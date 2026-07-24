Sau tuổi 60 giảm bớt cơm trắng, cơ thể có thể nhận được 5 lợi ích này

Cơm trắng vẫn là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng đối với người cao tuổi. Điều được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị không phải là loại bỏ cơm khỏi bữa ăn, mà là hạn chế tình trạng ăn quá nhiều cơm trắng tinh chế, đồng thời tăng tỷ lệ ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, đậu và thực phẩm giàu protein. Sự thay đổi nhỏ trong thói quen ăn uống này có thể mang lại nhiều tác động tích cực cho sức khỏe nếu được thực hiện đúng cách.

Sau tuổi 60, cơ thể sẽ nhận được lợi ích gì từ việc giảm cơm trắng?

Hệ tiêu hóa có thể hoạt động nhẹ nhàng hơn

Giảm gánh nặng cho dạ dày và đường ruột

Theo thời gian, chức năng nhai, tiết men tiêu hóa và nhu động ruột của người cao tuổi đều suy giảm. Khi một bữa ăn chứa quá nhiều cơm trắng tinh chế, hệ tiêu hóa phải xử lý lượng tinh bột khá lớn trong thời gian ngắn.

Nếu giảm bớt lượng cơm trắng, đồng thời bổ sung thêm rau xanh, đậu hoặc khoai, dạ dày và ruột sẽ không phải làm việc quá tải. Nhờ đó, cảm giác đầy bụng, nặng bụng sau bữa ăn ở nhiều người cũng có thể được cải thiện.

Môi trường đường ruột được cải thiện

Cơm trắng chứa rất ít chất xơ. Nếu khẩu phần ăn kéo dài chỉ xoay quanh cơm và một lượng nhỏ thức ăn kèm, hệ vi sinh đường ruột sẽ thiếu nguồn dinh dưỡng để phát triển.

Trong khi đó, các loại ngũ cốc nguyên hạt, khoai, yến mạch hay đậu lại giàu chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan - nguồn "thức ăn" quan trọng của lợi khuẩn.

Khi hệ vi sinh đường ruột cân bằng hơn, nhu động ruột được cải thiện, nguy cơ táo bón giảm xuống và việc đại tiện cũng trở nên đều đặn hơn. Đây là lợi ích rất đáng chú ý đối với người lớn tuổi - nhóm đối tượng thường gặp các vấn đề về tiêu hóa.

Có thể giảm nguy cơ trào ngược ở một số người

Một số người cao tuổi có thói quen ăn khá nhiều cơm vào bữa tối. Khi lượng thức ăn quá lớn, dạ dày phải hoạt động nhiều hơn, áp lực trong dạ dày tăng lên, từ đó dễ làm xuất hiện tình trạng đầy hơi hoặc trào ngược.

Việc giảm bớt lượng cơm trong bữa tối, chia khẩu phần hợp lý và ăn chậm hơn có thể giúp giảm áp lực lên dạ dày, từ đó hạn chế tình trạng ợ nóng, ợ chua ở một số người.

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Đường huyết có xu hướng ổn định hơn

Giảm tốc độ tăng đường huyết sau ăn

Cơm trắng thuộc nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) tương đối cao. Khi ăn quá nhiều, lượng đường trong máu có thể tăng khá nhanh sau bữa ăn.

Đối với người lớn tuổi, đặc biệt là những người có tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường type 2, việc giảm bớt cơm trắng và kết hợp cùng rau, cá, thịt nạc, trứng hoặc các loại đậu sẽ giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate.

Nhờ đó, đường huyết sau ăn có xu hướng ổn định hơn, giảm tình trạng tăng rồi giảm đột ngột.

Hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin

Chế độ ăn quá nhiều tinh bột tinh chế trong thời gian dài có thể làm giảm khả năng đáp ứng của cơ thể với insulin.

Việc thay thế một phần cơm trắng bằng gạo lứt, yến mạch, khoai lang hoặc các loại đậu giúp tăng lượng chất xơ và giảm tốc độ hấp thu đường. Đây cũng là một trong những biện pháp được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nhằm hỗ trợ cải thiện chuyển hóa glucose.

Có thể hạn chế quá trình đường hóa

Đường huyết duy trì ở mức cao trong thời gian dài sẽ thúc đẩy quá trình glycation (đường hóa), tạo ra các sản phẩm cuối glycat hóa (AGEs). Những chất này được cho là có liên quan đến quá trình lão hóa mô, tổn thương mạch máu và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.

Giữ đường huyết ổn định hơn thông qua điều chỉnh chế độ ăn có thể góp phần hạn chế quá trình này, qua đó hỗ trợ bảo vệ tim mạch và làm chậm tốc độ lão hóa của cơ thể.

Kiểm soát cân nặng dễ dàng hơn

Nhiều người cho rằng cơm trắng "nhẹ bụng" nên có thể ăn bao nhiêu cũng được. Thực tế, nếu ăn quá nhiều, lượng tinh bột dư thừa vẫn sẽ làm tăng tổng năng lượng đưa vào cơ thể.

Khi giảm bớt một phần cơm trắng, đồng thời tăng rau xanh, đạm chất lượng cao và ngũ cốc nguyên hạt, người cao tuổi thường có cảm giác no lâu hơn mà không cần ăn quá nhiều.

Điều này đặc biệt có lợi với những người đang thừa cân, béo bụng hoặc có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.

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Tinh thần và giấc ngủ cũng có thể được cải thiện

Hạn chế cảm giác buồn ngủ sau bữa ăn

Không ít người cao tuổi có cảm giác uể oải, buồn ngủ sau khi ăn một bữa nhiều cơm. Một phần nguyên nhân là do đường huyết tăng nhanh rồi giảm xuống sau bữa ăn, khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi tạm thời.

