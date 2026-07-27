Người phụ nữ 36 tuổi bất ngờ phát hiện đa polyp túi mật khi đi khám giảm cân

Đi khám giảm cân mới biết mắc đa polyp túi mật

Chị Phụng (36 tuổi, TP.HCM) tăng khoảng 20 kg sau khi sinh con. Bên cạnh cân nặng ngày càng tăng, chị còn thường xuyên đau âm ỉ vùng hạ sườn phải, buồn nôn, đầy hơi và khó tiêu. Nghĩ những triệu chứng này liên quan đến việc tăng cân, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để khám và điều trị giảm cân.

Kết quả thăm khám cho thấy chị nặng 74 kg, béo phì độ II, rối loạn mỡ máu với chỉ số cholesterol xấu (LDL-C) lên tới 160 mg/dL, trong khi mức tối ưu dưới 100 mg/dL. Siêu âm còn phát hiện gan nhiễm mỡ độ II và nhiều polyp kích thước khoảng 5 mm trong túi mật, được chẩn đoán đa polyp túi mật.

BS.CKI Đoàn Minh Yên Hà, khoa Nội tiết - Đái tháo đường của bệnh viện cho biết tình trạng thừa cân, béo phì kéo dài đã dẫn đến rối loạn chuyển hóa, khiến cholesterol trong máu tăng cao và tích tụ tại niêm mạc túi mật, từ đó hình thành các polyp cholesterol.

Ngoài ra, kháng insulin và rối loạn mỡ máu ở người béo phì cũng làm tăng lượng cholesterol trong dịch mật, tạo điều kiện để polyp phát triển. Đây cũng là nguyên nhân gây ra các triệu chứng đau hạ sườn phải, buồn nôn, đầy hơi, khó tiêu mà chị Phụng gặp phải.

Ảnh minh họa.

Thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ hình thành polyp túi mật

Theo bác sĩ Hà, khoảng 95% polyp túi mật là lành tính và không có nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, nếu số lượng polyp tăng lên, phát triển thành các cụm lớn hoặc gây chèn ép, người bệnh có thể phải phẫu thuật để phòng ngừa các biến chứng như viêm túi mật, tắc đường mật hoặc nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Vì vậy, với những trường hợp polyp túi mật liên quan đến rối loạn chuyển hóa, việc giảm cân, giảm mỡ nội tạng và kiểm soát mỡ máu đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế sự phát triển của các polyp.

"Ngay khi phát hiện polyp túi mật, dù phần lớn là lành tính, việc ngăn chặn các khối polyp tiếp tục phát triển luôn là ưu tiên hàng đầu. Trong đó, thay đổi chế độ ăn uống và kiểm soát cân nặng là những giải pháp rất quan trọng", bác sĩ Hà cho biết.

Thay đổi chế độ ăn để kiểm soát polyp túi mật

Bên cạnh thuốc điều trị giảm cân, chị Phụng được chuyên gia dinh dưỡng xây dựng chế độ ăn nhằm giảm tích tụ cholesterol trong túi mật.

Các bữa ăn được điều chỉnh theo hướng hạn chế mỡ động vật và thực phẩm giàu cholesterol để giảm gánh nặng chuyển hóa lipid, đồng thời tăng cường rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ nhằm giảm hấp thu cholesterol từ ruột và hỗ trợ đào thải axit mật dư thừa.

Người bệnh cũng được khuyến khích bổ sung omega-3 từ cá béo, hạt lanh và quả óc chó để cải thiện thành phần lipid máu, giảm nguy cơ hình thành tổn thương niêm mạc túi mật.

Ngược lại, bác sĩ khuyến cáo tránh các món chiên rán, thịt mỡ, da gà, nội tạng động vật, đồ ngọt, rượu bia và các thực phẩm dễ gây đầy hơi vì những thực phẩm này có thể làm tăng cholesterol, kích thích túi mật co bóp và khiến polyp phát triển nhanh hơn.

Ngoài ra, người bệnh cần uống khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày để giúp dịch mật loãng hơn, hạn chế tình trạng ứ trệ dịch mật, giảm nguy cơ hình thành polyp cholesterol và sỏi mật. Chế độ ăn cũng cần đảm bảo khoảng 20-30% tổng năng lượng đến từ chất béo, không nên kiêng hoàn toàn chất béo vì có thể khiến dịch mật ứ đọng nhiều hơn.

Bác sĩ cũng lưu ý nên ăn đúng giờ, chia nhỏ các bữa ăn và ưu tiên các phương pháp chế biến như hấp, luộc hoặc kho nhạt thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ.

Giảm 11 kg sau 3 tháng, polyp túi mật chưa tiến triển

Ngoài việc điều chỉnh chế độ ăn, bác sĩ Hà cũng tư vấn chị Phụng cân nhắc lựa chọn các loại thuốc tránh thai thế hệ mới có hàm lượng hormone thấp hoặc chỉ chứa progestin nếu có nhu cầu sử dụng, bởi một số thuốc tránh thai chứa estrogen có thể gây giữ nước và góp phần làm tăng cân.

Sau ba tháng điều trị kết hợp thuốc, chế độ dinh dưỡng và luyện tập theo hướng dẫn, chị Phụng giảm được 11 kg, diện tích mỡ nội tạng giảm từ 180 cm² xuống còn 120 cm².

Kết quả tái khám cho thấy các polyp túi mật chưa phát triển thêm và chưa cần can thiệp phẫu thuật. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần tiếp tục duy trì cân nặng hợp lý, kiểm soát mỡ máu và tái khám định kỳ để theo dõi sự thay đổi của các polyp, từ đó có hướng xử trí kịp thời nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường.