toàn thân không rõ nguyên nhân, kéo dài nhiều tuần và ít đáp ứng với thuốc chống dị ứng, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra và phát hiện bệnh kịp thời.
Cật lợn có thực sự là món 'bổ thận'? Chuyên gia dinh dưỡng nói gì?Bệnh thường gặp -
GĐXH - Cật lợn là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trên con lợn, đây lại là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất quan trọng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu lựa chọn cật tươi, chế biến đúng cách và sử dụng với lượng hợp lý, cật lợn hoàn toàn có thể trở thành một phần của chế độ ăn cân đối.