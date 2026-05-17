Người đàn ông bị bạn học cười nhạo nhặt đồ ăn thừa trong buổi họp lớp, cái kết khiến ai cũng xấu hổ

Buổi họp lớp xa hoa sau hơn 30 năm gặp lại

Ông Lương (61 tuổi, sống tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc), vốn không mấy hào hứng với những buổi họp lớp sau khi ra trường.

Thế nhưng sau nhiều lần được lớp trưởng gọi điện thuyết phục, ông quyết định tham gia buổi gặp mặt cấp 3.

Buổi họp lớp được tổ chức tại một khách sạn 5 sao sang trọng ở trung tâm thành phố. Ngoài tiền tiệc khoảng 2.000 NDT, nhiều người còn đóng thêm phí thuê xe đưa đón tận nhà để tiện trò chuyện cùng bạn bè.

Ngày tham dự họp lớp, ông Lương ăn mặc rất giản dị với áo sơ mi, quần âu tối màu cùng mũ lưỡi trai, khẩu trang và kính râm.

Sau hơn 30 năm, nhiều bạn học không nhận ra ông ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trong khi mọi người hào hứng khoe cuộc sống sung túc, con cái thành đạt hay những chuyến du lịch nước ngoài, ông Lương chỉ ngồi im lặng ở góc bàn và lặng lẽ quan sát mọi người.

Người đàn ông U70 bị cười nhạo vì gom đồ ăn thừa

Khi bữa tiệc họp lớp gần kết thúc, thấy trên bàn còn rất nhiều thức ăn chưa dùng hết, ông Lương chủ động xin nhân viên vài chiếc hộp nhựa để đóng gói mang đi.

Hành động này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của một vài người trong lớp.

Có người cười cợt: "Còn chút đồ ăn mà cũng mang về sao?"

Người khác lại buông lời châm chọc: "Ở nhà thiếu ăn à mà phải gom đồ thừa thế?"

Trước những lời mỉa mai ấy, ông Lương vẫn bình tĩnh đáp lại: "Nhiều thức ăn thế này bỏ đi thì phí lắm. Tôi muốn mang cho người vô gia cư".

Tuy nhiên, lời giải thích của ông không những không được cảm thông mà còn tiếp tục bị nghi ngờ, chế giễu.

Câu nói lúc thanh toán cuối buổi họp lớp khiến tất cả im lặng

Không khí buổi họp lớp trở nên ngượng ngập khi ông Lương bất ngờ gọi nhân viên phục vụ tới và nói ngắn gọn: "Phòng riêng này miễn phí".

Ngay lập tức, nhân viên cúi đầu đáp: "Vâng, thưa ông chủ".

Cả bàn tiệc chết lặng.

Lúc này, mọi người mới biết người đàn ông bị họ cười nhạo nãy giờ thực chất chính là chủ khách sạn nơi diễn ra buổi họp lớp.

Những ánh mắt giễu cợt trước đó nhanh chóng chuyển sang bối rối và xấu hổ. Không ai còn đủ tự tin để tiếp tục những câu nói đùa vô duyên của mình.

Sau buổi họp lớp, ông lão quyết định không quay lại

Về phía ông Lương, ông chỉ nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn xuống bàn, nhờ nhân viên xử lý giúp rồi chào mọi người ra về.

Sau buổi họp lớp hôm ấy, ông tự nhủ sẽ không tham gia thêm bất kỳ cuộc gặp mặt nào nữa.

Với ông, điều đáng buồn nhất không phải là thời gian khiến bạn bè thay đổi, mà là cách nhiều người dùng tiền bạc và địa vị để đánh giá người khác.

Câu chuyện của ông Lương nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng các buổi họp lớp ngày nay đôi khi không còn đơn thuần là dịp gặp gỡ ôn kỷ niệm, mà đã trở thành nơi khoe thành tích, vật chất và cuộc sống cá nhân.

* Câu chuyện ngắn về người đàn ông 61 tuổi nhận được nhiều sự chú ý trên nền tảng Toutiao.

Theo Toutiao