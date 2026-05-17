Người đàn ông bị bạn học cười nhạo nhặt đồ ăn thừa trong buổi họp lớp, cái kết khiến ai cũng xấu hổ
GĐXH - Một buổi họp lớp xa hoa, một người đàn ông ăn mặc giản dị và cái kết khiến tất cả bạn học phải đỏ mặt vì trót coi thường người khác.
Buổi họp lớp xa hoa sau hơn 30 năm gặp lại
Ông Lương (61 tuổi, sống tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc), vốn không mấy hào hứng với những buổi họp lớp sau khi ra trường.
Thế nhưng sau nhiều lần được lớp trưởng gọi điện thuyết phục, ông quyết định tham gia buổi gặp mặt cấp 3.
Buổi họp lớp được tổ chức tại một khách sạn 5 sao sang trọng ở trung tâm thành phố. Ngoài tiền tiệc khoảng 2.000 NDT, nhiều người còn đóng thêm phí thuê xe đưa đón tận nhà để tiện trò chuyện cùng bạn bè.
Ngày tham dự họp lớp, ông Lương ăn mặc rất giản dị với áo sơ mi, quần âu tối màu cùng mũ lưỡi trai, khẩu trang và kính râm.
Sau hơn 30 năm, nhiều bạn học không nhận ra ông ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trong khi mọi người hào hứng khoe cuộc sống sung túc, con cái thành đạt hay những chuyến du lịch nước ngoài, ông Lương chỉ ngồi im lặng ở góc bàn và lặng lẽ quan sát mọi người.
Người đàn ông U70 bị cười nhạo vì gom đồ ăn thừa
Khi bữa tiệc họp lớp gần kết thúc, thấy trên bàn còn rất nhiều thức ăn chưa dùng hết, ông Lương chủ động xin nhân viên vài chiếc hộp nhựa để đóng gói mang đi.
Hành động này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của một vài người trong lớp.
Có người cười cợt: "Còn chút đồ ăn mà cũng mang về sao?"
Người khác lại buông lời châm chọc: "Ở nhà thiếu ăn à mà phải gom đồ thừa thế?"
Trước những lời mỉa mai ấy, ông Lương vẫn bình tĩnh đáp lại: "Nhiều thức ăn thế này bỏ đi thì phí lắm. Tôi muốn mang cho người vô gia cư".
Tuy nhiên, lời giải thích của ông không những không được cảm thông mà còn tiếp tục bị nghi ngờ, chế giễu.
Câu nói lúc thanh toán cuối buổi họp lớp khiến tất cả im lặng
Không khí buổi họp lớp trở nên ngượng ngập khi ông Lương bất ngờ gọi nhân viên phục vụ tới và nói ngắn gọn: "Phòng riêng này miễn phí".
Ngay lập tức, nhân viên cúi đầu đáp: "Vâng, thưa ông chủ".
Cả bàn tiệc chết lặng.
Lúc này, mọi người mới biết người đàn ông bị họ cười nhạo nãy giờ thực chất chính là chủ khách sạn nơi diễn ra buổi họp lớp.
Những ánh mắt giễu cợt trước đó nhanh chóng chuyển sang bối rối và xấu hổ. Không ai còn đủ tự tin để tiếp tục những câu nói đùa vô duyên của mình.
Sau buổi họp lớp, ông lão quyết định không quay lại
Về phía ông Lương, ông chỉ nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn xuống bàn, nhờ nhân viên xử lý giúp rồi chào mọi người ra về.
Sau buổi họp lớp hôm ấy, ông tự nhủ sẽ không tham gia thêm bất kỳ cuộc gặp mặt nào nữa.
Với ông, điều đáng buồn nhất không phải là thời gian khiến bạn bè thay đổi, mà là cách nhiều người dùng tiền bạc và địa vị để đánh giá người khác.
Câu chuyện của ông Lương nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng các buổi họp lớp ngày nay đôi khi không còn đơn thuần là dịp gặp gỡ ôn kỷ niệm, mà đã trở thành nơi khoe thành tích, vật chất và cuộc sống cá nhân.
* Câu chuyện ngắn về người đàn ông 61 tuổi nhận được nhiều sự chú ý trên nền tảng Toutiao.
Theo Toutiao
Bé trai 4 tuổi sống sót kỳ diệu sau cú rơi từ tầng 11Nuôi dạy con - 6 giờ trước
GĐXH - Một vụ tai nạn khiến nhiều người thót tim vừa xảy ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), khi một bé trai 4 tuổi bất ngờ rơi từ cửa sổ căn hộ tầng 11 xuống đất nhưng vẫn sống sót một cách kỳ diệu.
