4 món ăn sáng nhiều người mê nhưng có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, món số 2 xuất hiện trên bàn ăn mỗi ngày
GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng giúp cơ thể nạp năng lượng sau một đêm dài, nhưng không phải món nào cũng tốt cho sức khỏe. Nhiều thực phẩm quen thuộc như đồ chiên rán, nước dùng nhiều mỡ, thịt chế biến sẵn hay bánh ngọt chứa nhiều muối, chất béo bão hòa và đường, nếu ăn thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, xơ vữa động mạch và đột quỵ. Các chuyên gia khuyến cáo, lựa chọn thực phẩm phù hợp và xây dựng bữa sáng cân bằng là chìa khóa giúp bảo vệ tim mạch, duy trì sức khỏe lâu dài.
Người đàn ông 75 tuổi ung thư thanh quản, khối u che gần kín đường thở được cứu nhờ cuộc phẫu thuật đặc biệtSống khỏe -
GĐXH - Khàn tiếng kéo dài kèm khó thở, thở rít, cụ ông 75 tuổi được phát hiện có khối u thanh quản lớn che gần kín đường thở. Trên nền thể trạng gầy yếu và nhiều bệnh nền, người bệnh vẫn vượt qua ca phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần nhờ chiến lược điều trị, hồi sức và chuẩn bị trước mổ chặt chẽ.
5 thói quen âm thầm làm giảm tuổi thọ nam giới: Không chỉ thuốc lá, nhiều người vẫn mắc sai lầm thứ 4 mỗi ngàySống khỏe -
GĐXH - Nam giới thường có tuổi thọ trung bình thấp hơn nữ giới, nhưng nguyên nhân không chỉ nằm ở yếu tố bẩm sinh. Theo nhiều nghiên cứu, chính những thói quen tưởng như vô hại trong sinh hoạt hằng ngày mới là "thủ phạm" khiến nguy cơ mắc bệnh mạn tính, tim mạch và tử vong sớm gia tăng. Điều đáng nói là phần lớn các thói quen này vẫn đang diễn ra mỗi ngày mà nhiều người chưa thực sự để tâm.
Ngủ đúng khung giờ này trong 1 tháng, cơ thể có thể nhận được 5 thay đổi tích cựcSống khỏe -
GĐXH - Không ít người từng thử "thử thách ngủ sớm" trong một tháng và bất ngờ khi thấy cơ thể thay đổi rõ rệt: buổi sáng tỉnh táo hơn, tinh thần ổn định hơn, da dẻ tươi tắn hơn, thậm chí việc kiểm soát cân nặng cũng trở nên dễ dàng hơn. Điều đáng chú ý là khoa học cũng đang đưa ra những bằng chứng cho thấy thời điểm đi ngủ có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe lâu dài.
Người phụ nữ 36 tuổi bất ngờ phát hiện đa polyp túi mật khi đi khám giảm cânSống khỏe -
GĐXH - Tăng 20 kg sau khi sinh con, thường xuyên đau hạ sườn phải, buồn nôn và đầy hơi, chị Phụng đi khám giảm cân thì bất ngờ phát hiện đa polyp túi mật do dư thừa cholesterol.
6 kiểu người dễ bị muỗi đốt nhất: Không phải do nhóm máu O mà vì những đặc điểm nàySống khỏe -
GĐXH - Không ít người vừa bước ra ngoài vài phút đã bị muỗi "tấn công" liên tục, trong khi người đứng cạnh gần như không hề hấn gì. Vì sao lại có sự khác biệt này? Trái với quan niệm phổ biến, nguyên nhân không nằm ở nhóm máu O mà ở những tín hiệu sinh học mà cơ thể vô tình phát ra.
Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đờiY tế -
GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.
Nam thanh niên 20 tuổi tràn khí trung thất sau 1 tuần ho liên tục, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ quaSống khỏe -
GĐXH - Chỉ sau khoảng một tuần ho kéo dài, nam thanh niên 20 tuổi phải nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó thở và được chẩn đoán mắc tràn khí trung thất tự phát - bệnh lý hiếm gặp ở người trẻ. Các bác sĩ Bệnh viện E cho biết, nguyên nhân bắt nguồn từ hiện tượng vỡ phế nang do áp lực trong lồng ngực tăng cao sau những cơn ho dữ dội.
Kỳ tích: Cứu đầu gối bị bắn nát hơn nửa thế kỷ cho cụ ông thương binhY tế -
GĐXH - Sau hơn 50 năm, vị trí vết thương cũ vẫn liên tục chảy dịch, gây đau đớn, đi lại khó khăn và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người thương binh.
Người đàn ông 52 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư khoang miệng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe -
GĐXH - Chỉ từ một nốt cộm nhỏ trong miệng nhưng nghĩ mình bị viêm thông thường nên không đi khám. Một năm sau, vết loét không lành được xác định là ung thư khoang miệng giai đoạn 2.
Ăn trứng vào bữa sáng đừng quên 4 thực phẩm này: Không chỉ no lâu mà còn giúp hấp thu dinh dưỡng tốt hơnSống khỏe -
GĐXH - Trứng là lựa chọn quen thuộc trong bữa sáng nhờ giàu protein và dưỡng chất. Tuy nhiên, nếu chỉ ăn trứng riêng lẻ, bạn có thể bỏ lỡ nhiều lợi ích cho sức khỏe. Kết hợp trứng với yến mạch, quả bơ, rau chân vịt hay táo cùng bơ hạnh nhân sẽ giúp tăng khả năng hấp thu vitamin, duy trì năng lượng và hỗ trợ tim mạch, não bộ hiệu quả hơn.