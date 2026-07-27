Người đàn ông 52 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư khoang miệng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

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Nốt cộm nhỏ trong miệng hóa ung thư khoang miệng

Ông Phong (52 tuổi) bắt đầu thấy vùng tam giác hậu hàm bên phải – vị trí nằm phía sau chiếc răng hàm cuối cùng – xuất hiện một hạt cộm nhỏ như hạt sạn. Nghĩ chỉ là sưng viêm trong miệng, ông không đi khám.

Không lâu sau, vị trí này loét dần. Dù đã uống thuốc điều trị nhưng vết loét không lành, kéo dài suốt nhiều tháng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, kết quả sinh thiết xác định ông mắc ung thư biểu mô tế bào vảy biệt hóa tốt, loại ung thư khoang miệng thường gặp nhất.

Kết quả chụp CT và MRI cho thấy khối u kích thước khoảng 1,5 x 2,3 cm, chưa xâm lấn xương và chưa di căn hạch cổ.

BS.CKII Đỗ Tường Huân, khoa Ngoại Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, cho biết người bệnh được chẩn đoán ung thư tam giác hậu hàm giai đoạn II. Đây vẫn là giai đoạn có khả năng điều trị hiệu quả nếu can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cắt u cho người bệnh.

Đại phẫu cắt bỏ khối u và tái tạo khoang miệng

Sau hội chẩn đa chuyên khoa (tumor board), các bác sĩ quyết định phẫu thuật theo hai mục tiêu: cắt bỏ triệt để khối ung thư và tái tạo vùng khuyết hổng trong khoang miệng.

Trong ca mổ, ê kíp cắt rộng toàn bộ khối u cùng phần mô xung quanh theo đúng nguyên tắc điều trị ung thư, đồng thời gửi mẫu sinh thiết cắt lạnh ngay trên bàn mổ để kiểm tra diện cắt còn tế bào ác tính hay không.

Do khối u nằm ở tam giác hậu hàm – khu vực hẹp, sát xương hàm và các cơ nhai – cuộc phẫu thuật khá phức tạp. Khi thăm dò, bác sĩ phát hiện tổn thương đã lan đến nướu răng hàm trên và một phần khẩu cái mềm nên phải cắt bỏ thêm mô liên quan, đồng thời nạo hạch cổ nhưng vẫn bảo tồn được xương hàm dưới cùng các dây thần kinh, mạch máu quan trọng.

Sau khi lấy bỏ khối u, khoang miệng xuất hiện khuyết hổng khoảng 4 x 6 cm, không thể khâu kín bằng mô tại chỗ.

ThS.BS Trần Nguyễn Nhật Khánh, chuyên gia vi phẫu tạo hình, sử dụng vạt da cẳng tay quay để tái tạo vùng khuyết hổng. Mảnh da được nối lại với hệ thống mạch máu dưới kính hiển vi phẫu thuật hiện đại, giúp đảm bảo nuôi sống vạt ghép và phục hồi cấu trúc khoang miệng.

Phục hồi gần như bình thường chỉ sau một tuần

Sau mổ, ông Phong được theo dõi đặc biệt trong 48 giờ đầu, thở qua mở khí quản và nuôi ăn bằng ống thông.

Từ ngày thứ ba, người bệnh bắt đầu tập phục hồi chức năng nhai, nuốt, nói và vận động vùng đầu cổ.

Chỉ sau 7 ngày, ông được xuất viện với khả năng ăn uống, giao tiếp gần như bình thường.

Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật cho thấy diện cắt hoàn toàn sạch tế bào ung thư và không phát hiện di căn hạch, vì vậy người bệnh không cần xạ trị bổ sung. Hiện ông tái khám định kỳ, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và duy trì lối sống lành mạnh.

Dấu hiệu ung thư khoang miệng rất dễ bị bỏ qua

Theo bác sĩ Huân, ung thư tam giác hậu hàm thuộc nhóm ung thư khoang miệng. Đây là bệnh lý thường có biểu hiện rất kín đáo ở giai đoạn đầu.

Nhiều người chỉ thấy xuất hiện một nốt cộm, vùng cứng hoặc vết loét nhỏ trong miệng nên nghĩ do mọc răng khôn, viêm lợi hoặc nhiệt miệng. Chính sự chủ quan khiến không ít trường hợp đến bệnh viện khi khối u đã xâm lấn xương hoặc di căn hạch, làm giảm đáng kể hiệu quả điều trị.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư khoang miệng gồm hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, đặc biệt người vừa hút thuốc vừa uống rượu có nguy cơ mắc bệnh cao gấp khoảng 30 lần so với người bình thường. Ngoài ra, nhiễm virus HPV cũng là yếu tố nguy cơ ngày càng được ghi nhận ở người trẻ.

Khi nào cần đi khám?

Bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ tổn thương nào trong khoang miệng như vết loét, mảng trắng, nốt cộm, vùng cứng hoặc sưng kéo dài trên 1-2 tuần, kể cả không đau, đều cần được khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân.

Việc phát hiện ung thư khoang miệng ở giai đoạn sớm giúp tăng khả năng điều trị khỏi, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng nhai, nuốt và nói. Song song đó, mỗi người nên bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì vệ sinh răng miệng tốt và khám sức khỏe định kỳ để giảm nguy cơ mắc bệnh.