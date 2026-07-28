4 món ăn sáng nhiều người mê nhưng có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, món số 2 xuất hiện trên bàn ăn mỗi ngày

2 giờ trước

GĐXH - Nam giới thường có tuổi thọ trung bình thấp hơn nữ giới, nhưng nguyên nhân không chỉ nằm ở yếu tố bẩm sinh. Theo nhiều nghiên cứu, chính những thói quen tưởng như vô hại trong sinh hoạt hằng ngày mới là "thủ phạm" khiến nguy cơ mắc bệnh mạn tính, tim mạch và tử vong sớm gia tăng. Điều đáng nói là phần lớn các thói quen này vẫn đang diễn ra mỗi ngày mà nhiều người chưa thực sự để tâm.