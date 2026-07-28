4 món ăn sáng nhiều người mê nhưng có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, món số 2 xuất hiện trên bàn ăn mỗi ngày

Thứ ba, 10:45 28/07/2026 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng giúp cơ thể nạp năng lượng sau một đêm dài, nhưng không phải món nào cũng tốt cho sức khỏe. Nhiều thực phẩm quen thuộc như đồ chiên rán, nước dùng nhiều mỡ, thịt chế biến sẵn hay bánh ngọt chứa nhiều muối, chất béo bão hòa và đường, nếu ăn thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, xơ vữa động mạch và đột quỵ. Các chuyên gia khuyến cáo, lựa chọn thực phẩm phù hợp và xây dựng bữa sáng cân bằng là chìa khóa giúp bảo vệ tim mạch, duy trì sức khỏe lâu dài.

4 món ăn sáng nhiều người mê nhưng có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, món số 2 xuất hiện trên bàn ăn mỗi ngày - Ảnh 1.

 Đừng để bữa sáng trở thành gánh nặng cho tim mạch: Những món ăn quen thuộc nên hạn chế càng sớm càng tốt

4 món ăn sáng nhiều người mê nhưng có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, món số 2 xuất hiện trên bàn ăn mỗi ngày - Ảnh 2.Ăn trứng vào bữa sáng đừng quên 4 thực phẩm này: Không chỉ no lâu mà còn giúp hấp thu dinh dưỡng tốt hơn

GĐXH - Trứng là lựa chọn quen thuộc trong bữa sáng nhờ giàu protein và dưỡng chất. Tuy nhiên, nếu chỉ ăn trứng riêng lẻ, bạn có thể bỏ lỡ nhiều lợi ích cho sức khỏe. Kết hợp trứng với yến mạch, quả bơ, rau chân vịt hay táo cùng bơ hạnh nhân sẽ giúp tăng khả năng hấp thu vitamin, duy trì năng lượng và hỗ trợ tim mạch, não bộ hiệu quả hơn.

 

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