Vì sao con trai của Elon Musk có cái tên siêu độc lạ X Æ A-Xii?Nuôi dạy con - 7 giờ trước
GĐXH - Ngay từ khi chào đời, con trai của tỷ phú Elon Musk đã trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Không chỉ bởi thân thế “cậu bé vàng” sinh ra trong gia đình nổi tiếng, mà còn vì cái tên đặc biệt đến mức khiến nhiều người phải tra cứu cách đọc: X Æ A-Xii.
Yêu chiều vợ con nhưng vẫn ngoại tình nếu có 5 dấu hiệu dưới đâyChuyện vợ chồng - 7 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng đàn ông còn quan tâm vợ con thì chắc chắn chưa thay lòng. Thế nhưng trên thực tế, có những kiểu ngoại tình rất khó nhận ra vì người trong cuộc vẫn chăm lo gia đình như bình thường. Nếu chồng bỗng có 5 dấu hiệu dưới đây, phụ nữ nên chú ý trước khi mọi chuyện đi quá xa.
8 câu cằn nhằn của vợ âm thầm phá hủy hôn nhân: Nhiều chị em nói mỗi ngày mà không nhận raGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Trong hôn nhân, không phải lúc nào những trận cãi vã lớn mới khiến tình cảm rạn nứt. Đôi khi, chính những câu nói quen miệng lặp đi lặp lại mỗi ngày mới âm thầm bào mòn sự gắn kết giữa vợ chồng.
3 cung hoàng đạo cố chấp nhất: Đã quyết là không ai cản nổiGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Có những người chỉ cần góp ý nhẹ là sẵn sàng thay đổi, nhưng cũng có những cung hoàng đạo một khi đã quyết thì gần như không ai có thể lay chuyển.
5 dấu hiệu nhận biết ngoại tình qua smartphone, điểm thứ 5 rất khó phát hiệnGia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Trong thời đại số, smartphone không chỉ là công cụ liên lạc mà còn trở thành “kho bí mật” chứa gần như toàn bộ đời sống cá nhân của mỗi người. Từ tin nhắn, hình ảnh, lịch sử tìm kiếm đến vị trí di chuyển, tất cả đều được lưu lại trên chiếc điện thoại nhỏ bé ấy.
Xấu hổ vì người chồng 30 tuổi bị cảnh sát bắt quả tang ngoại tình với phụ nữ 50 tuổi tại khách sạnGia đình - 11 giờ trước
GĐXH - Người chồng 30 tuổi bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang ngoại tình khi ở cùng phòng khách sạn với nhân tình 50 tuổi.
Vợ kiếm tiền giỏi hơn chồng: Khi thành đạt lại là nguồn cơn của sự rạn nứtChuyện vợ chồng - 17 giờ trước
Nhiều người thường nói khi vợ giỏi hơn chồng gia đình sẽ không hạnh phúc. Giờ đây tôi thấy điều đó thật đúng.
Mẹ anh sắc sảo quá, em bỗng thấy e dè trước ngưỡng cửa hôn nhânGia đình - 1 ngày trước
Tôi và anh yêu nhau đến nay đã tròn hai năm. Anh là người đàn ông ấm áp, tâm lý và luôn chiều chuộng tôi hết mực. Trong mắt tôi, anh chính là bến đỗ bình yên mà tôi muốn gắn bó cả đời. Thế nhưng, sau buổi về ra mắt gia đình anh để bàn chuyện trăm năm vừa qua, tâm trí tôi bỗng rối bời bởi nỗi sợ mẹ chồng.
Cha mẹ khôn ngoan tuyệt đối không chiều con 3 chuyện: Vừa mất tiền vừa 'tự hại' tuổi giàGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Yêu thương thiếu nguyên tắc đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến cha mẹ đánh mất vị trí, tài sản và cả sự bình yên tuổi già.
Người càng khôn ngoan càng không giữ khư khư 3 điều này: Cho đi đúng lúc, cuộc đời sẽ may mắn hơnChuyện vợ chồng
GĐXH - Nhiều người sợ cho đi sẽ là thiệt thòi, nhưng thực tế có những thứ càng giữ chặt càng khiến cuộc sống trở nên nặng nề và mệt mỏi hơn. Người sống tinh tế thường hiểu rằng đôi khi biết sẻ chia, bao dung và đối xử tử tế mới là cách giúp các mối quan hệ bền lâu và cuộc đời dễ thở hơn về sau.