Nếu giảm bớt lượng cơm trắng, thay bằng thực phẩm giàu chất xơ và protein, tốc độ hấp thu đường sẽ chậm hơn, giúp cơ thể duy trì nguồn năng lượng ổn định. Nhờ đó, nhiều người cảm thấy tỉnh táo hơn vào buổi chiều, giảm cảm giác "đừ người" sau bữa trưa.

Hỗ trợ ổn định cảm xúc

Đường huyết biến động liên tục không chỉ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa mà còn tác động đến hoạt động của hệ thần kinh. Ở một số người, tình trạng này có thể khiến tâm trạng dễ cáu gắt, mệt mỏi hoặc giảm khả năng tập trung.

Một chế độ ăn cân bằng, hạn chế tinh bột tinh chế và bổ sung đầy đủ rau xanh, trái cây, đạm chất lượng cao có thể giúp duy trì đường huyết ổn định hơn, từ đó góp phần cải thiện trạng thái tinh thần.

Ngủ ngon hơn vào ban đêm

Nếu bữa tối quá nhiều cơm hoặc ăn quá no, dạ dày phải hoạt động liên tục trong khi cơ thể cần nghỉ ngơi, làm tăng nguy cơ đầy bụng, khó tiêu hoặc trào ngược khi nằm.

Ăn tối vừa phải, giảm bớt lượng cơm trắng và ưu tiên thực phẩm dễ tiêu có thể giúp hệ tiêu hóa "nhẹ gánh" hơn, từ đó hỗ trợ giấc ngủ sâu và hạn chế tình trạng thức giấc giữa đêm ở một số người.

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Có thể góp phần giảm tình trạng viêm mạn tính

Hỗ trợ giảm phản ứng viêm trong cơ thể

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn quá nhiều carbohydrate tinh chế có liên quan đến tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp - yếu tố được xem là nền tảng của nhiều bệnh lý như đái tháo đường, tim mạch và béo phì.

Việc giảm tỷ lệ cơm trắng, đồng thời tăng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt có thể góp phần cải thiện môi trường chuyển hóa, hỗ trợ giảm phản ứng viêm trong cơ thể.

Hỗ trợ giảm khó chịu ở khớp

Mặc dù không phải là phương pháp điều trị bệnh xương khớp, chế độ ăn lành mạnh vẫn được đánh giá có vai trò hỗ trợ giảm phản ứng viêm.

Ở một số người cao tuổi mắc thoái hóa khớp hoặc đau khớp mạn tính, việc duy trì cân nặng hợp lý cùng chế độ ăn cân bằng có thể giúp giảm áp lực lên khớp, từ đó cải thiện khả năng vận động.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Giảm lượng tinh bột tinh chế trong khẩu phần, kết hợp với tăng chất xơ và chất béo tốt, có thể góp phần cải thiện mỡ máu, kiểm soát đường huyết và hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định.

Đây đều là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người cao tuổi.

Không phải cứ giảm cơm là tốt

Các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý, điều quan trọng không phải là cắt bỏ hoàn toàn cơm trắng mà là điều chỉnh khẩu phần phù hợp với từng người.

Người cao tuổi vẫn cần tinh bột để cung cấp năng lượng cho não bộ và các hoạt động hằng ngày. Nếu cắt giảm quá mức, cơ thể có thể rơi vào tình trạng thiếu năng lượng, sụt cân, giảm khối cơ, thậm chí làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng.

Với người mắc đái tháo đường, béo phì hoặc hội chứng chuyển hóa, việc giảm bớt lượng cơm trắng và thay thế bằng gạo lứt, yến mạch, khoai, ngô hoặc các loại đậu thường mang lại nhiều lợi ích hơn.

Trong khi đó, những người gầy yếu, đang hồi phục sau phẫu thuật, mắc bệnh mạn tính hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng cần được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng tư vấn trước khi thay đổi chế độ ăn.

Gợi ý cách giảm cơm trắng an toàn

Người cao tuổi không nên thay đổi đột ngột mà có thể bắt đầu bằng những điều chỉnh nhỏ:

Giảm khoảng 1/4-1/3 lượng cơm trắng mỗi bữa.

Thay một phần cơm bằng gạo lứt, yến mạch, khoai lang hoặc các loại đậu.

Tăng lượng rau xanh lên khoảng một nửa khẩu phần ăn.

Bổ sung đầy đủ cá, thịt nạc, trứng, sữa hoặc đậu phụ để bảo đảm lượng protein.

Duy trì vận động nhẹ sau bữa ăn như đi bộ 15-30 phút nếu sức khỏe cho phép.



Những thay đổi nhỏ nhưng duy trì đều đặn thường mang lại hiệu quả bền vững hơn nhiều so với việc cắt giảm cực đoan.

Ảnh minh họa

Cơm trắng vẫn là thực phẩm quen thuộc và có giá trị dinh dưỡng đối với người Việt. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi già, nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể cũng thay đổi theo.

Thay vì ăn quá nhiều cơm trắng như trước, người cao tuổi có thể cân nhắc giảm bớt khẩu phần, đồng thời bổ sung thêm ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, thực phẩm giàu protein và chất xơ để xây dựng chế độ ăn cân bằng hơn.

Sự điều chỉnh này không chỉ giúp hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, duy trì cân nặng hợp lý mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.

4 suy nghĩ sai lầm khi ăn cơm trắng khiến sức khoẻ và tuổi thọ của bạn “tụt dốc không phanh” GĐXH - 4 suy nghĩ sai lầm khi ăn cơm trắng đang âm thầm bào mòn sức khỏe, rút ngắn tuổi thọ mà nhiều người Việt vẫn mắc phải.

Theo ABLW