Người đàn ông câu được con cá tầm "khổng lồ" nặng hơn 250kg

Vừa qua, một người đàn ông tên Yuri Grisendi đã đăng tải lên kênh Youtube của mình một đoạn clip ghi lại cảnh anh bắt được một con cá khổng lồ khi đang đi câu trên sông Fraser ở British Columbia, Canada.

Người đàn ông vui mừng khi câu được con cá khủng.

Yuri Grisendi và những người bạn của mình đã đi thuyền ra giữa sông để câu cá. Không lâu sau, một con cá khổng lồ đã cắn câu khiến chiếc cần của nam cần thủ bị bẻ cong.

Có thời điểm con cá còn nhảy lên khỏi mặt nước khiến những người trên thuyền phấn khích, liên tục la hét.

Điều đáng nói sau một thời gian vật lộn, Yuri Grisendi đã kéo được con cá lên khỏi mặt nước và đưa nó vào sát bờ sông. Được biết, con cá mà cần thủ này bắt được là loài cá tầm khổng lồ. Nó nặng 258kg và dài 3,35 mét. Sau khi chụp cảnh với con cá , Yuri Grisendi đã thả nó trở lại sông.

Cá tầm trắng là loài cá nước ngọt lớn nhất ở Bắc Mỹ, dài tới 4,3 m và nặng 680 kg. Theo Hiệp hội Bảo tồn Cá tầm sông Fraser, cá tầm trắng có thể sống hơn 150 năm.

Số lượng cá tầm đang giảm ở nhiều nơi tại British Columbia và các nơi sinh sống khác như California, Mỹ do môi trường bị phá hủy và nguồn cung cấp thức ăn sụt giảm. Nạn săn trộm cá tầm trở thành vấn nạn lớn do trứng cá tầm rất có giá trị trên thị trường chợ đen. Năm 2003, Hội đồng xếp hạng động vật hoang dã nguy cấp ở Canada phân loại cá tầm là loài nguy cấp.

Trước đó cũng tại Canada, nhóm thanh niên câu được cá tầm khổng lồ như cá mập, nặng hơn 360kg.

Ba tay câu chụp ảnh cùng con cá tầm 100 tuổi.

Theo Global News, Alex Kirk, Tom Kirk và Terry Jacobson bắt được con cá tầm khổng lồ khi đi câu trên sông Fraser ở tỉnh British Columbia, Canada hôm 11/6. Con cá tầm dài 3,3m và nặng hơn 360kg.

"Chúng tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Con cá nhô cao khỏi mặt nước khiến chúng tôi lầm tưởng nó là một con cá mập", Tom chia sẻ. "Đúng hơn là một con cá mập trắng khổng lồ. Thật là kinh ngạc", Jacobson nói thêm.

Việc đưa con cá tầm khổng lồ lên khỏi mặt nước không phải điều dễ dàng. Sau khi đo được kích thước và chụp ảnh con cá, các tay câu thả nó về với tự nhiên.

Trúc Chi (t/h)